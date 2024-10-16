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Новини
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У КНДР заявили, що до їх армії за тиждень вступили 1,4 мільйона осіб

Армія КНДР

Державні ЗМІ у Північній Кореї заявляють, що за минулий тиждень в армію КНДР вступли або повернулись близько 1,4 мільйона молодих людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

"Молоді люди сповнені рішучості боротися у "священній війні знищення ворога зброєю революції", - йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Зазначається, що заява Північної Кореї про те, що понад мільйон молодих людей зараховується до Корейської народної армії лише за два дні, оприлюднена в час, коли напруженість на Корейському півострові зростає.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея підірвала свою частину доріг, що з'єднують її з Південною Кореєю. У Сеулі повідомили, що посилили пильність та готовність.

Також читайте: США занепокоєні можливою участю військ Північної Кореї у війні в Україні

Автор: 

армія (3777) КНДР (1247)


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Топ коментарі
+18
Що це означає? (якщо це правда)
А означає це те, що 1,4 млн перевели з вирощування рису на проїдання рису.
З урахуванням того, що вони і так там десятиліттями недоїдали та бувало мерли з голоду, то взагалі незрозуміло що вони збираються їсти.
Те, що їх прогодує Рашка та Китай я просто не вірю.
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16.10.2024 02:44
+16
, але зараз не до цього, бо вибори. Приходьте після інавгурації, а краще весною, коли нова адміністраія Білого дому увійде в курс справ.
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16.10.2024 02:20
+15
Король собирает своих гоблинов, маленьких, слабых, вертких - на помощь Саурону.

Как символично. Даже король гоблинов - пухляш.
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16.10.2024 02:22
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, але зараз не до цього, бо вибори. Приходьте після інавгурації, а краще весною, коли нова адміністраія Білого дому увійде в курс справ.
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16.10.2024 02:20 Відповісти
Король собирает своих гоблинов, маленьких, слабых, вертких - на помощь Саурону.

Как символично. Даже король гоблинов - пухляш.
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16.10.2024 02:22 Відповісти
Так-так - віддали 3 мільони снарядів рашці і підірвали дороги - це саме те, що зазвичай роблять перед нападом
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16.10.2024 02:24 Відповісти
А що не так? Підірвали на півдні а воювати поїдуть на північ.
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16.10.2024 06:12 Відповісти
"воювати поїдуть на північ"

