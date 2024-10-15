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Новости Война
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США обеспокоены возможным участием войск Северной Кореи в войне в Украине

США про війська КНДР у війні в Україні

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что США обеспокоены информацией о возможном привлечении северокорейских военных к войне в Украине на стороне России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает Саветт, если информация об участии войск КНДР в Украине подтвердится, это будет означать "значительное усиление" оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

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"Такой шаг также будет свидетельствовать о новом уровне отчаяния для России, которая продолжает нести существенные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", - отметил представитель Белого дома.

Что предшествовало?

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Автор: 

армия (8502) КНДР (1222) США (27073)


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Топ комментарии
+32
То стурбовані чи занепокоєні? Бо це дві великі різниці.
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15.10.2024 21:57
+26
Я навіть не можу собі уявити чим це США ще не занепокоєні.
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15.10.2024 21:59
+26
Стурбовано занепокоєні. Це гібрид, що додає потужності
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15.10.2024 22:00
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То стурбовані чи занепокоєні? Бо це дві великі різниці.
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15.10.2024 21:57 Ответить
Стурбовано занепокоєні. Це гібрид, що додає потужності
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15.10.2024 22:00 Ответить
Книга буття західних лідерів.
"100 способів уникнути ескалації або "Як зберегти спокій в умовах постійного занепокоєння"
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15.10.2024 22:24 Ответить
У них скоро буде велика проблема з синонімами. Бо безперервно товкти занепокоєність якось невдобно.
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15.10.2024 22:16 Ответить
Три з п'яти по показам стурбометра).
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15.10.2024 23:56 Ответить
Я навіть не можу собі уявити чим це США ще не занепокоєні.
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15.10.2024 21:59 Ответить
Гендерным неравенством, правом женщин на аборты и правом детей менять свой пол без ведома родителей.
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15.10.2024 22:49 Ответить
Гендерным неравенством

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16.10.2024 00:45 Ответить
Deeply чи deeply-deeply?
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15.10.2024 21:59 Ответить
О! а я вже й не чекав на таку потужну реакцію. дякуємо!
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15.10.2024 21:59 Ответить
Здорово занепокоєні чи аби як?
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15.10.2024 21:59 Ответить
Могущественные США испугались маленькой отсталой, обложенной санкциями, сев. кореи.
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15.10.2024 22:01 Ответить
з чого це ви зробили такий дивний висновок? США так сильно злякалися, що схоже їм похєр що десь там хз де до бійні приєднаються ще якісь голодні обірванці! тут мала голова боліти керівництва України, щоб не допустити на своїй территорії іншим країнам вирішувати свої бійцівські забавлянки!
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15.10.2024 22:06 Ответить
У них завжди США винні бо якщо ні то вийдуть самі на себе і на вибори найвеличнішого та слуг...А це неприємно... нехай ліпше піндоси будуть винні...
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15.10.2024 23:03 Ответить
А чому чехословакія у 1939 не подумала, як недопустити армію ворога на свою територію? Добре, вона маленька. Але ж Польща і Франція вже не маленькі! То чому у 1939 вони не додумались, як не допустити бійню на своїй території? А чому Фінляндія не додумалась, як недопустити війну з кацапами на своїй території у 1939-1940? Сильний завжди сам вирішував, що робити зі слабкими! І слабкі мають або всі об'єднатися і воювати разом проти монстрів або зникнути з політичної карти світу. А то ви вже трохи дістали своїми популістськими гаслами, що бідна Україна повинна була сама зупинити кацапську орду. Це неможливо за жодних обставин!
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15.10.2024 23:53 Ответить
Ну, тоді б зради не було. А як же зрадофіли без зради?
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16.10.2024 07:09 Ответить
скіко там стратегічна ракета з кореї до каліфорнії летить...? пофіг ім, агащаз...
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16.10.2024 04:54 Ответить
Откуда? Да почитай заголовок. Или ты писатель, а не читатель?
Ты написал:
США так сильно злякалися, що схоже їм похєр ...
Ага, так похер, что обеспокоились
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16.10.2024 09:15 Ответить
доки Америка занята виборами, а не ситуацією в світі, в неї не вийде Make America Great Again
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15.10.2024 22:01 Ответить
З чубатим фсбшним агентом Make Amerika weak again
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15.10.2024 22:09 Ответить
А где ты у Камалы чуб видел?
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15.10.2024 22:50 Ответить
Камала пролетить як фанера над Парижем. А рудий півень перетворить США в країну 3-го світу
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15.10.2024 23:55 Ответить
вони, бл***ь, занепокоєні.... А зброї надати більше, та дозволу херачити по всьому кацапстану !?!?
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15.10.2024 22:01 Ответить
Нє, то ж ескалація! Не дай бог ще кацапстан розвалиться і ядерна зброя буде під контролем невеликих банд
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15.10.2024 23:56 Ответить
Шановні!
Вас ще не ******* оця ваша безкінечна мастурбованість?
Нас - вже.
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15.10.2024 22:01 Ответить
Іран зовсім не переймається, що його шахеди літають аж до західного кордону України, а то і далі, корейський хом'як теж особливо не переймається, якщо його раби будуть гинути в полях України.
Лише сильні західні держави турбуються, щоб не дай Боже жертва агресії не спричинила шкоди на території самого агресора.
Обирають сором та війну.
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15.10.2024 22:04 Ответить
Їх не ********, тому їх все влаштовує
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15.10.2024 22:16 Ответить
Поки що! Францію теж не захоплювали в 1938 році, лише Чехословаччину. Францію лише в 1940. США теж до 1941 року не бомбили
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15.10.2024 23:14 Ответить
Україна добре ослабила путіна, тому Європа
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15.10.2024 23:31 Ответить
камала, вам, *** устроїть, чи трамп, хєр його розбереш!
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15.10.2024 22:05 Ответить
Треба, наших партнерів заспокоїти...
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15.10.2024 22:05 Ответить
Трамп же казав,що той найс смарт гай))Прийде Трамп і все вирішить)
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15.10.2024 22:06 Ответить
Коли кацапія ********** ядерною зброєю весь світ, з-під руїн вилізе який небудь Шон Саветт і, дивлячись на ядерну пустелю, скаже: "Чорт забирай, щось це все мене дуже турбує і занепокоює!"
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15.10.2024 22:07 Ответить
Тобто ми (юридично та фактично) у стані війни з Фашизацією, Білоруссю, і на підході ще ото Чучхе, Іран поки що не рахую..., а США - "занепокоєні"
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15.10.2024 22:07 Ответить
Донька покійного російського опозиціонера Олексія Навального працює у команді виборчої кампанії Камали Гарріс у вирішальному штаті Пенсильванія. Про це повідомляє The Times.


