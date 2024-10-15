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Новини Війна
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США занепокоєні можливою участю військ Північної Кореї у війні в Україні

США про війська КНДР у війні в Україні

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що США стурбовані інформацією про можливе залучення північнокорейських військових до війни в Україні на боці Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає Саветт, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

Також читайте: Військові з КНДР можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті, - Жорін

"Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує зазнавати суттєвих втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – зауважив представник Білого дому.

Що передувало?

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Автор: 

армія (3777) КНДР (1247) США (23326)


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Топ коментарі
+32
То стурбовані чи занепокоєні? Бо це дві великі різниці.
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15.10.2024 21:57
+26
Я навіть не можу собі уявити чим це США ще не занепокоєні.
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15.10.2024 21:59
+26
Стурбовано занепокоєні. Це гібрид, що додає потужності
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15.10.2024 22:00
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То стурбовані чи занепокоєні? Бо це дві великі різниці.
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15.10.2024 21:57 Відповісти
Стурбовано занепокоєні. Це гібрид, що додає потужності
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15.10.2024 22:00 Відповісти
Книга буття західних лідерів.
"100 способів уникнути ескалації або "Як зберегти спокій в умовах постійного занепокоєння"
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15.10.2024 22:24 Відповісти
У них скоро буде велика проблема з синонімами. Бо безперервно товкти занепокоєність якось невдобно.
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15.10.2024 22:16 Відповісти
Три з п'яти по показам стурбометра).
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15.10.2024 23:56 Відповісти
Я навіть не можу собі уявити чим це США ще не занепокоєні.
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15.10.2024 21:59 Відповісти
Гендерным неравенством, правом женщин на аборты и правом детей менять свой пол без ведома родителей.
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15.10.2024 22:49 Відповісти
Гендерным неравенством

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16.10.2024 00:45 Відповісти
Deeply чи deeply-deeply?
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15.10.2024 21:59 Відповісти
О! а я вже й не чекав на таку потужну реакцію. дякуємо!
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15.10.2024 21:59 Відповісти
Здорово занепокоєні чи аби як?
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15.10.2024 21:59 Відповісти
Могущественные США испугались маленькой отсталой, обложенной санкциями, сев. кореи.
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15.10.2024 22:01 Відповісти
з чого це ви зробили такий дивний висновок? США так сильно злякалися, що схоже їм похєр що десь там хз де до бійні приєднаються ще якісь голодні обірванці! тут мала голова боліти керівництва України, щоб не допустити на своїй территорії іншим країнам вирішувати свої бійцівські забавлянки!
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15.10.2024 22:06 Відповісти
У них завжди США винні бо якщо ні то вийдуть самі на себе і на вибори найвеличнішого та слуг...А це неприємно... нехай ліпше піндоси будуть винні...
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15.10.2024 23:03 Відповісти
А чому чехословакія у 1939 не подумала, як недопустити армію ворога на свою територію? Добре, вона маленька. Але ж Польща і Франція вже не маленькі! То чому у 1939 вони не додумались, як не допустити бійню на своїй території? А чому Фінляндія не додумалась, як недопустити війну з кацапами на своїй території у 1939-1940? Сильний завжди сам вирішував, що робити зі слабкими! І слабкі мають або всі об'єднатися і воювати разом проти монстрів або зникнути з політичної карти світу. А то ви вже трохи дістали своїми популістськими гаслами, що бідна Україна повинна була сама зупинити кацапську орду. Це неможливо за жодних обставин!
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15.10.2024 23:53 Відповісти
Ну, тоді б зради не було. А як же зрадофіли без зради?
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16.10.2024 07:09 Відповісти
скіко там стратегічна ракета з кореї до каліфорнії летить...? пофіг ім, агащаз...
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16.10.2024 04:54 Відповісти
Откуда? Да почитай заголовок. Или ты писатель, а не читатель?
Ты написал:
США так сильно злякалися, що схоже їм похєр ...
Ага, так похер, что обеспокоились
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16.10.2024 09:15 Відповісти
доки Америка занята виборами, а не ситуацією в світі, в неї не вийде Make America Great Again
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15.10.2024 22:01 Відповісти
З чубатим фсбшним агентом Make Amerika weak again
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15.10.2024 22:09 Відповісти
А где ты у Камалы чуб видел?
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15.10.2024 22:50 Відповісти
Камала пролетить як фанера над Парижем. А рудий півень перетворить США в країну 3-го світу
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15.10.2024 23:55 Відповісти
вони, бл***ь, занепокоєні.... А зброї надати більше, та дозволу херачити по всьому кацапстану !?!?
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15.10.2024 22:01 Відповісти
Нє, то ж ескалація! Не дай бог ще кацапстан розвалиться і ядерна зброя буде під контролем невеликих банд
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15.10.2024 23:56 Відповісти
Шановні!
Вас ще не ******* оця ваша безкінечна мастурбованість?
Нас - вже.
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15.10.2024 22:01 Відповісти
Іран зовсім не переймається, що його шахеди літають аж до західного кордону України, а то і далі, корейський хом'як теж особливо не переймається, якщо його раби будуть гинути в полях України.
Лише сильні західні держави турбуються, щоб не дай Боже жертва агресії не спричинила шкоди на території самого агресора.
Обирають сором та війну.
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15.10.2024 22:04 Відповісти
Їх не ********, тому їх все влаштовує
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15.10.2024 22:16 Відповісти
Поки що! Францію теж не захоплювали в 1938 році, лише Чехословаччину. Францію лише в 1940. США теж до 1941 року не бомбили
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15.10.2024 23:14 Відповісти
Україна добре ослабила путіна, тому Європа
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15.10.2024 23:31 Відповісти
камала, вам, *** устроїть, чи трамп, хєр його розбереш!
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15.10.2024 22:05 Відповісти
Треба, наших партнерів заспокоїти...
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15.10.2024 22:05 Відповісти
Трамп же казав,що той найс смарт гай))Прийде Трамп і все вирішить)
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15.10.2024 22:06 Відповісти
Коли кацапія ********** ядерною зброєю весь світ, з-під руїн вилізе який небудь Шон Саветт і, дивлячись на ядерну пустелю, скаже: "Чорт забирай, щось це все мене дуже турбує і занепокоює!"
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15.10.2024 22:07 Відповісти
Тобто ми (юридично та фактично) у стані війни з Фашизацією, Білоруссю, і на підході ще ото Чучхе, Іран поки що не рахую..., а США - "занепокоєні"
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15.10.2024 22:07 Відповісти
Донька покійного російського опозиціонера Олексія Навального працює у команді виборчої кампанії Камали Гарріс у вирішальному штаті Пенсильванія. Про це повідомляє The Times.


