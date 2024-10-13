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КНДР перевела у бойову готовність війська на кордоні з Південною Кореєю, - ЗМІ

КНДР перевела війська у бойову готовність

Генеральний штаб Північнокорейської народної армії видав артилерійському корпусу поблизу кордону з Південною Кореєю директиву підготуватися до повномасштабних бойових дій.

Про це пише Korea JoongAng Daily, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, речник Міністерства національної оборони Північної Кореї заявив, що підготовча оперативна директива включає наказ "перевести вісім артилерійських бригад до бойової готовності до 20:00 неділі та виконати різні завдання з безпеки операції".

Читайте: КНДР могла відправити військових на ТОТ України для підтримки РФ у війні, - Міноборони Південної Кореї

Автор: 

КНДР (1245) Південна Корея (467)


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Топ коментарі
+29
Цим теж вєлічіє свербить.
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13.10.2024 22:57
+15
Корея саме себе може захистити, це ж не Україна яка була з голою жопою перед вторгненням, а країна яка є одним з найбільших експортерів зброї.
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13.10.2024 23:07
+8
китайці готуються до війни з НАТО...не тільки в Північної Кореї ,а і з теріторії України ...а ЄС казав русня .русня ,а китаю вже приховувати нема шо ,всі і так знають шо маобдуністи хочуть ...
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13.10.2024 23:01
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Цим теж вєлічіє свербить.
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13.10.2024 22:57 Відповісти
так-разом з чучхе...
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13.10.2024 23:17 Відповісти
Дегеннрати з прошитими мізками схоже не менше ніж Кацапи.
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14.10.2024 02:54 Відповісти
Може хочуть траурний салют по Кимсвинюці бабахнути....
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13.10.2024 23:01 Відповісти
китайці готуються до війни з НАТО...не тільки в Північної Кореї ,а і з теріторії України ...а ЄС казав русня .русня ,а китаю вже приховувати нема шо ,всі і так знають шо маобдуністи хочуть ...
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13.10.2024 23:01 Відповісти
Чекають тільки відмашки трампона
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13.10.2024 23:45 Відповісти
Мда, можливо це кращий момент для КНР. Три війни та у США вибори. Ось що означає тягнути кота за хвіст.
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13.10.2024 23:47 Відповісти
Шкода людей,але нам була б вигідна війна між ними.
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13.10.2024 23:02 Відповісти
допомога йшла не тільки в Ізраїль, але ще і в Південну Корею.
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13.10.2024 23:06 Відповісти
Південна Корея сама кому хоче може допомогти
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13.10.2024 23:50 Відповісти
Так вони нам і допомогою ають зброєю і не тільки. Причому суттєво((
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14.10.2024 00:12 Відповісти
Китай навіть близько не збирається там з НАТО воювати.
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13.10.2024 23:32 Відповісти
Чим вигідна, ідіот?
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13.10.2024 23:34 Відповісти
вони б перестали постачати раші зброю. А ще і людей
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13.10.2024 23:49 Відповісти
Ти задав питання, і яку ти відповідь від ідіота чекаєш?
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14.10.2024 00:43 Відповісти
Ні, нам будь яка війна наших союзників навіть з нашими ворогами, а КНДР це наш ворог, зараз не вигідна.
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14.10.2024 02:08 Відповісти
Це повідомлення - негайно дайте харчів!
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13.10.2024 23:03 Відповісти
Їм Китай дає. Правда теж мало.
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13.10.2024 23:04 Відповісти
Китай знає скільки давати . Дасть більше або заворот кишок або стануть такими як їх пупс , і перестануть самостійно пересуватись , знаєте як голота на халявних харчах вагу набирає .
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13.10.2024 23:10 Відповісти
лисий та йузік, як раскраві приклади гопоти, набравшої вагу на всьому халявному ))
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13.10.2024 23:16 Відповісти
Їм усі дають. Читайте Ланькова.
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13.10.2024 23:35 Відповісти
А що як нападуть? Якраз період міжвладдя у США, які союзники Південної Кореї.

