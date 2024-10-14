Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР
Диктатор РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
Соответствующий документ опубликован в базе законодательной деятельности Госдумы в понедельник, 14 октября, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Документом предусматривается ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР подписанного в Пхеньяне 19 июня этого года с целью углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.
В частности, договор предусматривает военную и другую помощь одной из стран в случае нападения на другую.
В статье 4 этого соглашения отмечается:
"Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны любого государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики".
Договор вступит в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами.
Напомним, 19 июня диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР. Подписание документа состоялось во время визита Путина в Пхеньян.
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******, думаю, до 3 мировой меньше года... Надеюсь, ошибаюсь... Какой он, ****, больной на голову этот путин... Просто ненавижу, как можно быть таким ублюдком???
Коли ж вони передохнуть..
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Ще трохи і ми будемо в стані війни і з Північною Кореєю...?
Оруелл 1984: "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила."
У нього , тепер , 2 ручні "скажені собаки" - КНДР і раша !
▪️Северная Корея - страна с населением около 26 миллионов человек, 99% из них - корейцы.
▪️Армия 5-я в мире по численности - 1.28 млн человек + 5.8 млн военнизированные подразделения и резерв.
▪️Призыв в армию осуществляется с 17 лет.
▪️Срок службы призывников в войсках 5-12 лет.
▪️КНДР тратит на содержание армии 27% нац дохода.
▪️В КНДР нет гражданских строительных компаний, всё в стране строят военные строители.
▪️На вооружении в армии находится около 3500 боевых танков, свыше 560 лёгких танков, более 2500 БТРов, около 21 000 артиллерийских систем и минометов.
▪️В 2007 году на вооружении ВВС состояло порядка 1100 самолётов и вертолётов, таким образом, военная авиация КНДР является одной из наиболее многочисленных в мире.
Опасность участия КНДР в войне в Украине заключается в их больших резервах и возможностях отправлять на войну мужское население. Для людей, которые на всю семью потребляют до 10 кг мяса в год - это хороший шанс заработать действительно много денег, заключив контракт с ВС РФ.
К тому-же, в КНДР жесточайшая цензура. Там даже если 1 млн погибнет, никто и слова не скажет. (с)
кожен вибирає своє
що в твоєму розумінні значить "коли" ?
він же ж ТРУП з холодильника
Они может там все тупые ватники и даже сумасшедшие.
Но мы видим разницу между союзниками и партнёрами.
золотому міліарду злидні НЕ потрібні
хіба що тільки хусіти не проти нас
свій непотріб вже закінчується
Вони ще й на ООН посилаються. Сюр🤯