РФ планирует подготовить 10 тыс. военных КНДР для войны против Украины, - Зеленский
Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, офицеры Северной Кореи уже находятся на оккупированных территориях Украины. Они тренируются и тренируют российских солдат.
Глава государства отметил, что речь идет не только о пехоте, но и о других родах войск.
"Не знаю какое количество офицеров. Но по данным разведки, Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку РФ не успевает с мобилизацией и имеет много потерь на поле боя", - добавил Зеленский.
По словам Зеленского, также есть данные, что "сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать и чтобы они воевали против Украины".
"Это очень насущная вещь (для реакции партнеров Украины - ред.). Потому что это уже фактически официальное подтверждение того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины как контингент. Это шаг серьезный", - резюмировал президент.
Что предшествовало?
Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
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кітайці, корейці, кацапня - не бачю різниці кому пацани сраку розірвуть....
кращє сухаря з побратимом розламати на двох...
татаров усіх перестріляє
Где в твоем пункте план "подготовить 10000 сомалийских наемников" ?