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Войска РФ ударили по домам и производственным помещениям в Запорожье: 3 человека ранены

Авіаудар по Запоріжжю

В ночь на субботу, 12 октября 2024 года враг ночью атаковал Запорожье.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты попали по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.

"Предварительно три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.

Больше информации относительно удара по городу на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские оккупанты утром 10 октября нанесли авиационный удар по частному сектору Запорожья. Тогда 4 человека были ранены.

Автор: 

Запорожье (2674) обстрел (27652)


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12.10.2024 08:13 Ответить
 
 