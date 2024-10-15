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РФ формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, - ЗМІ

Росія формує батальйон з громадян Північної Кореї

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Про це повідомив виданню LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці, передає Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовника, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3000 осіб. Наразі військових з КНДР забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Співрозмовники в розвідці припускають, що цей батальйон потенційно може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ, де нині триває операція ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР

Що передувало? 

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові з КНДР можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті, - Жорін

Автор: 

армія рф (17749) КНДР (1247) росія (65908) ГУР (535)


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Топ коментарі
+18
наконец карма настигла корейцев - их будут жрать собаки.
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15.10.2024 14:09
+17
Неправильне визначення... Тепер північні корейці стають "бурятами" та "рассєянами"... Прямо як в 1936 році, в Іспанії, "савецкие" ставали "французами" і "німцями"...
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15.10.2024 14:16
+12
Кобздон радів бурятам -радітиме й північно- корейцям
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15.10.2024 14:28
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FPV пох.. хто ці потвори, ад чекає на них
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15.10.2024 14:03 Відповісти
Кобздон радів бурятам -радітиме й північно- корейцям
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15.10.2024 14:28 Відповісти
Корейці це знають!

"18 солдат из КНДР сбежали с российских позиций в Брянской и Курской областях, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке. Сообщается, что это произошло в 7 км от границы с Украиной. Мотивы побега северокорейских военных пока не установлены, их ищут."
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15.10.2024 17:58 Відповісти
не сбежали а иммигрировали
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15.10.2024 18:26 Відповісти
Увидили бесхозную собачку, решили пообедать. а собачка побежала в сторону границы...
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15.10.2024 21:07 Відповісти
З яких пір буряти стали громадяни КНДР?
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15.10.2024 14:03 Відповісти
Неправильне визначення... Тепер північні корейці стають "бурятами" та "рассєянами"... Прямо як в 1936 році, в Іспанії, "савецкие" ставали "французами" і "німцями"...
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15.10.2024 14:16 Відповісти
Ага, стають... Пухляк після 2019 повністю припинив постачання дешевої роб.сили у Китай і РФ тому що вони раптово дізнаються що весь світ живе краще ніж каже Вождь.
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15.10.2024 14:22 Відповісти
Тепер вони дізнаються, що за межами КНДР їх вбивають оптом та вроздріб.
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15.10.2024 14:32 Відповісти
Ні, вони розбіжиться хто куди, одні підуть бухати, а корейці одна з найбільш алкогольних націй. Інші мародерити. А кацапській офіцери нічого не зроблять, вони навіть мови не знають.
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15.10.2024 14:40 Відповісти
Це було б добре.
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15.10.2024 17:21 Відповісти
Ти, якщо не знаєш, про що я мову веду - хоч не ганьбися... Ти хоч "в курсі", що багато втікачів з Північної Кореї потім назад повертаються?
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15.10.2024 14:42 Відповісти
Пришло врем'я *********** историй...
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15.10.2024 15:00 Відповісти
Своїми "пустопорожніми сентенціями" ти мені свій "рівень інтелекту" не підтвердив...
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15.10.2024 15:51 Відповісти
Там зомби воспитанные с ясель....родители детей практически не видят...
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15.10.2024 16:39 Відповісти
Наші в Іспанії такими самим були...
Тут повідомляють, що на Брянщині вже перші північнокорейські дезертири з"явилися...
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15.10.2024 16:47 Відповісти
Це не має значення; вони у півн. корею вже не повернуться.
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15.10.2024 17:53 Відповісти
З тих самих, як білоруси стали фіннами у 1939му.
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15.10.2024 16:37 Відповісти
шо то х..ня, шо єто х..ня, отєта обе х..ни
https://www.youtube.com/watch?v=4sjqRYfaQNA
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15.10.2024 18:33 Відповісти
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15.10.2024 14:03 Відповісти
Вьі бурят?
Как я рад!©кобздону
Жду вас на своем концерте!
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15.10.2024 14:08 Відповісти
Це ж як йому лисину пекло у шапці на нашому сонечку!
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15.10.2024 14:45 Відповісти
Так ІПСО чи ні?
Що єрьмаковсько-подоляцький ЦПД каже?
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15.10.2024 14:03 Відповісти
Іпсо -це про 100 тис, а тут йдеться про 3 тис
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15.10.2024 14:26 Відповісти
Не далі як сьогодні одне з владних рил казало, що це брехня. Не пройшло і доби, щоб підтвердити, що владні рила суцільні брехуни!
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15.10.2024 14:04 Відповісти
Наперсточники що з них візьмеш ?
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15.10.2024 14:32 Відповісти
НАТО занепокоєне....
Дякуємо за підтримку.
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15.10.2024 14:04 Відповісти
Нихао, братья (с)
https://www.youtube.com/shorts/yldUPoMSJYY
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15.10.2024 14:05 Відповісти
Так, стоп - це ж дезинформація. Офіційно ж спростували:

