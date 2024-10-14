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Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР

Диктатор РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Соответствующий документ опубликован в базе законодательной деятельности Госдумы в понедельник, 14 октября, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Документом предусматривается ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР подписанного в Пхеньяне 19 июня этого года с целью углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

В частности, договор предусматривает военную и другую помощь одной из стран в случае нападения на другую.

В статье 4 этого соглашения отмечается:

"Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны любого государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики".

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Договор вступит в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами.

Напомним, 19 июня диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР. Подписание документа состоялось во время визита Путина в Пхеньян.

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Автор: 

договор (317) КНДР (1221) путин владимир (31510) россия (96038)


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Топ комментарии
+18
Та третя світова вже йде..

Коли ж вони передохнуть..
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14.10.2024 22:41
+17
Головне що вбивці посилаються на Статут ООН. Зацініть цинізм. 🙂
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14.10.2024 22:46
+14
І як тут не аплодувати Китаю ?!
У нього , тепер , 2 ручні "скажені собаки" - КНДР і раша !
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14.10.2024 22:48
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Готовятся сказать, что мы напали на них? Они ведь считают наши четыре области своими. Типа мы на напали, и будут подключать Корею к войне...
******, думаю, до 3 мировой меньше года... Надеюсь, ошибаюсь... Какой он, ****, больной на голову этот путин... Просто ненавижу, как можно быть таким ублюдком???
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14.10.2024 22:38 Ответить
Та третя світова вже йде..

Коли ж вони передохнуть..
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14.10.2024 22:41 Ответить
Они это давно уже говорят. Украина на них напала и все НАТО. Они за мир хотели договориться. Воистину: МИР - ЭТО ВОЙНА. СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ - СИЛА.
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14.10.2024 23:03 Ответить
Можна. Про це досить давно ще Нємцов говорив, але його мало хто почув...
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15.10.2024 08:28 Ответить
Всеосяжне стратегічне партнерство - після постачання мільионів снарядів - пупс сплавить солдатів і ніяких перепон
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14.10.2024 22:38 Ответить
Кацапи йдуть за гроші. Ті підуть за миску рису.
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14.10.2024 23:41 Ответить
не факт, корейці дурні але хитрі - на м'ясні штурми не полізуть, бо жить хоця
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15.10.2024 00:06 Ответить
Полізуть, ще й як полізуть. Бо в них вдома іхні рідні залишаться в заручниках. Один іхній крок вбік або назад в Украіні- і полетять голови іхніх рідних у Кореі. І вони це знають. З тоі ж причини вони і в полон здаватися не будуть дуже....
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15.10.2024 01:42 Ответить
не парся, прийдуть корейці і запакують тебе під землю 😂👍
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15.10.2024 00:07 Ответить
"Якщо одна із сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно до законодавства Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки"
---------
Ще трохи і ми будемо в стані війни і з Північною Кореєю...?
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14.10.2024 22:44 Ответить
Головне що вбивці посилаються на Статут ООН. Зацініть цинізм. 🙂
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14.10.2024 22:46 Ответить
Так, кацапи ******* знущатися над здоровим глуздом.
Оруелл 1984: "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила."
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14.10.2024 22:52 Ответить
І як тут не аплодувати Китаю ?!
У нього , тепер , 2 ручні "скажені собаки" - КНДР і раша !
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14.10.2024 22:48 Ответить
Аплодувати потрібно великому стратегу і його геніальному наступу на Курськ.
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14.10.2024 23:06 Ответить
Говорим Ын, подразумеваем Си. Ручная шавка товарища председателя. Без разрешения не гавкнет. Теперь и ***** официально в жучку старшего китайского брата превратилось. Все идет по плану.
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14.10.2024 22:52 Ответить
Поки навпаки. Сі і Кі песики на службі Ху.
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14.10.2024 23:10 Ответить
Корейське бидлоо буде знищене разом з кацапським бидлом! А правильна Корея в цей зможе ввести війська і повернути давно втрачену свою частину!
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14.10.2024 23:07 Ответить
Что известно о Северной Корее и ее армии?

