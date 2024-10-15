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Новости
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КНДР подорвала часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, - СМИ

Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. В Сеуле сообщили, что усилили бдительность и готовность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap и Reuters.

Две Кореи соединены автомобильными и железнодорожными дорогами вблизи приграничных городов Пхаджу и Кэсон, а также вдоль восточного побережья.

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, КНДР подорвала свою часть дорог, соединяющих с Южной Кореей, которые когда-то считались символами межкорейского сотрудничества.

КНДР підірвала частину доріг з Південною Кореєю

"Около полудня северокорейцы взорвали части дорог Кьонгуй и Донхэ к северу от военной демаркационной линии", - говорится в сообщении.

Также читайте: Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

В то же время военные Южной Кореи заявили, что усилили наблюдение и готовность к действиям.

На прошлой неделе северокорейские военные объявили о плане "полного отделения" КНДР от Южной Кореи.

И заявили, что проинформировали американских военных об этом шаге, чтобы "предотвратить любую ошибочную оценку действий и случайный конфликт".

Читайте также: КНДР перевела в боевую готовность войска на границе с Южной Кореей, - СМИ

Автор: 

КНДР (1221) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+23
Це саме те що мала би зробити наша влада на початку 2022го, але ніт, навіщо.
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15.10.2024 08:21
+17
Бачите північні корейці настільки сурові що самі собі путі наступу підривають і х*й знає як будуть наступати сухопутними військами але то таке мелочі жизні кім член ін сам розбереться а у нас ***** Єрмак з Верещук наоборот розмінували чонгар і запросили гостей до хати
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15.10.2024 08:23
+12
Чем ближе американские выборы тем сильнее бушуют и пугают весь мир друзья Трампа. Но некоторые дебилоиды до сих пор верят что Трамп тут непричем.
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15.10.2024 08:28
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Правила форума Совет форумчан
було би добре, щоб так само зробили кацапи!
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15.10.2024 08:17 Ответить
Так і буде, я навіть не сумніваюсь
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15.10.2024 08:19 Ответить
Лопатоїди не дріб'язкують - раптом що, одразу самі мацкву палять.
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16.10.2024 00:35 Ответить
Как же теперь друг Ына Трамп приедет к нему в гости
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15.10.2024 08:19 Ответить
Чем ближе американские выборы тем сильнее бушуют и пугают весь мир друзья Трампа. Но некоторые дебилоиды до сих пор верят что Трамп тут непричем.
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15.10.2024 08:28 Ответить
Це саме те що мала би зробити наша влада на початку 2022го, але ніт, навіщо.
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15.10.2024 08:21 Ответить
Ну - дещо встигли підірвать... Але не влада... І загальмували наступ кацапів на Київ... А пісця цього на Банковій "рвали і метали" - чому це без "височайшого дозволу" це було зроблено... Тодішній начальник СБУ навіть кримінальним переслідуванням погрожував... (До речі - головний міст через Десну ("Шестовицький" - на об"їзній) уже відбудували. І не тільки відбудудували - але й модернізували - зробили його "двоповерховим". Верхній - прямий проїзд (як і був) Нижній - розворот круговий - для руху в протилежному напрямку...)
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15.10.2024 09:08 Ответить
Згоден, слава богу що знайшлись люди які діяли не як упороті совки "за вказівкою" а приймали рішення на місці виходячи з оцінки обстановки.
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15.10.2024 10:32 Ответить
Ничего, потом ООН восстановит, когда КНДР в очередной раз обратится за помощью с продовольствием...
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15.10.2024 08:23 Ответить
Так у них тепер є пАртньЙор *****
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15.10.2024 08:36 Ответить
Коли животікі начнкть пухнути кімерсенічка побіжить в оони і буде махати ядеркой і волати давайте рису бо жахну. Всі ті гуреріши обдристаються в трусікі занепокоювання та екскалація буде висловлена а,….а потім побудують ті дороги і з південної Кореї начнуть возити фурами по відбудованої дорозі рис.
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15.10.2024 08:39 Ответить
Бачите північні корейці настільки сурові що самі собі путі наступу підривають і х*й знає як будуть наступати сухопутними військами але то таке мелочі жизні кім член ін сам розбереться а у нас ***** Єрмак з Верещук наоборот розмінували чонгар і запросили гостей до хати
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15.10.2024 08:23 Ответить
Скорее всего ето они себя хотят обезопасит от наступления южной кореи когда Ын с ****** двинут свои армии на Европу
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15.10.2024 09:05 Ответить
Не виключено... Уже перший контингент корейських артилеристів розпочав тренування під Сартаною...
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15.10.2024 09:19 Ответить
Корейці надіються на свої ракети... Для них мости не потрібні. А ще - на тунелі - вони їх десятки років копали під демаркаційною лінією...
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15.10.2024 09:10 Ответить
Наступний крок приєднання до РФ, друга чечня буде та друга Білорусь
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15.10.2024 08:23 Ответить
Там вже Грузія в черзі.
Гвоздики треба ж реалізовувати на "дєньпобєди"...
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15.10.2024 08:27 Ответить
дикі люди, що з їх взяти
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15.10.2024 08:27 Ответить
От би кацапи так зробили...
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15.10.2024 08:34 Ответить
Дороги не підривають перед наступом своїх військ.
Але і Південна Корея нікуди наступати не збирається.
Але КНДР, за принципами чучхе, має бути завжди напоготові.
Тоді пояснення цьому може бути в тому, що КНДР збирається значно послабити воєнну присутність на власній території, і ускладнює ворогу можливу інтервенцію, готуючись стримувати його меншими силами.
Не важко здогадатись, куди пончик збирається перекинути відчутну масу військ.
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15.10.2024 08:45 Ответить
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15.10.2024 08:48 Ответить
как то в носе ковыряя, мне там лишнее на кой, с удивленьем замечаю зуб дракона пред собой.. а под зубом украинцы, здоровенны как Кличко, все форме пехотинцы и я сел вдруг на очко..
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15.10.2024 09:06 Ответить
Можна подібне тільки вітать!!! "Дуракам закон не писан...".
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15.10.2024 09:12 Ответить
Північнокорейці дурні-дурні, але розумні. Якби наша влада те саме зробила на передодні повномасштабного вторгнення, то можливо, зараз би ми мали іншу ситуацію
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15.10.2024 09:04 Ответить
от як би.....баба була дівков
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15.10.2024 09:21 Ответить
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15.10.2024 09:08 Ответить
Пухлик буде домомагати ***** захоплювати Європу, так що перестраховується, щоб Південна Корея не напала.
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15.10.2024 09:17 Ответить
У Північній Кореї на дорогах стоять бетонні перегороди,підперті деревяними кілками..вибиваєш кілок і бетонна брила падає на дорогу
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15.10.2024 09:20 Ответить
Треба їм Верещучку віддати - все розмінує, створить хаб, відкриє аптеку, запустить "шаттли"...
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15.10.2024 09:23 Ответить
А США попередили, що це понарошку)) щоб лишнього не подумали і не знесли нахер ина разом з памʼятниками
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15.10.2024 09:35 Ответить
Це вони так вторгнення на Південь готують?
Шляхом знищення транспортної інфраструктури зі свого боку?
Щоб для розвитку наступу використовувати лише ресурси "праклятих капіталістаф"
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15.10.2024 09:42 Ответить
Це якраз про те що підготовка КНДР до участі у війні в Україні начебто вигадка. Вони забезпечують собі укріплення у разі покарання за підтримку росії.
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15.10.2024 10:16 Ответить
 
 