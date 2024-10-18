Участие войск КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте, - разведка Эстонии

Разведка Эстонии считает, что отправка войск КНДР для участия в войне на стороне РФ не изменит ситуации на фронте.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, отправка военных КНДР в Россию свидетельствует о проблемах армии РФ с поддержанием интенсивности военной активности.

"В публичных сообщениях говорится о том, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 000 солдат и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 000 человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая, вероятно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", - отметил он.

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"В то же время возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил - 3000 человек или 10 000 человек - не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", - добавил Кивисельг.

Он пояснил, что предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах.

"Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая оставалась недоступной до сих пор и которую эти страны смогут использовать в будущем, - заявил глава разведки Сил обороны Эстонии, - Также военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который смогут использовать против своих соседей в своем регионе", - подытожил он.

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Отправка войск КНДР в Россию

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

В свою очередь 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.

Кроме того, издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

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