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Новини Відео Війна
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КНДР передає РФ не лише зброю, а й особовий склад для армії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея поставляє Росії не лише зброю, але й робітників для заводів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час представлення "Плану перемоги" у парламенті.

"В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії", - зазначив він.

За словами Зеленського, фактично це участь вже другої держави у війні проти України на боці РФ.

"Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН", - підсумував він.

Читайте також: США занепокоєні можливою участю військ Північної Кореї у війні в Україні

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Читайте: У КНДР заявили, що до їх армії за тиждень вступили 1,4 мільйона осіб

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Іран (2063) КНДР (1247) росія (65925)


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Топ коментарі
+2
Так, так. І в якому пункті "Плану перемоги" був передбачений вступ кореї у війну? Все іде по "Плану перемоги"?
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16.10.2024 13:27
+2
КНДР передає РФ не лише зброю, а й чоловіків
щоб втішали мацкальских вдов
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16.10.2024 13:41
+1
кндРФ
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16.10.2024 13:30
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знову фейк погнав. там у них збої синхронзації потужного піндёжу - це болячка. будем підождать новини, шо це було іпсо ))
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16.10.2024 13:25 Відповісти
в чому фейк, і чи можете підтвердити свої слова?
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16.10.2024 15:12 Відповісти
Так, так. І в якому пункті "Плану перемоги" був передбачений вступ кореї у війну? Все іде по "Плану перемоги"?
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16.10.2024 13:27 Відповісти
па-плану - срочнікі і наемнікі с кореї не участвуют в боевіх дейсвіях - все сіламі самооборони бамбаса і технікой із шахт...
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16.10.2024 13:37 Відповісти
кндРФ
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16.10.2024 13:30 Відповісти
А нафіга нам робітники якщо заводів майже зовсім не буде.
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16.10.2024 13:32 Відповісти
Кому це "нам"?
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16.10.2024 13:36 Відповісти
так ти ж напідписував з козирем купу двохстороннії гарантій безпеки, а на виході пук ?
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16.10.2024 13:37 Відповісти
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16.10.2024 13:40 Відповісти
КНДР передає РФ не лише зброю, а й чоловіків
щоб втішали мацкальских вдов
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16.10.2024 13:41 Відповісти
Эту фигню нам уже показывали твои совковые предшественники.
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16.10.2024 13:41 Відповісти
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16.10.2024 13:58 Відповісти
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16.10.2024 14:32 Відповісти
може хватить сратись. Що ви запропонуєте?
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16.10.2024 15:14 Відповісти
Вчора заперечував, читав з суфлеру, що нема даних, сьогодні подали другий текст.
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16.10.2024 15:43 Відповісти
родина кім тримає в рабстві 20млн. корейців, китай підтримує кацапію, іран підтримує кацапію; - українці кров'ю заливають схід України щоб встояти та вижити; - бабульки пенсіонерки по сотні грн. скидаються на дрони; - жінки плетуть сітки; - вдови та жінки, чії чоловіки, сини, доньки у війську, - сходять з розуму від такого життя, рахуючи дні та хвилини між СМСками в меседжерах, щоб хоч слово прочитати та занти що він/вона живий; - інваліди залишаються без грошей та допомоги; - мажори та їх діточки жили файно то живуть ще краще; - тим, кому начхати на все, пьють, гуляють, ну так, виживають, як можуть; - влада зміцнює країну як може - просто її розкрадає.
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16.10.2024 17:02 Відповісти
 
 