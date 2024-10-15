США обеспокоены возможным участием войск Северной Кореи в войне в Украине

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что США обеспокоены информацией о возможном привлечении северокорейских военных к войне в Украине на стороне России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает Саветт, если информация об участии войск КНДР в Украине подтвердится, это будет означать "значительное усиление" оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

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"Такой шаг также будет свидетельствовать о новом уровне отчаяния для России, которая продолжает нести существенные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", - отметил представитель Белого дома.

Что предшествовало?

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.