А в Кімів манія ''об'єднати землі'' і повністю затуркане населення готове помирати. Кращого часу для нападу годі й шукати.
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13.10.2024 23:03 Відповісти
Корея саме себе може захистити, це ж не Україна яка була з голою жопою перед вторгненням, а країна яка є одним з найбільших експортерів зброї.
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13.10.2024 23:07 Відповісти
Я знаю про Корею. Україна не зовсім була гола боса.
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13.10.2024 23:23 Відповісти
Якщо тільки пупс не застосує ядерку.
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13.10.2024 23:48 Відповісти
По країні поряд? На таке навіть пухлий ідіот не піде.
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14.10.2024 02:11 Відповісти
У Північної кореї армія у декілька раз більша. І зброї не менше ніж у південної, хоча вона й значно гіршою якості.
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14.10.2024 01:18 Відповісти
Якщо вибере правильні гасла, то закредитовані жителі півдня самі здадуться, що б не платити борги
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13.10.2024 23:09 Відповісти
За банку варенья чучхерасты до Ябани бежать будут и границу чайникам снесут.
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14.10.2024 00:02 Відповісти
У США нема міжвладдя це по перше. У США президент не імператор, це по друге.
Ну і Південна може себе захистити. Але таки тривога...
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13.10.2024 23:37 Відповісти
Так це ж не країна з найвеличнівшим лідором Всесвіту, вони в Південній Кореї постійно готові до нападу. Такого, як з Чонгаром та Маріуполем, у них не трапиться, бо все, що треба, заміноване, а всі, хто має бути готовий, готові до можливого вторгнення. Напасти Кім може, але рівень жертв та удар у відповідь будуть кошмарними навіть для його нікчемної замизганої диктатури, у Сеулу повно своєї зброї + США з Японією можуть помогти, насиплять так, що КНДРівська свиня тельбухи по всій окрузі збиратиме. Хусейн так уже догрався, і ніякі тисячі штук радянського брухту не допомогли. В Кореї буде те саме. Чергова "ескалації", щоб нагадати, що чучхє живєє всіх живих і дуже хоче їсти.
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13.10.2024 23:37 Відповісти
А що як нападуть? Якраз період міжвладдя у США, які союзники Південної Кореї.
========

