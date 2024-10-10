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Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя: поранено 4 людини, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Російські окупанти зранку 10 жовтня завдали авіаційного удару по приватному сектору Запоріжжя, є постраждалі. 

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог зранку наніс авіаудари по приватному сектору Запоріжжя: травмовані 4 людини, з них - одна дитина. Кількість постраждалих з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

Частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею й уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда.

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Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель.

Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені.

Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя 10 жовтня
Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя 10 жовтня
Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя 10 жовтня
Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя 10 жовтня
Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя 10 жовтня

Автор: 

Запоріжжя (2290) обстріл (28993) ДСНС (5139)


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