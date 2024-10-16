УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13033 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 279 12

НАТО поки не може підтвердити участь військ КНДР у війні, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

У НАТО не має інформації про те, що військові Північної Кореї беруть участь у війні Росії проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання про те, чи має Альянс інформацію про логістичні операції з перекидання військ Північної Кореї для їх участі у війні проти України Рютте сказав:

"Я не можу підтвердити такі повідомлення, але очевидно, що вони викликають занепокоєння. Що ми знаємо – це те, що Північна Корея допомагає підживлювати російську агресивну війну проти України. Ми рішуче засуджуємо поглиблення військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Але на цій стадії ми не можемо підтвердити повідомлення, на які ви посилаєтеся".

Читайте: НАТО не планує запрошувати Україну до Альянсу найближчим часом, - постпред США Сміт

Також генсек НАТО додав, що Північна Корея у взаємодії з Китаєм та Іраном допомагає Росії у цій війні. При цьому Росія також сплачує за таку підтримку і не завжди – грошима, надаючи натомість свої знання та технології.

"Росія не отримує цю підтримку безоплатно. Вони віддають свої знання, інсайти, інновацій. Тож це двосторонній рух, який не завжди є вигідним для Росії. Але Північна Корея є великою проблемою для нас, і це очевидно", - резюмував Рютте.

Що передувало?

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залучення військ КНДР до війни має стати каталізатором для запрошення України до НАТО, - Стефанчук

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Автор: 

КНДР (1248) НАТО (6518) Рютте Марк (420)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Коли взимку побачите мертвих пінгвінів з автоматами, то корейці...
показати весь коментар
16.10.2024 19:36
+5
Так ви ракет та шахедів на своїй території не бачите!
показати весь коментар
16.10.2024 20:12
+5
НАТО пока может только пукнуть незаметно
показати весь коментар
16.10.2024 20:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що ви можете? Тому що у нас вже є дурні, які хочуть до вас частинами, тобто за кацапським сценарієм. І ці дурні не із зелених.
показати весь коментар
16.10.2024 19:36 Відповісти
Коли взимку побачите мертвих пінгвінів з автоматами, то корейці...
показати весь коментар
16.10.2024 19:36 Відповісти
це він так товсто намекує, шо дєрьмозека брехло? ))
показати весь коментар
16.10.2024 20:04 Відповісти
А що військові НАТО на "0" ??? І ведуть прямий репортаж??
показати весь коментар
16.10.2024 20:10 Відповісти
Так ви ракет та шахедів на своїй території не бачите!
показати весь коментар
16.10.2024 20:12 Відповісти
А як це підтвердити, якщо вони в ху....лостані буряти
показати весь коментар
16.10.2024 20:14 Відповісти
НАТО пока может только пукнуть незаметно
показати весь коментар
16.10.2024 20:25 Відповісти
ясен пень !!! ни ххххх не вижу , ни ххххх не слышу !!!)))) ни ракет не видели ,ни дронов и то что 2х поляков убило тоже не знаем кто ???!!!! ой ,а мне так хочется чтоб вам корейцы надавали люлей собачих ,чтоб проснулись наконец !!! Укрину подставили ,а сами по кустам разбежались , ....ки !!!(!!
показати весь коментар
16.10.2024 20:26 Відповісти
Fact-checking is for losers. Serious players create their own reality - and make it real for everyone else.
показати весь коментар
16.10.2024 20:29 Відповісти
У северных корейцев же нет интернета, нет мобильных телефонов, твиттера, телеграма, нет сайтов и блоггеров....

Поэтому НАТО и не может подтвердить
показати весь коментар
16.10.2024 20:49 Відповісти
 
 