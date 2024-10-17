РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13038 посетителей онлайн
Новости Война
2 050 19

РФ планирует подготовить 10 тыс. военных КНДР для войны против Украины, - Зеленский

Зеленський розповів деталі про підготовку Росією військових КНДР

Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, офицеры Северной Кореи уже находятся на оккупированных территориях Украины. Они тренируются и тренируют российских солдат.

Глава государства отметил, что речь идет не только о пехоте, но и о других родах войск.

"Не знаю какое количество офицеров. Но по данным разведки, Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку РФ не успевает с мобилизацией и имеет много потерь на поле боя", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР официально объявила Южную Корею вражеским государством

По словам Зеленского, также есть данные, что "сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать и чтобы они воевали против Украины".

"Это очень насущная вещь (для реакции партнеров Украины - ред.). Потому что это уже фактически официальное подтверждение того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины как контингент. Это шаг серьезный", - резюмировал президент.

Что предшествовало?

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО пока не может подтвердить участие войск КНДР в войне, - Рютте

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) КНДР (1223) россия (96095)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
"зеговорун" може вже нічого не говорити від слова "взагалі".Світове шоу "зеленого кварталу" за його участі, не має більше публіки,котра вірить в повсякденну "зелену муйню"
показать весь комментарий
17.10.2024 15:14
+3
прокачюй, нелох, кацапськy нефтю і не забувай звинувати ви всім партнерів за недостатні санкції на кацапню...
показать весь комментарий
17.10.2024 15:56
+2
ну і шо?
кітайці, корейці, кацапня - не бачю різниці кому пацани сраку розірвуть....
показать весь комментарий
17.10.2024 14:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну і шо?
кітайці, корейці, кацапня - не бачю різниці кому пацани сраку розірвуть....
показать весь комментарий
17.10.2024 14:58 Ответить
така ж сама різниця як між навченим ідейним та вмотивованим бійцем який буде битись до останнього як за свій дім та алкоголіком з 2-тижневою підготовкою який підписав контракт...
показать весь комментарий
17.10.2024 17:00 Ответить
На 10 днів їх вистачить
показать весь комментарий
17.10.2024 14:59 Ответить
І шо ім може помішати? - тільки зустріч з касетним снарядом
показать весь комментарий
17.10.2024 15:00 Ответить
Хоч наїдяться. Дохлих кацапів.
показать весь комментарий
17.10.2024 15:06 Ответить
Треба допомогать приютам з собаками та котами можемо відкупитися та більше моркаи і капусти садить
показать весь комментарий
17.10.2024 15:08 Ответить
"зеговорун" може вже нічого не говорити від слова "взагалі".Світове шоу "зеленого кварталу" за його участі, не має більше публіки,котра вірить в повсякденну "зелену муйню"
показать весь комментарий
17.10.2024 15:14 Ответить
не китай же розмінував Чонгар? чи, ****, він, і ми чогось не знаємо?
показать весь комментарий
17.10.2024 15:22 Ответить
Пухляк сподівається відмінників відправляти на відкорм до ху.. ляндії, а кому повезе так ще і в Україні
показать весь комментарий
17.10.2024 15:25 Ответить
пельмень - і сметанку на його накинути і в ніякому разі не їсти - тільки з добрих рук!
кращє сухаря з побратимом розламати на двох...
показать весь комментарий
17.10.2024 15:42 Ответить
ну той що??
татаров усіх перестріляє
показать весь комментарий
17.10.2024 15:48 Ответить
У цих зомбі хоч з'явиться реальна можливість втікти з півострова. Багато хто з них намагався тікати у Південну Корею, а тут можна бігти будь-куди, а краще всього в Україну, щоб у нас був доказ того, що чучхе безпосередньо вступило у війну на боці раські підараські.
показать весь комментарий
17.10.2024 15:48 Ответить
Лiдор, учись, как выглядит ПЛАН !

Где в твоем пункте план "подготовить 10000 сомалийских наемников" ?
показать весь комментарий
17.10.2024 15:49 Ответить
Не нагнетай, ****.
показать весь комментарий
17.10.2024 15:53 Ответить
прокачюй, нелох, кацапськy нефтю і не забувай звинувати ви всім партнерів за недостатні санкції на кацапню...
показать весь комментарий
17.10.2024 15:56 Ответить
погані новини. Кожен день все гірше за попередній
показать весь комментарий
18.10.2024 00:24 Ответить
 
 