УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8573 відвідувача онлайн
Новини
8 348 25

КНДР офіційно оголосила Південну Корею ворожою державою

Військові КНДР можуть воювати в Україні

Національна асамблея КНДР внесла зміни до Конституції, що визнають Республіку Корея "ворожою державою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції КНДР, яка чітко визначає  Республіку Корея  як ворожу державу", - повідомило агентство.

Крім того, за інформацією центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), 15 жовтня, військові підірвали ділянки автомобільного і залізничного сполучення з Республікою Корея. Ці дії названо законними і спрямованими проти ворожої держави, як визначено Конституцією КНДР.

Зазначається, що шістдесятиметрові ділянки автомобільних доріг і залізниць з боку кордону Півночі, які були прокладені як перехи, тепер повністю заблоковані в рамках "поетапного повного відокремлення її території" від Півдня.

Телеканал ЦТАК процитував представника Міністерства оборони, який заявив, що країна зробить подальші кроки для "постійного зміцнення закритого південного кордону", але не згадав про будь-які інші зміни до Конституції, раніше затверджені лідером Кім Чен Ином.

У січні цього року Кім закликав внести поправки до Конституції, щоб викреслити об'єднання як мету у відносинах з Півднем. Лідер звинуватив Сеул у змові зі США з метою краху його комуністичного режиму та чіткого визначення його території.

Минулого тижня Верховна народна асамблея Північної Кореї провела дводенне засідання, на якому, як очікувалося, внесла зміни до Конституції, офіційно визначивши Південну Корею окремою країною і головним ворогом.

Південна Корея заявила, що її політика полягає в тому, щоб продовжувати проводити національне об'єднання. Однак Сеул готовий відповісти силою у разі збройної агресії з боку Півночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО поки не може підтвердити участь військ КНДР у війні, - Рютте

Автор: 

