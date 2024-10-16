У КНДР заявили, що до їх армії за тиждень вступили 1,4 мільйона осіб
Державні ЗМІ у Північній Кореї заявляють, що за минулий тиждень в армію КНДР вступли або повернулись близько 1,4 мільйона молодих людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".
"Молоді люди сповнені рішучості боротися у "священній війні знищення ворога зброєю революції", - йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).
Зазначається, що заява Північної Кореї про те, що понад мільйон молодих людей зараховується до Корейської народної армії лише за два дні, оприлюднена в час, коли напруженість на Корейському півострові зростає.
Нагадаємо, напередодні Північна Корея підірвала свою частину доріг, що з'єднують її з Південною Кореєю. У Сеулі повідомили, що посилили пильність та готовність.
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Как символично. Даже король гоблинов - пухляш.
на нівночі від Північної Кореї - Китай і Московія.
Висадка вночі на Сонце, звісно, круче. Але ця "новина" десь поряд.
Щось там німці про дружбу з рашею пистят ? Вони ще корейців тоннами не бачили.
А означає це те, що 1,4 млн перевели з вирощування рису на проїдання рису.
З урахуванням того, що вони і так там десятиліттями недоїдали та бувало мерли з голоду, то взагалі незрозуміло що вони збираються їсти.
Те, що їх прогодує Рашка та Китай я просто не вірю.
- Будьтє здорови!
так що снаряди треба називати варениками і завалювати ворога щоб луснув
- https://tttkkk.livejournal.com/166113.html?style=mine Ланьков
Хрінова ситуація. Європа з розслабленими булками проспала початок Третьої Світової.
Как отмечает издание, групповой побег военнослужащих из КНДР довольно редкое явление, хотя побеги в одиночку или вдвоем происходят довольно часто. Военнослужащие подразделения, в котором служили перебежчики, были развернуты на границе с Китаем для предотвращения побегов других северокорейцев, и, как сообщается, жаловалось на переутомление и недоедание Издание отмечает, что побег из КНДР сразу шести военнослужащих демонстрирует растущее недовольство в этой закрытой от мира стране.
потрібно буде на корейській мові на фронті росповсюдити листівки , як потрібно злаватись в полон щоб наїстись і відпочити . а потім цю робочу силу використати на відновлення України. (за харчі і утримання.)
ВЕСЬ "генофонд" пн. кореї - це власність пухляша - видає наказ - всіх в ружье і всі стають в ружье.
Там не втікти не сховатися.
А "священна війна" в атеїстичній країні - це позамежна реальність