на нівночі від Північної Кореї - Китай і Московія.
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16.10.2024 13:46 Відповісти
Ти ж зрозумів що я мав на увазі під північчю.
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16.10.2024 18:45 Відповісти
"в армію КНДР вступли або повернулись близько 1,4 мільйона молодих людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій" - для того, щоб рванути в Європу через російсько-українські бойові позиції.
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16.10.2024 02:31 Відповісти
КНДР - населення 26 мільйонів. Чисто розкладаємо. Це 13 мільйонів осіб чоловічої статі. Це 6,5 мільйонів придатних по віку. Мінусуємо 1,25 мільйона, які вже в армії. Залишається 5,25 мільйона. Мінус 0,2 мільйона міліції і вохри. Тобто прибіг кожен 1 із 3,5).
Висадка вночі на Сонце, звісно, круче. Але ця "новина" десь поряд.
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16.10.2024 03:06 Відповісти
Так, бідна Европа . Араби , сирійці , а в перспективі - корейці.
Щось там німці про дружбу з рашею пистят ? Вони ще корейців тоннами не бачили.
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16.10.2024 05:25 Відповісти
Схоже на початок 3-ї СВ і де вона почнеться, невже в центрі Європи ? У старушки Європи маразм.
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16.10.2024 06:30 Відповісти
ВОна вже йде. В подальшому залишилось тільки визначити час її початку. 2014, 2022 чи 2024 рік
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16.10.2024 08:03 Відповісти
І всі ридають через любов до вождя Ина.
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16.10.2024 02:42 Відповісти
Що це означає? (якщо це правда)
А означає це те, що 1,4 млн перевели з вирощування рису на проїдання рису.
З урахуванням того, що вони і так там десятиліттями недоїдали та бувало мерли з голоду, то взагалі незрозуміло що вони збираються їсти.
Те, що їх прогодує Рашка та Китай я просто не вірю.
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16.10.2024 02:44 Відповісти
Китаю прогодувати зайвий мільйон - це раз плюнути. Заберуть в негрів рабів в африці, віддадуть кіму.
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16.10.2024 04:33 Відповісти
В Китаю є куди гроші дівати.
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16.10.2024 08:05 Відповісти
Наївний ви. КНДР - це провінція Китаю де тестуєтьмя новий світовий порядок
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16.10.2024 07:30 Відповісти
КНДР це буферна зона Китаю. Не більше.
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16.10.2024 08:06 Відповісти
- Чучхе!
- Будьтє здорови!
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16.10.2024 02:48 Відповісти
Вони і чемпіонат світу по футболу колись виграли.
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16.10.2024 03:46 Відповісти
Південна корея, тайвань, філіппіни - це плата за стурбованість і коричневі лінії. Жрі-тє
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16.10.2024 04:30 Відповісти
А що ти пропонуєш Південній Кореї, війну оголосити? Там пістець Сеулу буде від однієї тільки артилерії
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16.10.2024 06:38 Відповісти
Корейці мріють нажратись - им хутин мабуть вареників безкоштовних наобіцяв в Україні
так що снаряди треба називати варениками і завалювати ворога щоб луснув
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16.10.2024 05:21 Відповісти
Ну - північнокорейцям "збрехать - що дурному з гори збігти...". А якщо набір і є - то це - цілком зрозуміло: мотивація схожа з російською... В Росії , в армії - майже гарантовано платять гроші... А в північнокорейській армії гарантовано годують...
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16.10.2024 05:26 Відповісти
Боюся, це для війни в Європі. Схоже, ситуація загострюється.
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16.10.2024 06:11 Відповісти
Пора заговорить в Європі про стурбованісь.
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16.10.2024 06:33 Відповісти
Боюся, пізно. Скоро європейці, ті кого не виріжуть озвірілі азіати- а різати азіати вміють- дізнаються ціну миски рису раз на тиждень і взнають який смак має трава на витоптаному солдатськими чобітьми газоні.
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16.10.2024 06:53 Відповісти
Захоплення азіатами Європи, це така сама ***** як і Київ за три дні
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16.10.2024 08:09 Відповісти
Да ні і таке було, Європа, варфоломіїська ніч, а раптом зненацька ... .
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16.10.2024 21:20 Відповісти
це для війни з нами.
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17.10.2024 00:11 Відповісти
Ну, там хоч годують+невдовзі брюква з Какцаплянду надійде )))
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16.10.2024 06:08 Відповісти
Підорашке є у кого повчитися пропаганді🤥
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16.10.2024 06:12 Відповісти
До речі, дуже схоже на нас: більша половина намагається розвиватись і боротись за волю (хай часто і через сраку), а "лугандонський народ" влаштовує сидіння в лайні по саму шию... Якщо чесно, то я ще в 2014 подумав - а нафіг це лайно потрібне? А от зараз вже інша ситуація - дай какцапам хоч кілометр, то ця сволота сприйме це за слабкість і попре далі (((
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16.10.2024 06:15 Відповісти
Всі конфлікти у світі зупиняться, якщо знищити росію. Залишаться лише на росії.
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16.10.2024 06:18 Відповісти
ти, мабуть недосвідчена дитина. Ми живемо не в первіснообщинну еру, коли керуємось інстинктами здобути собі їжу, себто, нашою природою. В ******* еру конфлікти організовуються. Центр підготовки терористів, сепаратистів, вбивців, злочинців,все - на росії. Звідти все зло. Тому планета повинна виригнути те зло.
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16.10.2024 08:19 Відповісти
Недосвідчена людина це та в кого світ поділений на біле та чорне.
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16.10.2024 08:39 Відповісти
а у вас значить все чорне
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16.10.2024 08:55 Відповісти
100 % фільм за участі Адріано Челентано та Ентоні Куіна
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16.10.2024 06:24 Відповісти
Угу, за принципом - «у мене є пропозиція, від якої неможливо відмовитися». Це як у звітах Освенцима - «за цей тиждень до нас прибуло на 15% більше відвідувачів, ніж минулого»
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16.10.2024 06:35 Відповісти
И дрогнули корейские горы. И загудела земля. И издала она стон утробный: «Эй, ты-ы-ы-ы, там, в Белом Доме-е-е-е-е-е!!! Дай денег!!!»