У виданні нагадали, що 23-річна Даша Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії. З 2019 року вона вивчала соціальну психологію та політологію.

"З серпня вона є штатним менеджером команди кампанії Гарріс у Філадельфії, згідно з її акаунтом на LinkedIn. Її обов'язки включають мобілізацію виборців та роботу з громадою. Однак вона не робила жодних публічних заяв на підтримку Гарріс", - зазначили у матеріалі.
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15.10.2024 22:09 Ответить
Бо краще тримати штатних кацапошпійонів, аніж позаштатних
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15.10.2024 22:18 Ответить
То нехай їм хтось цицю дасть, щоб заспокоїлися
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15.10.2024 22:12 Ответить
От у цієї дівахи в червоному, наприклад, жодної занепокоєності.
Одним вивіреним рухом "****!" - і всьо "грейт егейн".

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16.10.2024 00:56 Ответить
без підсічки, тільки силою кинула, респект!
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16.10.2024 04:57 Ответить
Всього лише "занепокоєні", чи може "дуже стурбовані"?!
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15.10.2024 22:13 Ответить
Провідні розвідки світу говорять про участь корейців у війні, а наш дебіл це заперечує. Враження що зелені й досі готуються до шашликів.
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15.10.2024 22:14 Ответить
А Зеленскому похеру.

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15.10.2024 22:15 Ответить
Звичайно, вони не будуть помирати в Україні. Вони будуть помирати у Франції, так само як і в 40-х роках минулого століття. Дурнів історія нічому не вчить
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15.10.2024 23:59 Ответить
Яка потужна пiдтримка!
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15.10.2024 22:15 Ответить
Для «цивілізованого світу» ще не дійшло, що саме стурбованості, занепокоєння і дипломатичний шлях, призаели до самої страшної війни в історії людства.
Коли дійде, буде запізно.
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15.10.2024 22:16 Ответить
а наш прокурор
ще більш обурений
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15.10.2024 22:18 Ответить
Ох май гадабил як Потужно!
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15.10.2024 22:19 Ответить
Щось у мене таке враження, що Украiна буде воювати з Засрашкою, КНДР, Iраном та Китайозями, а нашi захiднi партнери будуть лише в носi колупатись та соплi жувати.
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15.10.2024 22:21 Ответить
Что по вашему должны были сказать американцы? Срочно бомбим Пхеньян?
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15.10.2024 22:34 Ответить
Выборы 2019 года имеют последствия. Скажи дзякуй 73%
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15.10.2024 22:51 Ответить
Последствия*** мае те що старалися з варварами дружити , бути нейтральними,….
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16.10.2024 00:56 Ответить
А чого Америку має цікавити війна України. Це Україна розпродавала свою зброю і роззброювалась, ось і маєте результат, хто вам доктор. Купляйте зброю, але ж ні ви продовжуєте розграбовувати власну країну і при цьому розказувати, що у вас немає зброї, а погана Америка не дає зброю. Чомусь питання до власного уряду у вас не виникає
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15.10.2024 22:53 Ответить
Заява Клінтона
"Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей трюк (напад - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав він.
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16.10.2024 00:38 Ответить
Так, виникає. Але чи не ті ж штати після розпаду союзу примушували Україну роззброїтися - віддати ядерну зброю, попиляти літаки?
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16.10.2024 06:05 Ответить
Не бачу радості в очах. І потужних коментарів, як раніше, з вірою, надією та любов'ю, Гарріс прийде, порядок наведе.
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15.10.2024 22:27 Ответить
Гаррис никуда не уходила. А шо вы думали будет по другому?
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15.10.2024 22:52 Ответить
Коли прийде Трамп , друг Путіна і Чим чина ,…. буде по другому ..
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16.10.2024 00:57 Ответить
скоти
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15.10.2024 22:48 Ответить
Занепокоєні чи _глибоко_ занепокоїні? Це дуже важно.
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15.10.2024 22:49 Ответить
Чомусь Ізраїль не висуває вимог до усього світу, а САМОСТІЙНО мочать рушників
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15.10.2024 23:08 Ответить
Рушників я б і сам не проти мочити. А ти повоюй проти армії, у якої артилерійських снарядів тисячі тонн, авіація та крилаті ракети.
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16.10.2024 00:25 Ответить
США просто насміхаються над українцями.
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15.10.2024 22:51 Ответить
Більше ніж самі українці, над ними ніхто не насміхається. Замість купівлі зброї, ви кладете плитку і асфальт, а ваші солдати гинуть без достатнього озброєння
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15.10.2024 22:55 Ответить
✋18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей рф

