В КНДР заявили, что в их армию за неделю вступили 1,4 миллиона человек
Государственные СМИ в Северной Корее заявляют, что за прошедшую неделю в армию КНДР вступили или вернулись около 1,4 миллиона молодых людей, включая студентов и представителей молодежных организаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".
"Молодые люди полны решимости бороться в "священной войне уничтожения врага оружием революции", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что заявление Северной Кореи о том, что более миллиона молодых людей зачисляется в Корейскую народную армию всего за два дня, обнародовано во время, когда напряженность на Корейском полуострове растет.
Напомним, накануне Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. В Сеуле сообщили, что усилили бдительность и готовность.
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Как символично. Даже король гоблинов - пухляш.
на нівночі від Північної Кореї - Китай і Московія.
Висадка вночі на Сонце, звісно, круче. Але ця "новина" десь поряд.
Щось там німці про дружбу з рашею пистят ? Вони ще корейців тоннами не бачили.
А означає це те, що 1,4 млн перевели з вирощування рису на проїдання рису.
З урахуванням того, що вони і так там десятиліттями недоїдали та бувало мерли з голоду, то взагалі незрозуміло що вони збираються їсти.
Те, що їх прогодує Рашка та Китай я просто не вірю.
- Будьтє здорови!
так що снаряди треба називати варениками і завалювати ворога щоб луснув
- https://tttkkk.livejournal.com/166113.html?style=mine Ланьков
Хрінова ситуація. Європа з розслабленими булками проспала початок Третьої Світової.
Как отмечает издание, групповой побег военнослужащих из КНДР довольно редкое явление, хотя побеги в одиночку или вдвоем происходят довольно часто. Военнослужащие подразделения, в котором служили перебежчики, были развернуты на границе с Китаем для предотвращения побегов других северокорейцев, и, как сообщается, жаловалось на переутомление и недоедание Издание отмечает, что побег из КНДР сразу шести военнослужащих демонстрирует растущее недовольство в этой закрытой от мира стране.
потрібно буде на корейській мові на фронті росповсюдити листівки , як потрібно злаватись в полон щоб наїстись і відпочити . а потім цю робочу силу використати на відновлення України. (за харчі і утримання.)
ВЕСЬ "генофонд" пн. кореї - це власність пухляша - видає наказ - всіх в ружье і всі стають в ружье.
Там не втікти не сховатися.
А "священна війна" в атеїстичній країні - це позамежна реальність