▪️Северная Корея - страна с населением около 26 миллионов человек, 99% из них - корейцы.
▪️Армия 5-я в мире по численности - 1.28 млн человек + 5.8 млн военнизированные подразделения и резерв.
▪️Призыв в армию осуществляется с 17 лет.
▪️Срок службы призывников в войсках 5-12 лет.
▪️КНДР тратит на содержание армии 27% нац дохода.
▪️В КНДР нет гражданских строительных компаний, всё в стране строят военные строители.
▪️На вооружении в армии находится около 3500 боевых танков, свыше 560 лёгких танков, более 2500 БТРов, около 21 000 артиллерийских систем и минометов.
▪️В 2007 году на вооружении ВВС состояло порядка 1100 самолётов и вертолётов, таким образом, военная авиация КНДР является одной из наиболее многочисленных в мире.

Опасность участия КНДР в войне в Украине заключается в их больших резервах и возможностях отправлять на войну мужское население. Для людей, которые на всю семью потребляют до 10 кг мяса в год - это хороший шанс заработать действительно много денег, заключив контракт с ВС РФ.

К тому-же, в КНДР жесточайшая цензура. Там даже если 1 млн погибнет, никто и слова не скажет. (с)
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14.10.2024 23:11 Ответить
А ми як знизимо мобілізаційний вік, як почнемо жінок мобілізовувати - так всіх і переможемо, за версією Портнікових, Диких, Костенків і т.д.
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14.10.2024 23:44 Ответить
портніков ніколи за таке не казав
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14.10.2024 23:54 Ответить
або мобілізуватись, або здохнути під кацапо-корейцями

кожен вибирає своє
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15.10.2024 00:09 Ответить
Портніков ніколи таку чухню не казав, цю чухню несе Дикий і "блогери" його рівня
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15.10.2024 01:08 Ответить
Буквально на днях говорил Портников такое. Но там был "прогноз", что если война продлится еще 5 лет, то придется мобилизовать и женщин.
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15.10.2024 06:02 Ответить
Перед "Вечірніи Львів" Портніков сказав що це нас жде
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15.10.2024 07:38 Ответить
маніпуляція, Портніков сказав, що нас таке чекає якщо війна не закінчиться ближайших 5 років
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15.10.2024 08:57 Ответить
Якщо, чи коли? Ви бачите тенденцію до закінчення?
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15.10.2024 09:16 Ответить
Якщо, чи коли?

що в твоєму розумінні значить "коли" ?
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15.10.2024 13:31 Ответить
"Якщо" означає, що щось трапиться/не триапиться за якихось умов. "Коли" означає, що щось точно трапиться у майбутньому.
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15.10.2024 13:33 Ответить
тобто портников сказав, що війна точно не закінчиться найближчі 5 років ?
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15.10.2024 13:43 Ответить
як ТРУП може виносити законопроект?
він же ж ТРУП з холодильника
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14.10.2024 23:12 Ответить
Собаче весілля зазвичай супроводжується €блею і гавкотом, а закінчується кров'якою і шматуванням. сталін з гітлером підтвердять.
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14.10.2024 23:14 Ответить
Хм
Они может там все тупые ватники и даже сумасшедшие.
Но мы видим разницу между союзниками и партнёрами.
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14.10.2024 23:20 Ответить
Як що Південна Корея цім нескористаеться...то вони лохи..
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14.10.2024 23:21 Ответить
Не скористається,бо вони не самогубці ,аби лізти з війною на ядерну КНДР.
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14.10.2024 23:29 Ответить
навіщо Півд.Кореї 26 міліонів комуністів-чучхістів з повернутими мізками ?
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15.10.2024 00:11 Ответить
часи царя царів Навуходоносора, який захоплював євреїв і розширяв імперію закінчились -