Звалили ці щури за 7 км від державного кордону з Україною. Мотиви втечі не встановлені, а армія рф розпочала пошуки.

Ще одна "сильна" нація😂

В мене питання про напрям втечі)Переживаю:як вони зорієнтуються?)))У них же світ свій :чемпіони світу по футболу,баскетболу,олімпійських ігор...))
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15.10.2024 23:04 Ответить
байден нові памперси шукає
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15.10.2024 23:04 Ответить
Занепокоєння можна виразити томагавком , наприклад
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15.10.2024 23:07 Ответить
Нас виносять вже чотири ядерні країни (рф, сябри, іран, корея), які ми маємо перемогти щоб нас взяли в НАТО (яке було створено для протистояння росії). Дякуємо за занепокоєння. Поверніть нам нашу ядерну зброю.
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15.10.2024 23:09 Ответить
це світ переможного ідіотизму, я вже не думаю шо фільм "Ідіократія" це гротеск...
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16.10.2024 05:01 Ответить
Може бути, що на https://x.com/i/status/1846241653859745845 відео зображено, як "полігонні війська" з КНДР касетами кучно накрило.
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15.10.2024 23:10 Ответить
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15.10.2024 23:47 Ответить
Тільки дурень не бачить, що США вже давно боїться Іран та П.Корею.
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15.10.2024 23:17 Ответить
До речі програма ООН по підтримці КНДР працює і досі і наше зерно в тій програмі. Друге Японські та американські компанії в її рамках поставляють свою продукцію не здивуюсь що і електроніку.
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15.10.2024 23:20 Ответить
Ох боже! Бережи Америку. В них так серце не витримає стількі "занепокоюваться" останнім часом.
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15.10.2024 23:28 Ответить
Ця адміністрація США увійде в історію як ,,найбільш занепокоєна"!
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15.10.2024 23:44 Ответить
Клітор Great Again
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15.10.2024 23:51 Ответить
Покажчик стурбометра опинився на шкалі 1,85 меркеля.
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16.10.2024 00:13 Ответить
Занепокоєні.
Робити з цим щось ніхто, звісно, і не збирався.
Саме це хоче чути світ від "світового жандарма". Це так потужно, що немає слів.
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16.10.2024 00:38 Ответить
Цю ганьбу США ще пропишуть в історичних підручниках.
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16.10.2024 01:31 Ответить
Буде смішно, коли майже одразу після підключення Північної Кореї у війну проти України людьми
прилетить якийсь "невідомий дрон" і зробить звільнення з посади Кім Чен Ина внаслідок його смерті.
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16.10.2024 01:46 Ответить
Постійні стурбованці занепокоєні занепокоєністю, фу-хх, це вже щось, гарант гарантує
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16.10.2024 02:16 Ответить
Америка ще ніколи в історії не була так принижена, як за Байдена
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16.10.2024 04:43 Ответить
Ось воно! ЗАНЕПОКОЄННЯ! Думали вже і не скажуть.
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16.10.2024 05:12 Ответить
сколько там десятков лет КНДР и Иран под санкциями Запада ?
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16.10.2024 07:09 Ответить
Під час Громадянської ленін наймав китайозов воювати в Україні. Мало хто з них залишивсь тут жити, кому пощастило вижити - повернулись додому з заробленим на війні.
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16.10.2024 07:12 Ответить
А що ще залишається робити дядько Сему як не занепокоєтися, коли великий Сі кришує товстого ина і на підхваті гадкий пуйло
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16.10.2024 11:41 Ответить
 
 