Последствия авиаудара по частному сектору Запорожья: ранены 4 человека, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты утром 10 октября нанесли авиационный удар по частному сектору Запорожья, есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг утром нанес авиаудары по частному сектору Запорожья: травмированы 4 человека, из них - один ребенок. Количество пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка.

Спасатели эвакуировали 5 жителей из поврежденных домов.

Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.









