НАТО поки не може підтвердити участь військ КНДР у війні, - Рютте

У НАТО не має інформації про те, що військові Північної Кореї беруть участь у війні Росії проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання про те, чи має Альянс інформацію про логістичні операції з перекидання військ Північної Кореї для їх участі у війні проти України Рютте сказав:

"Я не можу підтвердити такі повідомлення, але очевидно, що вони викликають занепокоєння. Що ми знаємо – це те, що Північна Корея допомагає підживлювати російську агресивну війну проти України. Ми рішуче засуджуємо поглиблення військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Але на цій стадії ми не можемо підтвердити повідомлення, на які ви посилаєтеся".

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Також генсек НАТО додав, що Північна Корея у взаємодії з Китаєм та Іраном допомагає Росії у цій війні. При цьому Росія також сплачує за таку підтримку і не завжди – грошима, надаючи натомість свої знання та технології.

"Росія не отримує цю підтримку безоплатно. Вони віддають свої знання, інсайти, інновацій. Тож це двосторонній рух, який не завжди є вигідним для Росії. Але Північна Корея є великою проблемою для нас, і це очевидно", - резюмував Рютте.

Що передувало?

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

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15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.