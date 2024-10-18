Близько 11 тис. військових КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, - Буданов
Майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Про це заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов у коментарі The War Zone., повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони будуть готові (воювати в Україні, - ред.) 1 листопада", - сказав він.
За словами Буданова, під час бойових дій північнокорейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси.
Перші 2600 військових КНДР відправлять у Курську область. Куди вирушить решта з 11 тисяч тих, хто проходить підготовку у РФ, поки невідомо, каже очільник ГУР.
"У нас зараз немає повної картини", - додав Буданов.
Що передувало?
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
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союзникипартнери бояться лишній літачок, дозвіл чи ракету дати, бо розізлять пуйла/перетнуть коричневі лінії і тоді точно почнеться 3 світова.
У собак гарна чуйка....
бо голодні півне-корейці сидять в окопах безоплатно
Ялта, набєрєжная, картіна нєізвесного художніка...
Нехай трози почекають з глибокими заннепокоєннями