Війська РФ ударили по будинках та виробничих приміщеннях у Запоріжжі: 3 людини поранено (оновлено). ВIДЕО
У ніч на суботу, 12 жовтня 2024 року ворог вночі атакував Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти поцілили по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств.
"Попередньо трьох людей поранено. Медики надали усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.
Більше інформації щодо удару по місту на цю хвилину не відомо.
Згодом Федоров повідомив, що жінки 55 та 22 років, а також 11-річна дівчинка травмовані внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки ворожих ударів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські окупанти зранку 10 жовтня завдали авіаційного удару по приватному сектору Запоріжжя. Тоді 4 людини було поранено.
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