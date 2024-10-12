Наслідки ворожого удару КАБами по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Вночі 12 жовтня 2024 року армія РФ вчергове вдарила по Запоріжжю КАБами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури, приватному сектору і території кінного клубу. Наразі відомо про двох поранених громадян (за даними ОВА, 3 особи зазнали поранень. - Ред.), серед них - 11-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

На місцях ворожих ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста.

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Раніше в ОВА повідомили, що війська РФ ударили по будинках та виробничих приміщеннях у Запоріжжі: 3 людини поранено.