золотому міліарду злидні НЕ потрібні
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15.10.2024 00:19 Ответить
"зелені зрадники і вороги України " теж перед війною за гроші куйла проголосували у ВЗРаді проти звернення України до конгресу США.про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.
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14.10.2024 23:34 Ответить
А коли США хоч раз заявляли що нададуть Україні такий статус ?
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15.10.2024 00:54 Ответить
що куримо?Так це США потрібний цей статус,а чи Україні?Кому потрібно в магазині хліба,той його і просить.аналогія...
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15.10.2024 10:22 Ответить
США він абсолютно не потрібний,бо вони ссикливі деескалатори.Їх 100 разів просили закрити небо над Україною чи хоча б дати запрошення в НАТО і шо це шось дало?
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15.10.2024 14:01 Ответить
Тим часом Південна Корея -"Ми занепокоєні".
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14.10.2024 23:38 Ответить
авжеж, всі протирають брудні ручонки - Україна розгрібає все гівно світу,

хіба що тільки хусіти не проти нас
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15.10.2024 00:13 Ответить
***** конкретно налаштувало Кіма до війни з Південною Кореєю. Пончик вже готує напад та знищує дороги, які проходять між ними.
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14.10.2024 23:52 Ответить
а хто буде "асвабаждать бамбас"?

свій непотріб вже закінчується
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15.10.2024 00:15 Ответить
інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно до законодавства Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки". Джерело:
Вони ще й на ООН посилаються. Сюр🤯
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15.10.2024 00:30 Ответить
Коллективный запад недооценил Китай, когда дал возможность стране подняться. Бабла опять схотелось большого и много и быстро. Увлеклись дешёвой рабсилой. Получили сразу почти всё. Но конячка с конюшни сорвалась на поля. Ну а пукин свой рваный козырь глядя на это, тоже кинул. А предоставь всё, что просила Украина в 22 г у запада, возможно бы война у нас пошла бы быстрей и результативней, и сложилась бы иная конфигурация в политике стран. Забздели, забрались, привыкли и даже поверили кацапам. Ну вот.
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15.10.2024 00:53 Ответить
,,зажрались,,--- читать в последнем предложении комента выше.
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15.10.2024 00:55 Ответить
Поки Захід клацає клювом, російські,корейські і іранські неонацисти кучкуються в велику коричневу субстанцію.Управляє нею ще один червонозадий дятел з Пекіна.Якшо Захід не хоче заляпати весь світ в ТСВ треба вже вводити санкції проти головного пекінського ляльковода.Втрати від санкцій будуть сотні мільярдів доларів,але втрати в разі ТСВ будуть трильйонними.
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15.10.2024 01:05 Ответить
то тепер раша нападе на південну корею? треба ж дружбанам допомогти
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15.10.2024 01:14 Ответить
Так як ця хвора краіна- росія вважає що вона нікуди не вторгалась, і ні накого не нападала, а вона нібито визволяє і захищає своі землі, і вона сама є обьектом нападу і агрессі зі сторони Украіни- то таким чином вони готують зі своєі точки зору юридисного виправдання і пояснення відкритого вступу у війну північноі Кореі на боці росіі...... Так, дійсно путін з його друзями з Ірану, Китаю та північноі Кореі все більше розпалють вогнище Третьоі світовоі.....
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15.10.2024 01:28 Ответить
Вже розпалили
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15.10.2024 01:52 Ответить
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15.10.2024 01:51 Ответить
Ось якого хера треба було лізти до Курська? Тепер, крім усього іншого, ще й підстава для введення корейських військ.
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15.10.2024 07:57 Ответить
То дурня, а не підстава. *****, при бажанні, здатен вигадати будь яку підставу
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15.10.2024 08:26 Ответить
Я згоден, але навіщо йому допомагати? Весь світ бачив, що Росія напала на нещасну Україну, а зараз це просто свої слов'янські розбірки з обміном територіями. Тому допомагати нікому не варто. Нехай вони там самі розбiраються.
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15.10.2024 08:34 Ответить
 
 