Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР

Диктатор РФ Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

Відповідний документ опублікований у базі законодавчої діяльності Держдуми у понеділок, 14 жовтня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Документом передбачається ратифікація договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР підписаного у Пхеньяні 19 червня цьогоріч з метою поглиблення партнерства та стратегічної взаємодії щодо широкого спектру напрямків.

Зокрема, договір передбачає військову та іншу допомогу однієї з країн у разі нападу на іншу.

У статті 4 цієї угоди зазначається:

"Якщо одна із сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно до законодавства Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки".

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Договір набере чинності після того, як сторони обміняються ратифікаційними грамотами.

Нагадаємо, 19 червня диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР. Підписання документа відбулося під час візиту Путіна до Пхеньяна.

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