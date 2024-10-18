УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9398 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 437 38

Близько 11 тис. військових КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, - Буданов

Буданов: Військові з КНДР будуть готові воювати проти України з листопада

Майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада. 

Про це заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов у коментарі The War Zone., повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони будуть готові (воювати в Україні, - ред.) 1 листопада", - сказав він.

За словами Буданова, під час бойових дій північнокорейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Участь військових КНДР у війні проти України потребує твердої реакції світу, - Сибіга

Перші 2600 військових КНДР відправлять у Курську область. Куди вирушить решта з 11 тисяч тих, хто проходить підготовку у РФ, поки невідомо, каже очільник ГУР.

"У нас зараз немає повної картини", - додав Буданов.

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Корея та Японія будуть стежити за виконанням санкцій проти КНДР

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Автор: 

Буданов Кирило (495) КНДР (1250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Оце називається союзники, вони проти нас воюють по справжньому і без обмежень. Треба ракети - окей, треба стріляти ними куди хочеться - теж окей, треба солдатів - окей. А тим часом наші союзники партнери бояться лишній літачок, дозвіл чи ракету дати, бо розізлять пуйла/перетнуть коричневі лінії і тоді точно почнеться 3 світова.
показати весь коментар
18.10.2024 10:29 Відповісти
+11
А коли будемо пити каву?
показати весь коментар
18.10.2024 10:30 Відповісти
+8
Ще шашлики не доїли...
показати весь коментар
18.10.2024 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
є одна проблема- мова
показати весь коментар
18.10.2024 10:21 Відповісти
Для тварюк це тільки плюс. Вони зможуть корейців матюкати, називати їх косоокими мавпами при них же,як вони це роблять з усіма своїми васалами ,- і ті нічого не розумітимуть. А в очі будуть їх називати героями та братами. Така їх, тварюцька, національна риса.
показати весь коментар
18.10.2024 10:27 Відповісти
це зрозуміло.але....
показати весь коментар
18.10.2024 10:29 Відповісти
Заходу очі розкривати вже запізно ,а от мізки включити пора!!! китайська мрія, потоптати Західну землю ,стає очевиднішою !!!
показати весь коментар
18.10.2024 10:22 Відповісти
Що за мрія така? Швидше навпаки, це мрія європейців, яку вони і здійснили на китайській землі в 19 столітті.
показати весь коментар
18.10.2024 10:34 Відповісти
Ой ..не треба локшину вішати ...знаємо ми чого китай до надр України лізе ...а Захід, це навідь не прихована китайська мрія ...ще з часів маобздуна !!!
показати весь коментар
18.10.2024 10:41 Відповісти
Це вам Буданов сказав? Китайцям на Европу насрати з високої гори.
показати весь коментар
18.10.2024 10:36 Відповісти
Може США підкине касетників?
показати весь коментар
18.10.2024 10:25 Відповісти
Стурбованості підкинуть та занепокоєності.
показати весь коментар
18.10.2024 10:30 Відповісти
Ще засудять (на словах), але це неточно.
показати весь коментар
18.10.2024 10:32 Відповісти
Буданов .ще одну тисячу добавив до 10000 тисяч "зелених північно -корейських"
показати весь коментар
18.10.2024 10:26 Відповісти
Буданов пустозвон
показати весь коментар
18.10.2024 10:27 Відповісти
Оце називається союзники, вони проти нас воюють по справжньому і без обмежень. Треба ракети - окей, треба стріляти ними куди хочеться - теж окей, треба солдатів - окей. А тим часом наші союзники партнери бояться лишній літачок, дозвіл чи ракету дати, бо розізлять пуйла/перетнуть коричневі лінії і тоді точно почнеться 3 світова.
