США занепокоєні можливою участю військ Північної Кореї у війні в Україні
Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що США стурбовані інформацією про можливе залучення північнокорейських військових до війни в Україні на боці Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Як зазначає Саветт, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.
"Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує зазнавати суттєвих втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – зауважив представник Білого дому.
Що передувало?
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Також повідомлялося, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
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"100 способів уникнути ескалації або "Як зберегти спокій в умовах постійного занепокоєння"
Ты написал:
США так сильно злякалися, що схоже їм похєр ...
Ага, так похер, что обеспокоились
Вас ще не ******* оця ваша безкінечна мастурбованість?
Нас - вже.
Лише сильні західні держави турбуються, щоб не дай Боже жертва агресії не спричинила шкоди на території самого агресора.
Обирають сором та війну.
У виданні нагадали, що 23-річна Даша Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії. З 2019 року вона вивчала соціальну психологію та політологію.
"З серпня вона є штатним менеджером команди кампанії Гарріс у Філадельфії, згідно з її акаунтом на LinkedIn. Її обов'язки включають мобілізацію виборців та роботу з громадою. Однак вона не робила жодних публічних заяв на підтримку Гарріс", - зазначили у матеріалі.
Одним вивіреним рухом "****!" - і всьо "грейт егейн".
Коли дійде, буде запізно.
ще більш обурений
"Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей трюк (напад - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав він.
Звалили ці щури за 7 км від державного кордону з Україною. Мотиви втечі не встановлені, а армія рф розпочала пошуки.
Ще одна "сильна" нація😂
В мене питання про напрям втечі)Переживаю:як вони зорієнтуються?)))У них же світ свій :чемпіони світу по футболу,баскетболу,олімпійських ігор...))
Робити з цим щось ніхто, звісно, і не збирався.
Саме це хоче чути світ від "світового жандарма". Це так потужно, що немає слів.
прилетить якийсь "невідомий дрон" і зробить звільнення з посади Кім Чен Ина внаслідок його смерті.