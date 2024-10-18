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Новости Война
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Участие войск КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте, - разведка Эстонии

Росія та КНДР підписали угоду, яка передбачає допомогу в разі агресії

Разведка Эстонии считает, что отправка войск КНДР для участия в войне на стороне РФ не изменит ситуации на фронте.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, отправка военных КНДР в Россию свидетельствует о проблемах армии РФ с поддержанием интенсивности военной активности.

"В публичных сообщениях говорится о том, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 000 солдат и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 000 человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая, вероятно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", - отметил он.

Читайте: КНДР, вероятно, отправила в РФ гражданский персонал, а не войска, – Минобороны Южной Кореи

"В то же время возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил - 3000 человек или 10 000 человек - не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", - добавил Кивисельг.

Он пояснил, что предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах.

"Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая оставалась недоступной до сих пор и которую эти страны смогут использовать в будущем, - заявил глава разведки Сил обороны Эстонии, - Также военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который смогут использовать против своих соседей в своем регионе", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 11 тыс. военных КНДР будут готовы воевать против Украины с ноября, - Буданов

Отправка войск КНДР в Россию

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

В свою очередь 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.

Кроме того, издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Также читайте: Участие военных КНДР в войне против Украины требует твердой реакции мира, - Сибига

Автор: 

армия РФ (19665) КНДР (1224) внешняя разведка (387)


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Топ комментарии
+11
Скільки наших Героїв загине, допоки знищать 10 тисяч вузькоглазих і кривожопих.
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18.10.2024 14:58 Ответить
+7
де 10 там і 100
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18.10.2024 15:12 Ответить
+5
Гра 'Хто хоче стати мільйонером'. Фінальне запитання:

Якою буде потужна відповідь на напад півн. кореї на Україну?

a) Французи введуть іноземний легіон

b) Півд. Корея виконає обіцянку про пряму військову допомогу Україні

c) Захід продемонструє глибоке занепокоєння і передасть ковток свіжого повітря.

d) В інтернеті запустять мем про відновлення ядерки в Україні за 2 тижні . А зе запише потужний вечірній відосик
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18.10.2024 15:01 Ответить
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Скільки наших Героїв загине, допоки знищать 10 тисяч вузькоглазих і кривожопих.
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18.10.2024 14:58 Ответить
де 10 там і 100
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18.10.2024 15:12 Ответить
рашка щомісяця набирає 30 тис. м'яса

корейці ще не адаптовані до ******** війни і толку з них буде не більше, ніж від чмобіка.

але тенденція тішить - буйло вимітає рештки свого біосміття - бажаючих здихати на фронті все менше
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18.10.2024 15:22 Ответить
Гра 'Хто хоче стати мільйонером'. Фінальне запитання:

Якою буде потужна відповідь на напад півн. кореї на Україну?

a) Французи введуть іноземний легіон

b) Півд. Корея виконає обіцянку про пряму військову допомогу Україні

c) Захід продемонструє глибоке занепокоєння і передасть ковток свіжого повітря.

d) В інтернеті запустять мем про відновлення ядерки в Україні за 2 тижні . А зе запише потужний вечірній відосик
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18.10.2024 15:01 Ответить
25 млн. північ. корейців півтораміліардний Китай може забезпечити хоч омарами на сніданок.

до чого патякання про санкції?
Кім реально в китайськом домікє

.
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18.10.2024 15:25 Ответить
Не може, Китай в першу чергу про себе дбае.
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18.10.2024 15:30 Ответить
Може, тим більше потрібно зменшити поголів'я чоловіків

сильний дисбаланс.
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18.10.2024 15:50 Ответить
В Китаї вже давно спад народжуваності, альо.
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18.10.2024 17:32 Ответить
ви навіть не зрозуміли, про що я написав...
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18.10.2024 17:34 Ответить
Ну якщо розвідка доповідає що вони на курськ. То ніхто нічого робити і буде. То ж не територія України.
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18.10.2024 15:34 Ответить
Вміють же вони заспокоіти
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18.10.2024 15:04 Ответить
а чого паритись ?

у рашки населення 130 млн., додайте ще 25 млн.

щось кардинально міняється ?
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18.10.2024 15:26 Ответить
Населення може бути небагато -- там армія більше 1 млн
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18.10.2024 15:29 Ответить
Звичайно, що не змінить буде важко як і раніше.
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18.10.2024 15:09 Ответить
Враховуючи що це мотивовані і добре підготовлені військові, згадайте як совкові контигенти воювали закордоном, туди спочатку посилали спецпризначенців і як в совку був промитий мозок в людей, то можуть і змінити на якомусь напрямку.

Тому це чергове занепокоєння і п..ш, по друге якщо це пройде без реакції заходу там і більше може опинитись.

А ми мабуть дальше по програмі ООН відправляємо в КНДР пшеницю, а японські та американські компанії продають свою продукцію в тому числі і мабуть електроніку.
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18.10.2024 15:20 Ответить
не меліть пургу!

