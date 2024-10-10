РУС
Последствия авиаудара по частному сектору Запорожья: ранены 4 человека, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты утром 10 октября нанесли авиационный удар по частному сектору Запорожья, есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг утром нанес авиаудары по частному сектору Запорожья: травмированы 4 человека, из них - один ребенок. Количество пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка.

Спасатели эвакуировали 5 жителей из поврежденных домов.

Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.

Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя 10 жовтня
Запорожье (2739) обстрел (29164) ГСЧС (5113)
