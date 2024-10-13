КНДР перевела у бойову готовність війська на кордоні з Південною Кореєю, - ЗМІ

Генеральний штаб Північнокорейської народної армії видав артилерійському корпусу поблизу кордону з Південною Кореєю директиву підготуватися до повномасштабних бойових дій.

Про це пише Korea JoongAng Daily, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, речник Міністерства національної оборони Північної Кореї заявив, що підготовча оперативна директива включає наказ "перевести вісім артилерійських бригад до бойової готовності до 20:00 неділі та виконати різні завдання з безпеки операції".

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