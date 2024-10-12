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Новини
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Наслідки ворожого удару КАБами по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Вночі 12 жовтня 2024 року армія РФ вчергове вдарила по Запоріжжю КАБами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури, приватному сектору і території кінного клубу. Наразі відомо про двох поранених громадян (за даними ОВА, 3 особи зазнали поранень. - Ред.), серед них - 11-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

На місцях ворожих ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста.

Також читайте: Наслідки авіаудару по приватному сектору Запоріжжя: поранено 4 людини, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя

Раніше в ОВА повідомили, що війська РФ ударили по будинках та виробничих приміщеннях у Запоріжжі: 3 людини поранено.

Автор: 

Запоріжжя (2290) обстріл (28973) Нацполіція (15258) КАБ (377)


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Може тоді поменшає "свідетелей перемоги".
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12.10.2024 11:27 Відповісти
Завелика ціна для прозріння купки марафонних ідіотів.
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12.10.2024 12:55 Відповісти
Та не купка їх. Дофіга ще
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13.10.2024 08:00 Відповісти
Будуть і далі. І що ви зробите?
Втім Київ його і вибрав в 2019 році. І Запоріжжя теж((
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13.10.2024 06:33 Відповісти
Шолудиві пси.
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12.10.2024 11:05 Відповісти
Підори
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12.10.2024 20:24 Відповісти
 
 