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Новини Війна
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Залучення військ КНДР до війни має стати каталізатором для запрошення України до НАТО, - Стефанчук

Стефанчук прокоментував залучення військ КНДР до війни проти України

Залучення військових КНДР до війни РФ проти України може стати каталізатором для запрошення України в НАТО.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація змінюється, зокрема і щодо залучення військових із Північної Кореї. Вона створює велику загрозу всьому світу, і я думаю, що це має стати каталізатором для наших головних партнерів для ухвалення дуже важливого для України рішення (про запрошення до НАТО. - Ред.)", - пояснив він.

"Запрошення до НАТО - це ще не членство в НАТО, але запрошення до НАТО - це мегаважливий геополітичний крок, який ми маємо зробити разом із нашими партнерами", - додав Стефанчук.

Спікер Ради зазначив, що основна робота відбуватиметься з партнерами, які ще вагаються в ухваленні рішення про запрошення України до Північноатлантичного альянсу.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, коли Україна може отримати запрошення до НАТО, Стефанчук сказав: "Ми очікуємо його найближчим часом".

Також читайте: Білий дім про участь солдат КНДР у війні в Україні: Новий рівень відчаю Путіна

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": КНДР передає РФ не лише зброю, а й особовий склад для армії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1248) НАТО (6518) членство в НАТО (1738) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+7
Пердь хряка у калюжу
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16.10.2024 15:25
+5
як це пов`язано?
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16.10.2024 15:24
+5
Коли тебе вже запросять у фітнес клуб,кабанюра?
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16.10.2024 15:25
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16.10.2024 15:22 Відповісти
Балачки! Запрошення України до ЄС, НАТО, та взагалі будь куди, ставить вимогу, боротьби з корупцією!
А хренпіду, під бла-бла-бла не відповів навіть на петицію про відміну поправок Лззового, та дає можливість шахраям уникнути відповідальності, от і думайте

https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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16.10.2024 15:32 Відповісти
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16.10.2024 15:24 Відповісти
як це пов`язано?
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16.10.2024 15:24 Відповісти
Має стати каталізатором того, що такі ригоанальні недобитки як поцманцев, стефанчук, татаров, дєрьмак зникнуть з української політики
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16.10.2024 15:24 Відповісти
Пердь хряка у калюжу
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16.10.2024 15:25 Відповісти
Зелені злочинці будуть сидіти пожиттево!
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16.10.2024 15:25 Відповісти
Коли тебе вже запросять у фітнес клуб,кабанюра?
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16.10.2024 15:25 Відповісти
Иого потрібно зняти з довольсвія
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16.10.2024 15:28 Відповісти
Никакой связи .
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16.10.2024 15:25 Відповісти
З якого хуня?
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16.10.2024 15:27 Відповісти
Індуси, непальці, сирійці, негри, таджики, узбеки, ...
А от корейці якісь такі особливі?
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16.10.2024 16:13 Відповісти
Мощний політик!
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16.10.2024 15:28 Відповісти
якщо корейські макаки вступлять у війну, західні ліберали зіллють нас миттєво через страх бути реально втягнутими у війну. згадайте 2022-й, коли нам ледь дали десяток гаубиць 777 аби не дратувати кацапів.
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16.10.2024 15:29 Відповісти
Аха, сча по-быстрому сдадим пол-Украины и сразу очутимся в НАТе.
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16.10.2024 15:29 Відповісти
Війська НАТО запрошують-запрошують, благають з'явитись, а вони опираються і відмовляються, роблячи вигляд що дуже хотіли би потрапити на цей празнік жизні, але у них дуже плотний графік.
Хочу на це подивитись.
Ганьбитись так по повній програмі.
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16.10.2024 15:29 Відповісти
Стефанчук - зегнидо у тебе мізки заплили зебарижнимжиром і ти не спроожний усвідомити подальший розвиток подій
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16.10.2024 15:30 Відповісти
І коли вони такі слова вивчили?...
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16.10.2024 15:30 Відповісти
Ну точно не це свиняче рило має про це говорити
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16.10.2024 15:33 Відповісти
Зіц-головуючий видав потужну думку...Цікаво,коли продають най! стратегічні українські титанові руди проросійському азербайджанському магнату за ціною 2 літаків- його було не чути...Гроші - не пахнуть...дійсно
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16.10.2024 15:33 Відповісти
А би не мовчки.
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16.10.2024 15:34 Відповісти
Ті, хто мають запросити, реагують легким занепокоєнням.
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16.10.2024 15:38 Відповісти
🥀Учасники акція на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти, котра проходила на Майдані незалежності прорвалися в урядовий квартал...
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16.10.2024 15:40 Відповісти
Може це стане каталізатором для тебе щоб прикрити рот і похудати. Інакше тобі важко буде тікати коли прийдуть корейці.
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16.10.2024 15:40 Відповісти
Проте в корейців буде потужне свято. Такого щура вони ще ніколи не їли
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16.10.2024 15:54 Відповісти
Каталізатором стане прихід до влади патріотичних сил, вичищення влади від кротів, і реформи.
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16.10.2024 15:48 Відповісти
Військові КНДР теж люди.
Вони не зможуть залучитися до війни рф проти України.
Спитайте у зеленського - він підтвердить.
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16.10.2024 15:52 Відповісти
Цей хряк-каталізатор знов якусь фуйнь несе.
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16.10.2024 15:56 Відповісти
Тоді й ми повинні починати запрошувати допомогу заордонних військових
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16.10.2024 16:10 Відповісти
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16.10.2024 16:14 Відповісти
Щось озабочена Європа ніяк не впорається з війною
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16.10.2024 16:12 Відповісти
Ви там усі, блд, настільки ідіоти? НАТО бздить однієї паРаші, але коли до неї приєднається КНДР, то НАТО так осміліє, що відразу Україну до себе запросить? Викличте дурку цим олігофренам!
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16.10.2024 16:37 Відповісти
Їх важко буде встрілити, тих корейців, бо вони дуже маленькі.
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16.10.2024 16:46 Відповісти
 
 