КНДР (1248) Південна Корея (468)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Всі цивілізовані країни жили так добре і так довго що в керівництві поголовно опинилися безхребетні слизні, соски, та й просто ідіоти.
показати весь коментар
17.10.2024 07:10 Відповісти
+21
Всього цього безумства дуркуватих тиранів, власиолюбців і справжніх потвор не було б, якщо захід жорстко дав в пику путіну коли він ногою ступив своїми військами в Україну.
Але вони вирішили потурати йому і особливо не світитись. Думали само все розсосеться якось.
Все продовжують марити цими надіями. Страшно коли в сильних країнах слабкі люди.
показати весь коментар
17.10.2024 07:21 Відповісти
+19
Основная проблема- существование параши на планете Земля. Остальные- её метастазы.
показати весь коментар
17.10.2024 07:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ось, таки WWIII таки починається. Питання тільки в тому, який день історики визнають офіційною датою початку - 24.02.22, 7.10.23, або ж дату бомбардування Сеулу.
показати весь коментар
17.10.2024 06:49 Відповісти
виглядає все так, наче це не північна корея буде воювати за московію, а московії доведеться воювати за північну корею 🤣😂
показати весь коментар
17.10.2024 10:34 Відповісти
Всі диктатори знаходяться в тенетах марень, символізму тощо. Саме тому, відчуваючи, що військово він не здатен не те щоб завоювати Південну Корею, але навіть вистояти, якщо вона захоче "зачистити" північнокорейських людожерів, кім і почав робити "жести", "символи" та бряцати в'ялим хєром привселюдно. Тобто: "робити зміни у конституцію", "підривати мости" тощо. І звісно, "об'єднання" з засрашкою саме з-за цього - зараз він надає пару тисяч своїх дистрофанів для війни з Україною, сподіваючись, що в майбутньому засрашка значно розширить підтримку своїми ресурсами людожерського режиму в Пхеньяні.
показати весь коментар
17.10.2024 12:32 Відповісти
Ну зате клоун Tрамп встиг там побувати, та демонстративно привітатись з Кім Чен Ином за ручку через кордон між Кореями...
показати весь коментар
17.10.2024 06:50 Відповісти
Саме оцей факт повного, вибачаюся, обсира з усіма обіцянками домовитися з Кімом і є причиною мого стриманого оптимізму.
показати весь коментар
17.10.2024 07:08 Відповісти
Дикуни та комунонацисти керують світом. Так звані "цивілізовані країни" маргіналізовані. Дожилися.
показати весь коментар
17.10.2024 06:59 Відповісти
Всі цивілізовані країни жили так добре і так довго що в керівництві поголовно опинилися безхребетні слизні, соски, та й просто ідіоти.
показати весь коментар
17.10.2024 07:10 Відповісти
Всього цього безумства дуркуватих тиранів, власиолюбців і справжніх потвор не було б, якщо захід жорстко дав в пику путіну коли він ногою ступив своїми військами в Україну.
Але вони вирішили потурати йому і особливо не світитись. Думали само все розсосеться якось.
Все продовжують марити цими надіями. Страшно коли в сильних країнах слабкі люди.
показати весь коментар
17.10.2024 07:21 Відповісти
Саме так. Після повномасштабного нападу на Україну заворушилися терористи на близькому сході-тепер там літають ракети, працюють авіація та танки. Обстрілюються цивільні торгові судна. Розправив крила притрушений кндрівський пончик, постачаючи зброю кацапським тваринам, тепер він готується до війни з Південною Кореєю. Китай вже майже не приховує зазіхання на Тайвань. Усього цього б не сталося, якби колективний Захід не проявив свою нерішучість. Звичайно, дякуємо за допомогу, без неї ми давно б впали, але ця допомога не зупинила *****, вона лише його пригальмувала. Вибили б орків у перші місяці війни і це зло не розповзлося б по усьому світу. Бо розуміло б, що можна дуже боляче отримати по зубах. А замість цього терористи усього світу об'єднуються та кацапські пропагандони у своїх студіях вільно обговорюють, як полетять ракети не тільки на Прибалтику та Польщу, а і як будуть стерті у пил Париж та Лондон.
показати весь коментар
17.10.2024 08:59 Відповісти
Основная проблема- существование параши на планете Земля. Остальные- её метастазы.
показати весь коментар
17.10.2024 07:26 Відповісти
Усі імперії занепадають рано чи пізно.
Почекаймо ще трошки років 300 і
показати весь коментар
17.10.2024 07:32 Відповісти
Рабське мислення у населення та бажання щоб всі навколо жили у такому ж лайні - і утримує цю імперію від розпаду вже добрих 6 сторіч.
показати весь коментар
17.10.2024 07:52 Відповісти
Не хило вы себе жизни отмеряли. Что же, удачи...
показати весь коментар
17.10.2024 13:32 Відповісти
Суха трава у вояк Ина і маскування і сухпай. Все продумано.
показати весь коментар
17.10.2024 07:55 Відповісти
Нічого не буде. Ще дуже зарано для всіх. Це банальний шантаж та ігри задля нового переросподілу впливу у світі. Україна і є тим одним із центрів активної гри але нажаль самим тупим війсковим шляхом.
показати весь коментар
17.10.2024 08:06 Відповісти
Это товарищ председатель мутит. Ын без его ведома не гавкнет.
показати весь коментар
17.10.2024 08:33 Відповісти
А може це і до кращого? Ин рипнеться і отримає по повній. Пуйло своїх дохнути туди не відправить. На тому і закінчиться династія Кім. А північнокорейці видохнуть з облегшенням.
показати весь коментар
17.10.2024 08:37 Відповісти
Ин давно вже подох від ковіду зараз там рулить його сестра і вона робить те що кажуть китайці, бо інакше їй кришка
показати весь коментар
17.10.2024 09:22 Відповісти
Я здивовагий тим, що у КНДР є конституція.
показати весь коментар
17.10.2024 09:11 Відповісти
ПРикинь, там і вибори є..)))))
показати весь коментар
17.10.2024 09:26 Відповісти
Вражає... 😁

Мабуть ще й у кожного громадянина є право бути розстріляним, якщо не так проголосував, або не радів Ину.
показати весь коментар
17.10.2024 09:29 Відповісти
Прийшла команда з Китаю. Наступним логічним кроком буде напад на Тайвань
показати весь коментар
17.10.2024 09:15 Відповісти
"Глобальний південь" дуже швидко мобілізувався. Ситий "Захід" катастрофічно програє. В демократії щось не те з інструментарієм опору навалі. Мабуть, важкий багаж слуг, а не майстрів.
показати весь коментар
17.10.2024 10:25 Відповісти
А раз так, то тогда, согласно военному договору между сев.корей и россией, Южная Корея для россии автоматически становится вражеский страной.
показати весь коментар
17.10.2024 11:07 Відповісти
морква по-корейськи або імперія зла по-корейськи.
показати весь коментар
17.10.2024 11:32 Відповісти
 
 