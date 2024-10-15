США занепокоєні можливою участю військ Північної Кореї у війні в Україні

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що США стурбовані інформацією про можливе залучення північнокорейських військових до війни в Україні на боці Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає Саветт, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

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"Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує зазнавати суттєвих втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – зауважив представник Білого дому.

Що передувало?

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.