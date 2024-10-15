РФ формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, - ЗМІ
На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Про це повідомив виданню LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці, передає Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовника, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3000 осіб. Наразі військових з КНДР забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.
Співрозмовники в розвідці припускають, що цей батальйон потенційно може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ, де нині триває операція ЗСУ.
Що передувало?
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
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"18 солдат из КНДР сбежали с российских позиций в Брянской и Курской областях, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке. Сообщается, что это произошло в 7 км от границы с Украиной. Мотивы побега северокорейских военных пока не установлены, их ищут."
Тут повідомляють, що на Брянщині вже перші північнокорейські дезертири з"явилися...
https://www.youtube.com/watch?v=4sjqRYfaQNA
Как я рад!©кобздону
Жду вас на своем концерте!
Що єрьмаковсько-подоляцький ЦПД каже?
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3916297-cpd-sprostuvav-informaciu-pro-pidgotovku-100-tisac-vijskovih-kndr-dla-vijni-proti-ukraini.html https://censor.net/ua/news/3514929/************************************************************************************
Хто бреше?
Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
граната на останній випадок
Комусь якісні українці стали поперек горла. + жирна земля.
Аби хотіли - рашу поставили б у стойло за пів-години. А так грають у марлезонський балет.
"У Барака Обамы три кнопки - желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал - Европы нет, желтую нажал - Китая нет, красную нажал - России нет. А Меркель говорит: "А вот у моей бабушки было три унитаза - золотой, серебряный и фаянсовый, но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре", - поведал Жириновский.
И это правда...
А кто то и про Херсон говорил что кацапия там навсегда
рашей русские никогда и не управляли. ну, разве что Петроха урод первый, но тот был масонище до мозга костей. И сейчас дикие орды па-раши - просто послушное тупое жестокое оруие в руках ТЕХ, кто срежисировал это все.
Тому вони (німці) призупинили їм (євреям) продаж зброї.
на лінії будуть на других ролях, бойовий досвід їм потрібен конче!
для участі та набору досвіду.