КНДР официально объявила Южную Корею вражеским государством

Национальная ассамблея КНДР внесла изменения в Конституцию, признающие Республику Корея "вражеским государством".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая четко определяет Республику Корея как вражеское государство", - сообщило агентство.

Кроме того, по информации центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), 15 октября, военные взорвали участки автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея. Эти действия названы законными и направленными против вражеского государства, как определено Конституцией КНДР.

Отмечается, что шестидесятиметровые участки автомобильных дорог и железных дорог со стороны границы Севера, которые были проложены как переходы, теперь полностью заблокированы в рамках "поэтапного полного отделения ее территории" от Юга.

Телеканал ЦТАК процитировал представителя Министерства обороны, который заявил, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы", но не упомянул о каких-либо других изменениях в Конституцию, ранее утвержденных лидером Ким Чен Ыном.

В январе этого года Ким призвал внести поправки в Конституцию, чтобы вычеркнуть объединение как цель в отношениях с Югом. Лидер обвинил Сеул в сговоре с США с целью краха его коммунистического режима и четкого определения его территории.

На прошлой неделе Верховная народная ассамблея Северной Кореи провела двухдневное заседание, на котором, как ожидалось, внесла изменения в Конституцию, официально определив Южную Корею отдельной страной и главным врагом.

Южная Корея заявила, что ее политика заключается в том, чтобы продолжать проводить национальное объединение. Однако Сеул готов ответить силой в случае вооруженной агрессии со стороны Севера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО пока не может подтвердить участие войск КНДР в войне, - Рютте