показати весь коментар
18.10.2024 10:29 Відповісти
Ми не тих союзників обрали. Захід деградував і ослаб, як помираючий лев, толку з нього вже не буде. З ними - тільки війна роками і в фіналі - знищення країни під західну стурбованість. Заплигнули на Західний Титанік в останній момент.
показати весь коментар
18.10.2024 11:11 Відповісти
А коли будемо пити каву?
показати весь коментар
18.10.2024 10:30 Відповісти
Ще шашлики не доїли...
показати весь коментар
18.10.2024 10:52 Відповісти
Там, де зникнуть собаки, там і з'являться північнокорейські солдати !
У собак гарна чуйка....
показати весь коментар
18.10.2024 10:32 Відповісти
там де зникнуть дорогі по виплатам кацапо-собаки
бо голодні півне-корейці сидять в окопах безоплатно
показати весь коментар
18.10.2024 14:20 Відповісти
я думаю, їх там більше буде
показати весь коментар
18.10.2024 10:34 Відповісти
Вот именно, что никто уже не будет считать 11 тысяч их там или 111тыс. Их будут подвозить по мере утилизации. КНДР полноценно вступает в войну против Украины и против Запада. Не зря же они мосты и дороги подорвали чтобы обезопасить себя от южной кореи, когда перекинут все войска под Украину.
показати весь коментар
18.10.2024 10:48 Відповісти
адекватно мислиш
показати весь коментар
18.10.2024 12:50 Відповісти
Тоесть если Украина будет стрелять ракетами по Сосии или войска НАТО будут в Украине ето ыскалацыыя а если на стороне Сосии воюют ее союзники и ето нормально? Я так понял ескалацией считают все что может помочь Украине выстоять и победить? А не кажется вам что слово ЕСКАЛАЦИЯ придумали и применяют только наши враги.
показати весь коментар
18.10.2024 10:45 Відповісти
Так тепер задайте питання,хто для нас наші "союзники", яких заціпило на ескалації. Час вже зрозуміти, що Захід або не здатен, або не хоче перемоги України і повільно веде її до поразки. Як діють справжні союзники - показують союзники нашого ворога.
показати весь коментар
18.10.2024 11:13 Відповісти
Я еще с 2014 года говорил что если мы будем тупо наследовать все европейские "ценности" и все то что делает или чего хочет от нас Европа то мы пропадем как и Она. Просто мы пропадем раньше так как ближе к дикарям по соседству или нас просто скормят чтобы выиграть время. А Европа пропадет через пару десятилетий. Украине же нужно продвигать собственные интересы и интересы своего народа.
показати весь коментар
18.10.2024 11:29 Відповісти
нас уже скармливают
показати весь коментар
18.10.2024 19:20 Відповісти
Заберіть цього блогера геть.
показати весь коментар
18.10.2024 10:52 Відповісти
Европе приготовиться к волне беженцев из Северной Кореи.
показати весь коментар
18.10.2024 11:03 Відповісти
За словами Буданова, ми вже в Криму з літа 22-го
показати весь коментар
18.10.2024 11:46 Відповісти
пайдьом, кофє папйом....
Ялта, набєрєжная, картіна нєізвесного художніка...
показати весь коментар
18.10.2024 11:55 Відповісти
За собачку Патрона трєвожно(((
показати весь коментар
18.10.2024 11:57 Відповісти
Вже кавусю попили в Ялті на набєрєжной,тепер сєвєрокорєйців грушники будут 'нянчити"...)
показати весь коментар
18.10.2024 12:23 Відповісти
потріно ВР запрошувати війська НАТО в Україну
показати весь коментар
18.10.2024 12:51 Відповісти
где же вы всю эту узкоглазую срань хоронить то будете?!
показати весь коментар
18.10.2024 13:12 Відповісти
Скоро Європу наводнять північнокорейці.
Нехай трози почекають з глибокими заннепокоєннями
показати весь коментар
18.10.2024 13:43 Відповісти
якийсь нескінчений жах
показати весь коментар
18.10.2024 19:22 Відповісти
 
 