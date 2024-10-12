Войска РФ ударили по домам и производственным помещениям в Запорожье: 3 человека ранены
В ночь на субботу, 12 октября 2024 года враг ночью атаковал Запорожье.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты попали по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.
"Предварительно три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.
Больше информации относительно удара по городу на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские оккупанты утром 10 октября нанесли авиационный удар по частному сектору Запорожья. Тогда 4 человека были ранены.
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Olifant
показать весь комментарий12.10.2024 08:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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