У виданні нагадали, що 23-річна Даша Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії. З 2019 року вона вивчала соціальну психологію та політологію.

"З серпня вона є штатним менеджером команди кампанії Гарріс у Філадельфії, згідно з її акаунтом на LinkedIn. Її обов'язки включають мобілізацію виборців та роботу з громадою. Однак вона не робила жодних публічних заяв на підтримку Гарріс", - зазначили у матеріалі.
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15.10.2024 22:09 Відповісти
Бо краще тримати штатних кацапошпійонів, аніж позаштатних
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15.10.2024 22:18 Відповісти
То нехай їм хтось цицю дасть, щоб заспокоїлися
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15.10.2024 22:12 Відповісти
От у цієї дівахи в червоному, наприклад, жодної занепокоєності.
Одним вивіреним рухом "****!" - і всьо "грейт егейн".

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16.10.2024 00:56 Відповісти
без підсічки, тільки силою кинула, респект!
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16.10.2024 04:57 Відповісти
Всього лише "занепокоєні", чи може "дуже стурбовані"?!
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15.10.2024 22:13 Відповісти
Провідні розвідки світу говорять про участь корейців у війні, а наш дебіл це заперечує. Враження що зелені й досі готуються до шашликів.
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15.10.2024 22:14 Відповісти
А Зеленскому похеру.

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15.10.2024 22:15 Відповісти
Звичайно, вони не будуть помирати в Україні. Вони будуть помирати у Франції, так само як і в 40-х роках минулого століття. Дурнів історія нічому не вчить
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15.10.2024 23:59 Відповісти
Яка потужна пiдтримка!
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15.10.2024 22:15 Відповісти
Для «цивілізованого світу» ще не дійшло, що саме стурбованості, занепокоєння і дипломатичний шлях, призаели до самої страшної війни в історії людства.
Коли дійде, буде запізно.
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15.10.2024 22:16 Відповісти
а наш прокурор
ще більш обурений
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15.10.2024 22:18 Відповісти
Ох май гадабил як Потужно!
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15.10.2024 22:19 Відповісти
Щось у мене таке враження, що Украiна буде воювати з Засрашкою, КНДР, Iраном та Китайозями, а нашi захiднi партнери будуть лише в носi колупатись та соплi жувати.
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15.10.2024 22:21 Відповісти
Что по вашему должны были сказать американцы? Срочно бомбим Пхеньян?
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15.10.2024 22:34 Відповісти
Выборы 2019 года имеют последствия. Скажи дзякуй 73%
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15.10.2024 22:51 Відповісти
Последствия*** мае те що старалися з варварами дружити , бути нейтральними,….
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16.10.2024 00:56 Відповісти
А чого Америку має цікавити війна України. Це Україна розпродавала свою зброю і роззброювалась, ось і маєте результат, хто вам доктор. Купляйте зброю, але ж ні ви продовжуєте розграбовувати власну країну і при цьому розказувати, що у вас немає зброї, а погана Америка не дає зброю. Чомусь питання до власного уряду у вас не виникає
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15.10.2024 22:53 Відповісти
Заява Клінтона
"Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей трюк (напад - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав він.
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16.10.2024 00:38 Відповісти
Так, виникає. Але чи не ті ж штати після розпаду союзу примушували Україну роззброїтися - віддати ядерну зброю, попиляти літаки?
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16.10.2024 06:05 Відповісти
Не бачу радості в очах. І потужних коментарів, як раніше, з вірою, надією та любов'ю, Гарріс прийде, порядок наведе.
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15.10.2024 22:27 Відповісти
Гаррис никуда не уходила. А шо вы думали будет по другому?
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15.10.2024 22:52 Відповісти
Коли прийде Трамп , друг Путіна і Чим чина ,…. буде по другому ..
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16.10.2024 00:57 Відповісти
скоти
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15.10.2024 22:48 Відповісти
Занепокоєні чи _глибоко_ занепокоїні? Це дуже важно.
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15.10.2024 22:49 Відповісти
Чомусь Ізраїль не висуває вимог до усього світу, а САМОСТІЙНО мочать рушників
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15.10.2024 23:08 Відповісти
Рушників я б і сам не проти мочити. А ти повоюй проти армії, у якої артилерійських снарядів тисячі тонн, авіація та крилаті ракети.
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16.10.2024 00:25 Відповісти
США просто насміхаються над українцями.
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15.10.2024 22:51 Відповісти
Більше ніж самі українці, над ними ніхто не насміхається. Замість купівлі зброї, ви кладете плитку і асфальт, а ваші солдати гинуть без достатнього озброєння
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15.10.2024 22:55 Відповісти
✋18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей рф