вмирати не хочуть навіть корейці, хоча солдати із них гарні і хоробрі
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18.10.2024 15:28 Ответить
Мій родич сам написав заяву в 81 році в контингент в Афганістан отримав там багато медалів, тепер жаліє за те все, каже що був молодим і дурним.

мій дядько в погранвійськах в Таджикістані, тоді також написав рапорт щоб його добровільно в 80 році відправили туди але мав нормального командира що порвав їх рапорти і відправив в наряди надовго і їм перехотілось воювати.

Батько добровільно сам напросився в так звані радники в Вєтнамі, але йому повезло він тільки доставляв вантажі, а тепер каже що х.. б поїхав.

Тому не пишіть х...ню люди з промитими мозгами будуть воювати ще й як і добре воювати їх, готують там постійно.. єдине що вони не мають бойового досвіду, але якщо то спецпризначенці то легко втягнуться.
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18.10.2024 15:42 Ответить
ну у вас і сімейка... упаси Боже
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18.10.2024 17:40 Ответить
Ти б...ть розпитайся трохи в старших людей як воно було в реалі в совку, а то зараз багато навіть комсомолців та комуняк колишніх розповідають які вони були патріоти а в реалі постійно ходили Леніну квіти ставити.
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19.10.2024 11:32 Ответить
всі мої родичі як могли відкошували від того, куди рвалися ваші родичі, б*ть. Так що мовчав би краще б в тряпочку і стидився недоумків в родині.
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19.10.2024 23:03 Ответить
ВДВ чи Погранвійська в совку готували добре, набагато краще чим наших зараз військових, сержантів до прикладу учебка була 6 місяців, а ще були підрозділи ГУР які проводили операції по всьому світу. Не думаю що корея сюди просту піхоту відправила.

Нагадати вам штурм палацу Аміна чи різні революції успішні які совок проводив в Африці чи в Латинській Америці.
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18.10.2024 15:46 Ответить
>> "если они так добре подготовленные как их генералисимусы медалированны за заслуги то волноваться нечего"

1. Ну з тупих чмобіків українська спільнота теж спочатку сміялась.

2. корейці можуть вивільнити підготовлених росіян зі спокійних напрямків : рокіровка .
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18.10.2024 16:26 Ответить
В якому місті вони мотивовані і в якому місці вони добре підготовлений. Де КНДР воювала окрім парадів у Пхеньяні де в генералів було більше орденів ніж у сина Кадирова.
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18.10.2024 15:32 Ответить
Ні США ні Японія ніяку електроніку в КНДР не продає.
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18.10.2024 15:34 Ответить
Імпорт (нафта, машини, апарати, пшениця) г.ч. з Китаю (32https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Японії (17https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Росії (4,7https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Південної Кореї (4,3https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ). Експорт (мідь, залізні руди, машини, рис, женьшень, рибні продукти та фрукти, продукція хімічних виробництв, машинобудування і легкої промисловості) до Японії (27https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Південної Кореї (20https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Китаю (5,2https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ).
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18.10.2024 15:47 Ответить
В Естонії на полі бою з вітром, можливо і не змінить.

А гинути будь українці.
Але хіба це має турбувати Захід?

Хоча судячи з тону заяви Єстонії, таки ця тема їх турбує, рахують скільки ще часу українці триматимуть сзідниц кордон Європи і скільки часу ще є в них розваги та ліниве мирне життя.
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18.10.2024 15:28 Ответить
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18.10.2024 15:47 Ответить
Звичайно,не вплине...Навіть,якщо десять корейців уб'ють одного українця...
Просто це наші українці...
Невже і Штати,і Європа ще не зрозуміли,що вилізло світове зло?
І те,що вони щось там белькочуть про ескалацію,лише короткочасний перепочинок?Замість того,щоб гуртом знищити зло?
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18.10.2024 16:25 Ответить
Что значит не изменит? сколько Украинского народу погибает , масштаб население кацапии +население китаези, окуеть , еще Залужный говорил союзникам, если Лукашенко с ****** пойдет против Украины мы не справимся . ЗЕ с протянутой рукой по всей Европе, не повлияеет , а ******..
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18.10.2024 16:31 Ответить
Что значит не изменит? сколько Украинского народу погибает , масштаб население кацапии +население китаези, окуеть , еще Залужный говорил союзникам, если Лукашенко с ****** пойдет против Украины мы не справимся . ЗЕ с протянутой рукой по всей Европе, не повлияеет , а ******..Для полного окуения и Индию тоже в замес давай, покуй..
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18.10.2024 16:34 Ответить
По*уй їм всі, до виборів в США, ніхто і пальцем не ворухне.
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18.10.2024 16:51 Ответить
після них легше не стане
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18.10.2024 17:43 Ответить
Перше відео з північнокорейськими покидьками на полігоні в кацапії:

https://streamable.com/l1mpra

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18.10.2024 18:20 Ответить
 
 