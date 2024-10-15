РФ формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, - ЗМІ

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Про це повідомив виданню LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці, передає Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовника, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3000 осіб. Наразі військових з КНДР забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Співрозмовники в розвідці припускають, що цей батальйон потенційно може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ, де нині триває операція ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР

Що передувало?

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові з КНДР можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті, - Жорін