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3916297-cpd-sprostuvav-informaciu-pro-pidgotovku-100-tisac-vijskovih-kndr-dla-vijni-proti-ukraini.html https://censor.net/ua/news/3514929/************************************************************************************

Хто бреше?
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15.10.2024 14:07 Відповісти
То вони спростували 100 тис., а 3 тис. не спростовували😁
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15.10.2024 14:10 Відповісти
А-а-а... Ну це все змінює
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15.10.2024 14:11 Відповісти
"Кремль назвал однозначными формулировки в договоре о партнерстве с КНДР"

Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
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15.10.2024 14:14 Відповісти
Ага, як і з одкб.
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15.10.2024 14:56 Відповісти
Так на рф никто не нападал. Это РФ напала на Украину.
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15.10.2024 16:42 Відповісти
"Какіє ваши доказатєльства?"(с)
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15.10.2024 17:56 Відповісти
Так, но кремляди говорят, что напали на них
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15.10.2024 17:56 Відповісти
наконец карма настигла корейцев - их будут жрать собаки.
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15.10.2024 14:09 Відповісти
Ага, в КНДР вже всіх собацюр зжерли!
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15.10.2024 14:16 Відповісти
Кореиські буряти
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15.10.2024 14:11 Відповісти
Це вже ескалація червоних ліній чи ще нє?
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15.10.2024 14:17 Відповісти
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15.10.2024 14:19 Відповісти
Надіюсь що десяток таких "бурятів" візьмуть в полон, для демонстрації світові. А потім в полон вони не потраплятимуть, відразу відправлятимуться к чортам. Хіба що це будуть кадирівці 2.0, за яких можна буде вимінювати з полону майже будь-кого з наших військових.
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15.10.2024 14:23 Відповісти
цікаво, скільки потрібно кадирівців пололнених щоб їх обміняти на ПТН ПНХ?
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15.10.2024 15:24 Відповісти
Вони не здадуться в полон...за це в них смертна кара...
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15.10.2024 16:41 Відповісти
смертна кара для членір родини, а не тільки для солдатів.
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15.10.2024 16:43 Відповісти
Армия одичалых дикарей уже у стен Европы а европейцы до сих пор живут в иллюзиях мира и защищенности границ.
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15.10.2024 14:25 Відповісти
Европа и НАТО молча проглотили и лишь озабачивались на поставки десятков тысяч шахедов из Ирана Потом молча проглотили северокорейские ешелоны с оружием и балличтические ракеты. Теперь сопли наматывают на кулак и молча наблюдают как уже северокорейская армия стоит под нашими границами. А Европа все озабачивается и озабачивается. А ***** только борзеет все больше. Скоро и Китай подключится, наблюдая как Запад устал ат вайны
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15.10.2024 14:30 Відповісти
Будуть тепер в кацапстані "коряти" і "бурейци".
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15.10.2024 14:28 Відповісти
как-то в носе прочищая, мне там лишнее на кой, с удивленьем замечаю - узкоглазый сына мой. И за что же воевал я, что за ******** в ДНР ? А жена мне - был тут парень, квартирант с КНДР...
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15.10.2024 14:28 Відповісти
Ось цих "бурятів " кацапи на обмін не візьмуть , це смертники . Якщо когось поміняють , то одразу розстріляють , бо ! Тому думайте що з ними робити ? Може в Південну Корею віддати ?
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15.10.2024 14:31 Відповісти
Це так і є, а ще вони жерти навчаться, і дома можуть розповісти, мабуть дома їх вже списано, розхідний матеріал
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15.10.2024 14:55 Відповісти
вони самі не здадуться.

граната на останній випадок
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15.10.2024 15:58 Відповісти
- Дєсятий наш бурятскій батальон!!!
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15.10.2024 14:33 Відповісти
Якщо виходити з того, що ХТОСЬ грає в давно зрежисовану КИМОСЬ гру, то все стає логічним.
Комусь якісні українці стали поперек горла. + жирна земля.
Аби хотіли - рашу поставили б у стойло за пів-години. А так грають у марлезонський балет.
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15.10.2024 14:33 Відповісти
Ну у немцев например страх перед русскими на генном уровне. Помните жирик анекдот рассказывал?

