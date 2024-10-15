КНДР подорвала часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, - СМИ

Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. В Сеуле сообщили, что усилили бдительность и готовность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap и Reuters.

Две Кореи соединены автомобильными и железнодорожными дорогами вблизи приграничных городов Пхаджу и Кэсон, а также вдоль восточного побережья.

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, КНДР подорвала свою часть дорог, соединяющих с Южной Кореей, которые когда-то считались символами межкорейского сотрудничества.

"Около полудня северокорейцы взорвали части дорог Кьонгуй и Донхэ к северу от военной демаркационной линии", - говорится в сообщении.

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В то же время военные Южной Кореи заявили, что усилили наблюдение и готовность к действиям.

На прошлой неделе северокорейские военные объявили о плане "полного отделения" КНДР от Южной Кореи.

И заявили, что проинформировали американских военных об этом шаге, чтобы "предотвратить любую ошибочную оценку действий и случайный конфликт".

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