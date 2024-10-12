Війська РФ ударили по будинках та виробничих приміщеннях у Запоріжжі: 3 людини поранено (оновлено). ВIДЕО

У ніч на суботу, 12 жовтня 2024 року ворог вночі атакував Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти поцілили по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств.

"Попередньо трьох людей поранено. Медики надали усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.

Більше інформації щодо удару по місту на цю хвилину не відомо.

Згодом Федоров повідомив, що жінки 55 та 22 років, а також 11-річна дівчинка травмовані внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки ворожих ударів.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські окупанти зранку 10 жовтня завдали авіаційного удару по приватному сектору Запоріжжя. Тоді 4 людини було поранено.