Звалили ці щури за 7 км від державного кордону з Україною. Мотиви втечі не встановлені, а армія рф розпочала пошуки.

Ще одна "сильна" нація😂

В мене питання про напрям втечі)Переживаю:як вони зорієнтуються?)))У них же світ свій :чемпіони світу по футболу,баскетболу,олімпійських ігор...))
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15.10.2024 23:04 Відповісти
байден нові памперси шукає
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15.10.2024 23:04 Відповісти
Занепокоєння можна виразити томагавком , наприклад
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15.10.2024 23:07 Відповісти
Нас виносять вже чотири ядерні країни (рф, сябри, іран, корея), які ми маємо перемогти щоб нас взяли в НАТО (яке було створено для протистояння росії). Дякуємо за занепокоєння. Поверніть нам нашу ядерну зброю.
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15.10.2024 23:09 Відповісти
це світ переможного ідіотизму, я вже не думаю шо фільм "Ідіократія" це гротеск...
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16.10.2024 05:01 Відповісти
Може бути, що на https://x.com/i/status/1846241653859745845 відео зображено, як "полігонні війська" з КНДР касетами кучно накрило.
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15.10.2024 23:10 Відповісти
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15.10.2024 23:47 Відповісти
Тільки дурень не бачить, що США вже давно боїться Іран та П.Корею.
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15.10.2024 23:17 Відповісти
До речі програма ООН по підтримці КНДР працює і досі і наше зерно в тій програмі. Друге Японські та американські компанії в її рамках поставляють свою продукцію не здивуюсь що і електроніку.
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15.10.2024 23:20 Відповісти
Ох боже! Бережи Америку. В них так серце не витримає стількі "занепокоюваться" останнім часом.
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15.10.2024 23:28 Відповісти
Ця адміністрація США увійде в історію як ,,найбільш занепокоєна"!
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15.10.2024 23:44 Відповісти
Клітор Great Again
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15.10.2024 23:51 Відповісти
Покажчик стурбометра опинився на шкалі 1,85 меркеля.
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16.10.2024 00:13 Відповісти
Занепокоєні.
Робити з цим щось ніхто, звісно, і не збирався.
Саме це хоче чути світ від "світового жандарма". Це так потужно, що немає слів.
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16.10.2024 00:38 Відповісти
Цю ганьбу США ще пропишуть в історичних підручниках.
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16.10.2024 01:31 Відповісти
Буде смішно, коли майже одразу після підключення Північної Кореї у війну проти України людьми
прилетить якийсь "невідомий дрон" і зробить звільнення з посади Кім Чен Ина внаслідок його смерті.
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16.10.2024 01:46 Відповісти
Постійні стурбованці занепокоєні занепокоєністю, фу-хх, це вже щось, гарант гарантує
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16.10.2024 02:16 Відповісти
Америка ще ніколи в історії не була так принижена, як за Байдена
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16.10.2024 04:43 Відповісти
Ось воно! ЗАНЕПОКОЄННЯ! Думали вже і не скажуть.
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16.10.2024 05:12 Відповісти
сколько там десятков лет КНДР и Иран под санкциями Запада ?
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16.10.2024 07:09 Відповісти
Під час Громадянської ленін наймав китайозов воювати в Україні. Мало хто з них залишивсь тут жити, кому пощастило вижити - повернулись додому з заробленим на війні.
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16.10.2024 07:12 Відповісти
А що ще залишається робити дядько Сему як не занепокоєтися, коли великий Сі кришує товстого ина і на підхваті гадкий пуйло
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16.10.2024 11:41 Відповісти
 
 