Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Диктатор РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Соответствующий документ опубликован в базе законодательной деятельности Госдумы в понедельник, 14 октября, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Документом предусматривается ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР подписанного в Пхеньяне 19 июня этого года с целью углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

В частности, договор предусматривает военную и другую помощь одной из стран в случае нападения на другую.

В статье 4 этого соглашения отмечается:

"Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны любого государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики".

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Договор вступит в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами.

Напомним, 19 июня диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР. Подписание документа состоялось во время визита Путина в Пхеньян.

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