У таких питаннях у них немає розбіжностей між партіями
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13.10.2024 23:37 Відповісти
нам від того не холодно і не жарко
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13.10.2024 23:07 Відповісти
Це поки ще бабине літо, але воно дуууже коротке
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13.10.2024 23:26 Відповісти
Ні, ви не праві. Нам, як це не цинічно, але та війна у Кореї була б дуже вигідною. По-перше, Кім&Ша не зможуть більше передавати зброї рашці (вони передали їй старьйо, щоб звільнити схови під купу наробленого нового), по-друге, чим більше трупів з 2-х фронтів попре рисоїдам додому взагалі без компенсацій - тим більше вирогідність того, що у самій Кореї буде колапс. Але, на жаль, така війна буде значно вигідніша Китаю. Значні ресурси Респ Кореї будуть залишені для війни там, замість того, щоб надати підтримку Тайваню. Тому якщо війна в Кореї почнеться, то наступною буде війна Китаю з Тайванем.
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13.10.2024 23:33 Відповісти
Ти ідіот, нічим вона нам не вигідна.
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13.10.2024 23:38 Відповісти
Ти, перед тим, як когось ідіотити, спочатку мізки свої відмий від тупості і повного нерозуміння того, що у світі відбувається. Хоча ... дурнями Україна наповнена не менше, ніж інші толерастичні горе-демократії.
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13.10.2024 23:51 Відповісти
Ну ти тоді помимо повного безмозгліства ще тупорила скотина, бо вже вдруге, тупуще, обізвало мене, хамло дране! Можеш зараз висиратися тут на мою адресу до гівна з вух - ти вже у ж-бані, вкраїнчик недотелепкуватий .
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14.10.2024 00:02 Відповісти
Вигідна бо Південна Корея б тоді знищила режим в КНДР
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13.10.2024 23:55 Відповісти
а ви як думаєте, чи був Британії до 41-го вигідним напад Японії на США? чи ви думаєте, штати допомогли б британцям більше, якби не вступивши у війну і не спрямували всі свої ресурси на військові цілі?
так, тактично для України можуть бути проблеми, але стратегічно - це вже буде інший рівень світового протистояння.
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14.10.2024 00:21 Відповісти
і в чому різниця політичної обстановки? немає тої жаги ізоляціонізму? чи може немає потужної про-фашистської течії america first maga, шо рветься до влади? чи може "інтелектуали" перестали водити хороводи і співати інтернаціонал "від ріки до моря"? та ні, все на місці.
до того ж, яким чином історичний період і політична обстановка впливають на базові принципи ведення війн? що тут змінилося, окрім більш широкого арсеналу техніки і зброї?
єдине, що насправді інакше - це кількість американських союзників здатних брати участь у повномасштабних бойових діях.
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14.10.2024 10:04 Відповісти
ага, рашка, китай, кндр та іран аж із штанів випригують, так же ж намагаються глобальної війни уникнути., мабуть і їсти не можуть. єдині, хто намагається цієї війни уникнути - це країни заходу, і як і 80 років тому так само невдало.
а для ядерної зброї ше потрібні яйця застосувати її першими.
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14.10.2024 10:56 Відповісти
ви так класно знаєте, шо там китаю вигідно, а шо ні, аж диву даєшся. так само і про рашку казали, шо їй велика війна не вигдна, і шо на заході купа активів і еліт влашновано - ан ніт. а щодо китайців, то імператор сі людей у своїх будинках заварював цілими кварталами і містами. і срати він хотів на економіку. а те що китайці погано воюють... зилишилося лише переконати самих китайців.
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14.10.2024 11:17 Відповісти
ніяк? ви там взагалі куди дивитесь? китай - єдина країна, котра ще досі не пройшла пост-ковідне відновлення економіки. отаке от ніяк.

і до речі, китай (хоч і республіка китай) - офіційний член антигітлерівської коаліції, тобто офіційний переможець в 2-й світовій. після чого уже ноак повністю видавив підтримуваний заходом гоміньдан, а в 53 китайські голодупі "добровольці" витіснили війська оон і штатів із майже повністю звільненої кндр. отакот.
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14.10.2024 13:04 Відповісти
Которая закончицца на Тянаньмене с колом у ашке сыдзяпыни.
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14.10.2024 00:05 Відповісти
Или очередной блеф или два идиота о чем то договорились
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13.10.2024 23:07 Відповісти
Потрібно дивитися по чисельності.

