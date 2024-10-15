США обеспокоены возможным участием войск Северной Кореи в войне в Украине
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что США обеспокоены информацией о возможном привлечении северокорейских военных к войне в Украине на стороне России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как отмечает Саветт, если информация об участии войск КНДР в Украине подтвердится, это будет означать "значительное усиление" оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.
"Такой шаг также будет свидетельствовать о новом уровне отчаяния для России, которая продолжает нести существенные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", - отметил представитель Белого дома.
Что предшествовало?
Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
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"100 способів уникнути ескалації або "Як зберегти спокій в умовах постійного занепокоєння"
Ты написал:
США так сильно злякалися, що схоже їм похєр ...
Ага, так похер, что обеспокоились
Вас ще не ******* оця ваша безкінечна мастурбованість?
Нас - вже.
Лише сильні західні держави турбуються, щоб не дай Боже жертва агресії не спричинила шкоди на території самого агресора.
Обирають сором та війну.
У виданні нагадали, що 23-річна Даша Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії. З 2019 року вона вивчала соціальну психологію та політологію.
"З серпня вона є штатним менеджером команди кампанії Гарріс у Філадельфії, згідно з її акаунтом на LinkedIn. Її обов'язки включають мобілізацію виборців та роботу з громадою. Однак вона не робила жодних публічних заяв на підтримку Гарріс", - зазначили у матеріалі.
Одним вивіреним рухом "****!" - і всьо "грейт егейн".
Коли дійде, буде запізно.
ще більш обурений
"Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей трюк (напад - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав він.
Звалили ці щури за 7 км від державного кордону з Україною. Мотиви втечі не встановлені, а армія рф розпочала пошуки.
Ще одна "сильна" нація😂
В мене питання про напрям втечі)Переживаю:як вони зорієнтуються?)))У них же світ свій :чемпіони світу по футболу,баскетболу,олімпійських ігор...))
Робити з цим щось ніхто, звісно, і не збирався.
Саме це хоче чути світ від "світового жандарма". Це так потужно, що немає слів.
прилетить якийсь "невідомий дрон" і зробить звільнення з посади Кім Чен Ина внаслідок його смерті.