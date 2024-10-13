КНДР перевела в боевую готовность войска на границе с Южной Кореей, - СМИ

Генеральный штаб Северокорейской народной армии выдал артиллерийскому корпусу вблизи границы с Южной Кореей директиву подготовиться к полномасштабным боевым действиям.

Об этом пишет Korea JoongAng Daily, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, представитель Министерства национальной обороны Северной Кореи заявил, что подготовительная оперативная директива включает приказ "перевести восемь артиллерийских бригад в боевую готовность до 20:00 воскресенья и выполнить различные задачи по безопасности операции".

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