В КНДР заявили, что в их армию за неделю вступили 1,4 миллиона человек

Государственные СМИ в Северной Корее заявляют, что за прошедшую неделю в армию КНДР вступили или вернулись около 1,4 миллиона молодых людей, включая студентов и представителей молодежных организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

"Молодые люди полны решимости бороться в "священной войне уничтожения врага оружием революции", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что заявление Северной Кореи о том, что более миллиона молодых людей зачисляется в Корейскую народную армию всего за два дня, обнародовано во время, когда напряженность на Корейском полуострове растет.

Напомним, накануне Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. В Сеуле сообщили, что усилили бдительность и готовность.

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