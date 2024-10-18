Близько 11 тис. військових КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, - Буданов

Майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Про це заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов у коментарі The War Zone., повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони будуть готові (воювати в Україні, - ред.) 1 листопада", - сказав він.

За словами Буданова, під час бойових дій північнокорейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси.

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Перші 2600 військових КНДР відправлять у Курську область. Куди вирушить решта з 11 тисяч тих, хто проходить підготовку у РФ, поки невідомо, каже очільник ГУР.

"У нас зараз немає повної картини", - додав Буданов.

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.