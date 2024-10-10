Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя: поранено 4 людини, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Російські окупанти зранку 10 жовтня завдали авіаційного удару по приватному сектору Запоріжжя, є постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог зранку наніс авіаудари по приватному сектору Запоріжжя: травмовані 4 людини, з них - одна дитина. Кількість постраждалих з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

Частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею й уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала об’єкти інфраструктури Запоріжжя: Поранено 3 особи

Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель.

Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені.