- https://tttkkk.livejournal.com/166113.html?style=mine Ланьков
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16.10.2024 06:38 Відповісти
ПЦ опнуті.
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16.10.2024 06:39 Відповісти
Вчора Кремль з Кореєю підписав договір про співпрацю у військовій сфері. П. Корея підірвала всі дороги що сполучали її з Південною і почала мобілізацію. Якщо збираєшся нападати- дороги не підривають. Так що ***** вирішив вести війну з НАТО. Кацапи уже волають про ;істарічєсскає сабітіє;- ;васстанавлєніє ссср;.
Хрінова ситуація. Європа з розслабленими булками проспала початок Третьої Світової.
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16.10.2024 06:44 Відповісти
З ніяким НАТО він війну не веде, не витягне. Йому потрібне м'ясо і зброя для України..
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16.10.2024 08:04 Відповісти
Головною силою армії КНДР є арта. І от сам Сеул в зоні вогневого ураження звичайною артилерію.
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16.10.2024 08:11 Відповісти
Голосувати будемо за путіна, а помре - за ина. Ин буде президентом усіх. А що? Зайшов сталін у 39, батьком був до 53, і ніхто нічого не зробив
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16.10.2024 06:43 Відповісти
Голі і босі совєти зайшдли у 39- му і всі стали голими і босими
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16.10.2024 07:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8sKR_mZiDak&t=889s Возможность участия КНДР в войне
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16.10.2024 06:43 Відповісти
звичайно і політика инівська і порядки і достатки. Як при сталіні
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16.10.2024 06:44 Відповісти
Так колись іранці вели себе: гучні гасла,промови,паради..,а потім пшик.
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16.10.2024 06:46 Відповісти
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16.10.2024 06:51 Відповісти
спортсмен из КНДР https://focus.ua/world/468044-gimnast-iz-severnoy-korei-sbezhal-v-yuzhnuyu-pereprygnuv-zabor-s-shestom сумел сбежать в Южную Корею , использовав шест для прыжков. Он преодолел забор и заминированную полосу в демилитаризованной зоне.
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16.10.2024 08:08 Відповісти
26 марта 2021 в 20:06 Об этом пишет https://www.yahoo.com/news/six-north-korean-border-guards-105019435.html The Telegraph.

Как отмечает издание, групповой побег военнослужащих из КНДР довольно редкое явление, хотя побеги в одиночку или вдвоем происходят довольно часто. Военнослужащие подразделения, в котором служили перебежчики, были развернуты на границе с Китаем для предотвращения побегов других северокорейцев, и, как сообщается, жаловалось на переутомление и недоедание Издание отмечает, что побег из КНДР сразу шести военнослужащих демонстрирует растущее недовольство в этой закрытой от мира стране.

потрібно буде на корейській мові на фронті росповсюдити листівки , як потрібно злаватись в полон щоб наїстись і відпочити . а потім цю робочу силу використати на відновлення України. (за харчі і утримання.)
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16.10.2024 08:18 Відповісти
Вступить то вступили,а что жрать будут.
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16.10.2024 09:07 Відповісти
хоч пожруть нориально рису і трави
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16.10.2024 09:11 Відповісти
Їх пухляк за добру службу поїсти відправив, а ху...ло ще дозвіл дав на розмноження
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16.10.2024 11:05 Відповісти
Нічого не розумію - чому ВСІХ пн. корейців не призвати в армію? Яка проблема для пухляша?
ВЕСЬ "генофонд" пн. кореї - це власність пухляша - видає наказ - всіх в ружье і всі стають в ружье.
Там не втікти не сховатися.
А "священна війна" в атеїстичній країні - це позамежна реальність
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16.10.2024 14:10 Відповісти
 
 