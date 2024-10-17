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КНДР официально объявила Южную Корею вражеским государством

Військові КНДР можуть воювати в Україні

Национальная ассамблея КНДР внесла изменения в Конституцию, признающие Республику Корея "вражеским государством".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая четко определяет Республику Корея как вражеское государство", - сообщило агентство.

Кроме того, по информации центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), 15 октября, военные взорвали участки автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея. Эти действия названы законными и направленными против вражеского государства, как определено Конституцией КНДР.

Отмечается, что шестидесятиметровые участки автомобильных дорог и железных дорог со стороны границы Севера, которые были проложены как переходы, теперь полностью заблокированы в рамках "поэтапного полного отделения ее территории" от Юга.

Телеканал ЦТАК процитировал представителя Министерства обороны, который заявил, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы", но не упомянул о каких-либо других изменениях в Конституцию, ранее утвержденных лидером Ким Чен Ыном.

В январе этого года Ким призвал внести поправки в Конституцию, чтобы вычеркнуть объединение как цель в отношениях с Югом. Лидер обвинил Сеул в сговоре с США с целью краха его коммунистического режима и четкого определения его территории.

На прошлой неделе Верховная народная ассамблея Северной Кореи провела двухдневное заседание, на котором, как ожидалось, внесла изменения в Конституцию, официально определив Южную Корею отдельной страной и главным врагом.

Южная Корея заявила, что ее политика заключается в том, чтобы продолжать проводить национальное объединение. Однако Сеул готов ответить силой в случае вооруженной агрессии со стороны Севера.

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Автор: 

