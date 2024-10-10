Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя: поранено 4 людини, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Російські окупанти зранку 10 жовтня завдали авіаційного удару по приватному сектору Запоріжжя, є постраждалі.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог зранку наніс авіаудари по приватному сектору Запоріжжя: травмовані 4 людини, з них - одна дитина. Кількість постраждалих з’ясовується", - йдеться у повідомленні.
Частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею й уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда.
Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель.
Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені.
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