Пам'ятаю як недовго до вторгнення якийсь оглядач з Британії сказав що таку кількість росіян і техніки для простих навчань біля кордонів не збирають, бо назад її везти дуже дорого.
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13.10.2024 23:15 Відповісти
посмотрите последнее интервью Свитана про тцк кашников, вот насколько говорит правду, и такого главноком. надо нам
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13.10.2024 23:20 Відповісти
Ти шо **** далась, що нелоха вам мало бл?
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13.10.2024 23:25 Відповісти
Не зовсім коректне порівняння. Світан - він профільний: полковник, пілот винищувача, у Донецьку керував українським партизанським рухом під час АТО, потім полон, катування... Не кажу що "ставити головкомом", але й порівнювати ЙОГО і Вову... Некоректно.
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13.10.2024 23:40 Відповісти
по моему у тебя детка или ухилянт с головой проблеммы
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13.10.2024 23:56 Відповісти
Ти взагалі не пзди транс *******. Як воно писати під жіночим ім'ям, почуваєш себе потужно-мужнім як твій ліДор?
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14.10.2024 12:12 Відповісти
З Богом, як то кажуть - світ вагітний світовою війною, бо зовсім втратив гідність. Якісь наполеончики хочуть диктатур в усьому світі, а типу демократії глибоко цим занепокоєні? Ну, от і отримуйте і війну, і ганьбу
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13.10.2024 23:24 Відповісти
Ідіот.
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13.10.2024 23:39 Відповісти
гречка подорожчае ((((
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13.10.2024 23:27 Відповісти
👍
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13.10.2024 23:33 Відповісти
Або пухляк ********, або на манер Лукашенко...
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13.10.2024 23:41 Відповісти
Скоріше все в "гудок".
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13.10.2024 23:50 Відповісти
Блін, у КНДР це погрожувати всім війною - це таке ж сезонне явище, як настання осені.
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13.10.2024 23:50 Відповісти
Враховуючи якість армії південної Кореї то комуністи будуть знищені за пару днів
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13.10.2024 23:51 Відповісти
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14.10.2024 00:10 Відповісти
Щось таке подібне казали за Україну у 2022 році...
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14.10.2024 00:11 Відповісти
"Вирва війни" набирає обертів, повільно але набирає а не збавляє.
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14.10.2024 03:01 Відповісти
Мабуть йо...нулись ті, хто вважає, що досі керують всесвітом і вчасно зупинять війни, аби самим не навернутися в труну.
Оце явно йо...нуті на голову грошові мішки. Тішуть себе думкою, що їм точно ніхто не загрожує, бо є схованки в яких вони все пересидять, а потім заживуть довго і щасливо своїм «золотим мільярдом»
Реально кінчені істоти!
Теорія змови?
Так.
Бо тільки дурень може повірити, що при справжньому бажанні миру в світі і Європі тим більше, ЄС І Велика Британія не здатні саме за три дні назавжди втихомирити росію і її дрязоу гнилозубу «еліту».
Можуть і однозначно, але поки не мають бажання бо занадто пихаті і затуркані освоєнням вкраденого бабла яке тече рікою разом з кров'ю з України в їх «банки» крові і грошей.
Чи усвідомлюють вони, що росія відточує в цій страшній війні свою зброю, свою нелюдяність, свою жадобу і жагу до підкорення тих, кому заздрили все життя?
Я впевнена, що усвідомлюють, але вважають, що в них ще є час аби за спинами Українців ще посмоктати баблішка і людский ресурс«дітей і жінок» з України, особливо при такому розкладі нашої «еліти»
Явно переоцінють себе і недооцінюють пуйлостан з його помічниками в темних справах по цілому світу.
Тактика ніх..я не роблення може працювати, якщо вона точкова між довгими термінами биття на паклю і всіма силами по рашизму і місць їх скупчення, де б вони не були - військовим, економічним, політичним в повністю ізольованому котлі, щоб і комар не пролетів.
Все інше марнотратсво і самогубство, скільки б бабла, банків, влади і ваги хтось в ЄС та на Заході загалом не має.
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14.10.2024 06:10 Відповісти
Південна Корея має вдарити на випередження але сцикло Байден не дозволить
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14.10.2024 08:40 Відповісти
Ну - хто ще сумнівається в тому, що розгортається ІІІ Світова війна? Китай розгортає свої кораблі коло Тайваню. США поставляє системи ПРО (з екіпажами) до Ізраїлю... (відбиватимуть можливі ракетні атаки Ірану). Північнокоркйські інженерні частини уже в Росії...
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14.10.2024 08:58 Відповісти
Дуже на те схоже, але прямих признаків ще немає. Хоча ... зустріч Ці з путлєром у мацкві і його слова йому "це неймовірні часи змін за останні 100 років" і путлерівське "сагласєн" - дійсно говорять про те, що ідоли можуть таки натворити.
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21.10.2024 00:17 Відповісти
 
 