КНДР (1223) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+21
Всі цивілізовані країни жили так добре і так довго що в керівництві поголовно опинилися безхребетні слизні, соски, та й просто ідіоти.
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17.10.2024 07:10
+21
Всього цього безумства дуркуватих тиранів, власиолюбців і справжніх потвор не було б, якщо захід жорстко дав в пику путіну коли він ногою ступив своїми військами в Україну.
Але вони вирішили потурати йому і особливо не світитись. Думали само все розсосеться якось.
Все продовжують марити цими надіями. Страшно коли в сильних країнах слабкі люди.
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17.10.2024 07:21
+19
Основная проблема- существование параши на планете Земля. Остальные- её метастазы.
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17.10.2024 07:26
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Правила форума Совет форумчан
Ну ось, таки WWIII таки починається. Питання тільки в тому, який день історики визнають офіційною датою початку - 24.02.22, 7.10.23, або ж дату бомбардування Сеулу.
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17.10.2024 06:49 Ответить
виглядає все так, наче це не північна корея буде воювати за московію, а московії доведеться воювати за північну корею 🤣😂
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17.10.2024 10:34 Ответить
Всі диктатори знаходяться в тенетах марень, символізму тощо. Саме тому, відчуваючи, що військово він не здатен не те щоб завоювати Південну Корею, але навіть вистояти, якщо вона захоче "зачистити" північнокорейських людожерів, кім і почав робити "жести", "символи" та бряцати в'ялим хєром привселюдно. Тобто: "робити зміни у конституцію", "підривати мости" тощо. І звісно, "об'єднання" з засрашкою саме з-за цього - зараз він надає пару тисяч своїх дистрофанів для війни з Україною, сподіваючись, що в майбутньому засрашка значно розширить підтримку своїми ресурсами людожерського режиму в Пхеньяні.
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17.10.2024 12:32 Ответить
Ну зате клоун Tрамп встиг там побувати, та демонстративно привітатись з Кім Чен Ином за ручку через кордон між Кореями...
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17.10.2024 06:50 Ответить
Саме оцей факт повного, вибачаюся, обсира з усіма обіцянками домовитися з Кімом і є причиною мого стриманого оптимізму.
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17.10.2024 07:08 Ответить
Дикуни та комунонацисти керують світом. Так звані "цивілізовані країни" маргіналізовані. Дожилися.
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17.10.2024 06:59 Ответить
Всі цивілізовані країни жили так добре і так довго що в керівництві поголовно опинилися безхребетні слизні, соски, та й просто ідіоти.
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17.10.2024 07:10 Ответить
Всього цього безумства дуркуватих тиранів, власиолюбців і справжніх потвор не було б, якщо захід жорстко дав в пику путіну коли він ногою ступив своїми військами в Україну.
Але вони вирішили потурати йому і особливо не світитись. Думали само все розсосеться якось.
Все продовжують марити цими надіями. Страшно коли в сильних країнах слабкі люди.
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17.10.2024 07:21 Ответить
Саме так. Після повномасштабного нападу на Україну заворушилися терористи на близькому сході-тепер там літають ракети, працюють авіація та танки. Обстрілюються цивільні торгові судна. Розправив крила притрушений кндрівський пончик, постачаючи зброю кацапським тваринам, тепер він готується до війни з Південною Кореєю. Китай вже майже не приховує зазіхання на Тайвань. Усього цього б не сталося, якби колективний Захід не проявив свою нерішучість. Звичайно, дякуємо за допомогу, без неї ми давно б впали, але ця допомога не зупинила *****, вона лише його пригальмувала. Вибили б орків у перші місяці війни і це зло не розповзлося б по усьому світу. Бо розуміло б, що можна дуже боляче отримати по зубах. А замість цього терористи усього світу об'єднуються та кацапські пропагандони у своїх студіях вільно обговорюють, як полетять ракети не тільки на Прибалтику та Польщу, а і як будуть стерті у пил Париж та Лондон.
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17.10.2024 08:59 Ответить
Основная проблема- существование параши на планете Земля. Остальные- её метастазы.
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17.10.2024 07:26 Ответить
Усі імперії занепадають рано чи пізно.
Почекаймо ще трошки років 300 і
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17.10.2024 07:32 Ответить
Рабське мислення у населення та бажання щоб всі навколо жили у такому ж лайні - і утримує цю імперію від розпаду вже добрих 6 сторіч.
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17.10.2024 07:52 Ответить
Не хило вы себе жизни отмеряли. Что же, удачи...
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17.10.2024 13:32 Ответить
Суха трава у вояк Ина і маскування і сухпай. Все продумано.
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17.10.2024 07:55 Ответить
Нічого не буде. Ще дуже зарано для всіх. Це банальний шантаж та ігри задля нового переросподілу впливу у світі. Україна і є тим одним із центрів активної гри але нажаль самим тупим війсковим шляхом.
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17.10.2024 08:06 Ответить
Это товарищ председатель мутит. Ын без его ведома не гавкнет.
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17.10.2024 08:33 Ответить
А може це і до кращого? Ин рипнеться і отримає по повній. Пуйло своїх дохнути туди не відправить. На тому і закінчиться династія Кім. А північнокорейці видохнуть з облегшенням.
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17.10.2024 08:37 Ответить
Ин давно вже подох від ковіду зараз там рулить його сестра і вона робить те що кажуть китайці, бо інакше їй кришка
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17.10.2024 09:22 Ответить
Я здивовагий тим, що у КНДР є конституція.
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17.10.2024 09:11 Ответить
ПРикинь, там і вибори є..)))))
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17.10.2024 09:26 Ответить
Вражає... 😁

Мабуть ще й у кожного громадянина є право бути розстріляним, якщо не так проголосував, або не радів Ину.
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17.10.2024 09:29 Ответить
Прийшла команда з Китаю. Наступним логічним кроком буде напад на Тайвань
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17.10.2024 09:15 Ответить
"Глобальний південь" дуже швидко мобілізувався. Ситий "Захід" катастрофічно програє. В демократії щось не те з інструментарієм опору навалі. Мабуть, важкий багаж слуг, а не майстрів.
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17.10.2024 10:25 Ответить
А раз так, то тогда, согласно военному договору между сев.корей и россией, Южная Корея для россии автоматически становится вражеский страной.
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17.10.2024 11:07 Ответить
морква по-корейськи або імперія зла по-корейськи.
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17.10.2024 11:32 Ответить
 
 