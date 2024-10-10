Последствия авиаудара по частному сектору Запорожья: ранены 4 человека, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты утром 10 октября нанесли авиационный удар по частному сектору Запорожья, есть пострадавшие.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг утром нанес авиаудары по частному сектору Запорожья: травмированы 4 человека, из них - один ребенок. Количество пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.
Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка.
Спасатели эвакуировали 5 жителей из поврежденных домов.
Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль