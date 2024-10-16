У КНДР заявили, що до їх армії за тиждень вступили 1,4 мільйона осіб

Державні ЗМІ у Північній Кореї заявляють, що за минулий тиждень в армію КНДР вступли або повернулись близько 1,4 мільйона молодих людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

"Молоді люди сповнені рішучості боротися у "священній війні знищення ворога зброєю революції", - йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Зазначається, що заява Північної Кореї про те, що понад мільйон молодих людей зараховується до Корейської народної армії лише за два дні, оприлюднена в час, коли напруженість на Корейському півострові зростає.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея підірвала свою частину доріг, що з'єднують її з Південною Кореєю. У Сеулі повідомили, що посилили пильність та готовність.

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