КНДР подорвала часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, - СМИ
Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. В Сеуле сообщили, что усилили бдительность и готовность.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap и Reuters.
Две Кореи соединены автомобильными и железнодорожными дорогами вблизи приграничных городов Пхаджу и Кэсон, а также вдоль восточного побережья.
Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, КНДР подорвала свою часть дорог, соединяющих с Южной Кореей, которые когда-то считались символами межкорейского сотрудничества.
"Около полудня северокорейцы взорвали части дорог Кьонгуй и Донхэ к северу от военной демаркационной линии", - говорится в сообщении.
В то же время военные Южной Кореи заявили, что усилили наблюдение и готовность к действиям.
На прошлой неделе северокорейские военные объявили о плане "полного отделения" КНДР от Южной Кореи.
И заявили, что проинформировали американских военных об этом шаге, чтобы "предотвратить любую ошибочную оценку действий и случайный конфликт".
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Гвоздики треба ж реалізовувати на "дєньпобєди"...
Але і Південна Корея нікуди наступати не збирається.
Але КНДР, за принципами чучхе, має бути завжди напоготові.
Тоді пояснення цьому може бути в тому, що КНДР збирається значно послабити воєнну присутність на власній території, і ускладнює ворогу можливу інтервенцію, готуючись стримувати його меншими силами.
Не важко здогадатись, куди пончик збирається перекинути відчутну масу військ.
Шляхом знищення транспортної інфраструктури зі свого боку?
Щоб для розвитку наступу використовувати лише ресурси "праклятих капіталістаф"