"У Барака Обамы три кнопки - желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал - Европы нет, желтую нажал - Китая нет, красную нажал - России нет. А Меркель говорит: "А вот у моей бабушки было три унитаза - золотой, серебряный и фаянсовый, но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре", - поведал Жириновский.

И это правда...
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15.10.2024 14:46 Відповісти
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
А кто то и про Херсон говорил что кацапия там навсегда
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15.10.2024 14:51 Відповісти
Все намного сложнее и невероятнее на первый взгляд. раши - как таковой просто нет. Есть хорошо организованный масонами (да да) проект, с украденной у Украины историей и названием (а украинцы, тот же падло Прокопович) не очень и сопротивлялись.

рашей русские никогда и не управляли. ну, разве что Петроха урод первый, но тот был масонище до мозга костей. И сейчас дикие орды па-раши - просто послушное тупое жестокое оруие в руках ТЕХ, кто срежисировал это все.
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15.10.2024 15:42 Відповісти
А також нездоланне почуття провини перед євреями.
Тому вони (німці) призупинили їм (євреям) продаж зброї.
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15.10.2024 16:12 Відповісти
Цой живий !!
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15.10.2024 14:39 Відповісти
Схоже на назву цього формування.
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15.10.2024 18:33 Відповісти
Таких краще у полон не брати, бо за усіма конвенціями вони поза законом. Їх треба показово страчувати
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15.10.2024 14:46 Відповісти
Щоб вони билися до останнього і ще наши бійці погибали
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15.10.2024 14:50 Відповісти
Ху...ло не може допустити щоб усі буряти в ху...ляндії закінчилися, а ху..лятами бурят не замінити, морда не та, а так хай корейці дохнуть як буряти, останнім це має сподобатись.
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15.10.2024 14:48 Відповісти
Їм це не сподобається бо вони продають дітей на убой, а за ці гроші купують квартири в іркутську. Будуть корейців вбивати як конкурентів
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15.10.2024 16:12 Відповісти
Я вам хлопці одну розумну реч скажу - всі загарбники дохнуть однаково - що кацапи що башкири що буряти що корейці що китайці що іранці! Було побільше зброї *********** та поменше ухилянтів!!! Слава ЗСУ!
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15.10.2024 15:03 Відповісти
1 ухилянт проти 10 корейців нічого не зробить
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15.10.2024 15:20 Відповісти
"північно-корейські друзі американського "трамбона" .збираються іти війною проти народу України в складі армії його рашистського світового терориста і окупанта України куйла...
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15.10.2024 15:26 Відповісти
Глазки узкий - значит русский 😂
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15.10.2024 15:39 Відповісти
навряд чи вони звичайно в штурми будуть ходити.

на лінії будуть на других ролях, бойовий досвід їм потрібен конче!
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15.10.2024 16:01 Відповісти
Да вот хер там.Как раз их и погонят .Это дешевое мясо.
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15.10.2024 16:10 Відповісти
це не найманці яким платять, за них саме КНДР платить.

для участі та набору досвіду.
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15.10.2024 16:14 Відповісти
Досвід у війні їм не потрібен,в них є бох Ин за наказом якого треба здохнути не вагаючись.Це обмін дешевого м'яса на ядерну зброю
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15.10.2024 16:21 Відповісти
Хреновое дело.Ничего хорошего в этом нет.По своей сути это уже коалиция стран воюет против Украины.В европе всем насрать.Штатами правят дол#ое#ы.Если завтра пуЫн кинут на Киев ядерную бомбу.Этим евроатлантическим #ида₽асам будет похер.Они еще ,#*****,Украину обвинять будут.
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15.10.2024 16:17 Відповісти
Якщо це розвіддані від БуХалова, то немає чого і хвилюватися. По його розвідданим ми вже й в Криму каву попили, в росіян всі ракети закінчились, і взагалі ми вже маємо бути десь під москвою.
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15.10.2024 18:07 Відповісти
а коментаторам все смішно..... 2 роки ще нічого не навчили. Я памятаю як ржали над чмобіками, шахедами, тепер над корейцами поржем. А чо? по пріколу. Дебіли...
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15.10.2024 23:13 Відповісти
ставимо гучномвці запускаемо речі кіма і корейські вояки по інстінкту вскакують на починають аплодувати своему фюреру далі діло техніки
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15.10.2024 23:19 Відповісти
 
 