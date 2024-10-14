Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР
Диктатор РФ Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.
Відповідний документ опублікований у базі законодавчої діяльності Держдуми у понеділок, 14 жовтня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Документом передбачається ратифікація договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР підписаного у Пхеньяні 19 червня цьогоріч з метою поглиблення партнерства та стратегічної взаємодії щодо широкого спектру напрямків.
Зокрема, договір передбачає військову та іншу допомогу однієї з країн у разі нападу на іншу.
У статті 4 цієї угоди зазначається:
"Якщо одна із сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно до законодавства Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки".
Договір набере чинності після того, як сторони обміняються ратифікаційними грамотами.
Нагадаємо, 19 червня диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР. Підписання документа відбулося під час візиту Путіна до Пхеньяна.
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******, думаю, до 3 мировой меньше года... Надеюсь, ошибаюсь... Какой он, ****, больной на голову этот путин... Просто ненавижу, как можно быть таким ублюдком???
Коли ж вони передохнуть..
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Ще трохи і ми будемо в стані війни і з Північною Кореєю...?
Оруелл 1984: "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила."
У нього , тепер , 2 ручні "скажені собаки" - КНДР і раша !
▪️Северная Корея - страна с населением около 26 миллионов человек, 99% из них - корейцы.
▪️Армия 5-я в мире по численности - 1.28 млн человек + 5.8 млн военнизированные подразделения и резерв.
▪️Призыв в армию осуществляется с 17 лет.
▪️Срок службы призывников в войсках 5-12 лет.
▪️КНДР тратит на содержание армии 27% нац дохода.
▪️В КНДР нет гражданских строительных компаний, всё в стране строят военные строители.
▪️На вооружении в армии находится около 3500 боевых танков, свыше 560 лёгких танков, более 2500 БТРов, около 21 000 артиллерийских систем и минометов.
▪️В 2007 году на вооружении ВВС состояло порядка 1100 самолётов и вертолётов, таким образом, военная авиация КНДР является одной из наиболее многочисленных в мире.
Опасность участия КНДР в войне в Украине заключается в их больших резервах и возможностях отправлять на войну мужское население. Для людей, которые на всю семью потребляют до 10 кг мяса в год - это хороший шанс заработать действительно много денег, заключив контракт с ВС РФ.
К тому-же, в КНДР жесточайшая цензура. Там даже если 1 млн погибнет, никто и слова не скажет. (с)
кожен вибирає своє
що в твоєму розумінні значить "коли" ?
він же ж ТРУП з холодильника
Они может там все тупые ватники и даже сумасшедшие.
Но мы видим разницу между союзниками и партнёрами.
золотому міліарду злидні НЕ потрібні
хіба що тільки хусіти не проти нас
свій непотріб вже закінчується
Вони ще й на ООН посилаються. Сюр🤯