КНДР перевела в боевую готовность войска на границе с Южной Кореей, - СМИ
Генеральный штаб Северокорейской народной армии выдал артиллерийскому корпусу вблизи границы с Южной Кореей директиву подготовиться к полномасштабным боевым действиям.
Об этом пишет Korea JoongAng Daily, передает Цензор.НЕТ.
По информации издания, представитель Министерства национальной обороны Северной Кореи заявил, что подготовительная оперативная директива включает приказ "перевести восемь артиллерийских бригад в боевую готовность до 20:00 воскресенья и выполнить различные задачи по безопасности операции".
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+29 George Highbaud
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+15 Bogdan #591399
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+8 Luiza
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А в Кімів манія ''об'єднати землі'' і повністю затуркане населення готове помирати. Кращого часу для нападу годі й шукати.
Ну і Південна може себе захистити. Але таки тривога...
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У таких питаннях у них немає розбіжностей між партіями
так, тактично для України можуть бути проблеми, але стратегічно - це вже буде інший рівень світового протистояння.
america firstmaga, шо рветься до влади? чи може "інтелектуали" перестали водити хороводи і співати інтернаціонал"від ріки до моря"? та ні, все на місці.
до того ж, яким чином історичний період і політична обстановка впливають на базові принципи ведення війн? що тут змінилося, окрім більш широкого арсеналу техніки і зброї?
єдине, що насправді інакше - це кількість американських союзників здатних брати участь у повномасштабних бойових діях.
а для ядерної зброї ше потрібні яйця застосувати її першими.
і до речі, китай (хоч і республіка китай) - офіційний член антигітлерівської коаліції, тобто офіційний переможець в 2-й світовій. після чого уже ноак повністю видавив підтримуваний заходом гоміньдан, а в 53 китайські голодупі "добровольці" витіснили війська оон і штатів із майже повністю звільненої кндр. отакот.
Пам'ятаю як недовго до вторгнення якийсь оглядач з Британії сказав що таку кількість росіян і техніки для простих навчань біля кордонів не збирають, бо назад її везти дуже дорого.
Оце явно йо...нуті на голову грошові мішки. Тішуть себе думкою, що їм точно ніхто не загрожує, бо є схованки в яких вони все пересидять, а потім заживуть довго і щасливо своїм «золотим мільярдом»
Реально кінчені істоти!
Теорія змови?
Так.
Бо тільки дурень може повірити, що при справжньому бажанні миру в світі і Європі тим більше, ЄС І Велика Британія не здатні саме за три дні назавжди втихомирити росію і її дрязоу гнилозубу «еліту».
Можуть і однозначно, але поки не мають бажання бо занадто пихаті і затуркані освоєнням вкраденого бабла яке тече рікою разом з кров'ю з України в їх «банки» крові і грошей.
Чи усвідомлюють вони, що росія відточує в цій страшній війні свою зброю, свою нелюдяність, свою жадобу і жагу до підкорення тих, кому заздрили все життя?
Я впевнена, що усвідомлюють, але вважають, що в них ще є час аби за спинами Українців ще посмоктати баблішка і людский ресурс«дітей і жінок» з України, особливо при такому розкладі нашої «еліти»
Явно переоцінють себе і недооцінюють пуйлостан з його помічниками в темних справах по цілому світу.
Тактика ніх..я не роблення може працювати, якщо вона точкова між довгими термінами биття на паклю і всіма силами по рашизму і місць їх скупчення, де б вони не були - військовим, економічним, політичним в повністю ізольованому котлі, щоб і комар не пролетів.
Все інше марнотратсво і самогубство, скільки б бабла, банків, влади і ваги хтось в ЄС та на Заході загалом не має.