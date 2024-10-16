Залучення військ КНДР до війни має стати каталізатором для запрошення України до НАТО, - Стефанчук

Залучення військових КНДР до війни РФ проти України може стати каталізатором для запрошення України в НАТО.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація змінюється, зокрема і щодо залучення військових із Північної Кореї. Вона створює велику загрозу всьому світу, і я думаю, що це має стати каталізатором для наших головних партнерів для ухвалення дуже важливого для України рішення (про запрошення до НАТО. - Ред.)", - пояснив він.

"Запрошення до НАТО - це ще не членство в НАТО, але запрошення до НАТО - це мегаважливий геополітичний крок, який ми маємо зробити разом із нашими партнерами", - додав Стефанчук.

Спікер Ради зазначив, що основна робота відбуватиметься з партнерами, які ще вагаються в ухваленні рішення про запрошення України до Північноатлантичного альянсу.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, коли Україна може отримати запрошення до НАТО, Стефанчук сказав: "Ми очікуємо його найближчим часом".

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Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

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