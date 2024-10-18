Участие войск КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте, - разведка Эстонии
Разведка Эстонии считает, что отправка войск КНДР для участия в войне на стороне РФ не изменит ситуации на фронте.
Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
По его словам, отправка военных КНДР в Россию свидетельствует о проблемах армии РФ с поддержанием интенсивности военной активности.
"В публичных сообщениях говорится о том, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 000 солдат и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 000 человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая, вероятно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", - отметил он.
"В то же время возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил - 3000 человек или 10 000 человек - не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", - добавил Кивисельг.
Он пояснил, что предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах.
"Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая оставалась недоступной до сих пор и которую эти страны смогут использовать в будущем, - заявил глава разведки Сил обороны Эстонии, - Также военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который смогут использовать против своих соседей в своем регионе", - подытожил он.
Отправка войск КНДР в Россию
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
В свою очередь 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.
Кроме того, издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
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корейці ще не адаптовані до ******** війни і толку з них буде не більше, ніж від чмобіка.
але тенденція тішить - буйло вимітає рештки свого біосміття - бажаючих здихати на фронті все менше
Якою буде потужна відповідь на напад півн. кореї на Україну?
a) Французи введуть іноземний легіон
b) Півд. Корея виконає обіцянку про пряму військову допомогу Україні
c) Захід продемонструє глибоке занепокоєння і передасть ковток свіжого повітря.
d) В інтернеті запустять мем про відновлення ядерки в Україні за 2 тижні . А зе запише потужний вечірній відосик
до чого патякання про санкції?
Кім реально в китайськом домікє
.
сильний дисбаланс.
у рашки населення 130 млн., додайте ще 25 млн.
щось кардинально міняється ?
Тому це чергове занепокоєння і п..ш, по друге якщо це пройде без реакції заходу там і більше може опинитись.
А ми мабуть дальше по програмі ООН відправляємо в КНДР пшеницю, а японські та американські компанії продають свою продукцію в тому числі і мабуть електроніку.
вмирати не хочуть навіть корейці, хоча солдати із них гарні і хоробрі
мій дядько в погранвійськах в Таджикістані, тоді також написав рапорт щоб його добровільно в 80 році відправили туди але мав нормального командира що порвав їх рапорти і відправив в наряди надовго і їм перехотілось воювати.
Батько добровільно сам напросився в так звані радники в Вєтнамі, але йому повезло він тільки доставляв вантажі, а тепер каже що х.. б поїхав.
Тому не пишіть х...ню люди з промитими мозгами будуть воювати ще й як і добре воювати їх, готують там постійно.. єдине що вони не мають бойового досвіду, але якщо то спецпризначенці то легко втягнуться.
Нагадати вам штурм палацу Аміна чи різні революції успішні які совок проводив в Африці чи в Латинській Америці.
1. Ну з тупих чмобіків українська спільнота теж спочатку сміялась.
2. корейці можуть вивільнити підготовлених росіян зі спокійних напрямків : рокіровка .
А гинути будь українці.
Але хіба це має турбувати Захід?
Хоча судячи з тону заяви Єстонії, таки ця тема їх турбує, рахують скільки ще часу українці триматимуть сзідниц кордон Європи і скільки часу ще є в них розваги та ліниве мирне життя.
Просто це наші українці...
Невже і Штати,і Європа ще не зрозуміли,що вилізло світове зло?
І те,що вони щось там белькочуть про ескалацію,лише короткочасний перепочинок?Замість того,щоб гуртом знищити зло?
https://streamable.com/l1mpra