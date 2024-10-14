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Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР

Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР

Диктатор РФ Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

Відповідний документ опублікований у базі законодавчої діяльності Держдуми у понеділок, 14 жовтня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Документом передбачається ратифікація договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР підписаного у Пхеньяні 19 червня цьогоріч з метою поглиблення партнерства та стратегічної взаємодії щодо широкого спектру напрямків.

Зокрема, договір передбачає військову та іншу допомогу однієї з країн у разі нападу на іншу.

У статті 4 цієї угоди зазначається:

"Якщо одна із сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно до законодавства Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки".

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Договір набере чинності після того, як сторони обміняються ратифікаційними грамотами.

Нагадаємо, 19 червня диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР. Підписання документа відбулося під час візиту Путіна до Пхеньяна.

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Автор: 

договір (323) КНДР (1247) путін володимир (24080) росія (65908)


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Топ коментарі
+18
Та третя світова вже йде..

Коли ж вони передохнуть..
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14.10.2024 22:41
+17
Головне що вбивці посилаються на Статут ООН. Зацініть цинізм. 🙂
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14.10.2024 22:46
+14
І як тут не аплодувати Китаю ?!
У нього , тепер , 2 ручні "скажені собаки" - КНДР і раша !
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14.10.2024 22:48
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Готовятся сказать, что мы напали на них? Они ведь считают наши четыре области своими. Типа мы на напали, и будут подключать Корею к войне...
******, думаю, до 3 мировой меньше года... Надеюсь, ошибаюсь... Какой он, ****, больной на голову этот путин... Просто ненавижу, как можно быть таким ублюдком???
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14.10.2024 22:38 Відповісти
Та третя світова вже йде..

Коли ж вони передохнуть..
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14.10.2024 22:41 Відповісти
Они это давно уже говорят. Украина на них напала и все НАТО. Они за мир хотели договориться. Воистину: МИР - ЭТО ВОЙНА. СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ - СИЛА.
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14.10.2024 23:03 Відповісти
Можна. Про це досить давно ще Нємцов говорив, але його мало хто почув...
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15.10.2024 08:28 Відповісти
Всеосяжне стратегічне партнерство - після постачання мільионів снарядів - пупс сплавить солдатів і ніяких перепон
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14.10.2024 22:38 Відповісти
Кацапи йдуть за гроші. Ті підуть за миску рису.
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14.10.2024 23:41 Відповісти
не факт, корейці дурні але хитрі - на м'ясні штурми не полізуть, бо жить хоця
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15.10.2024 00:06 Відповісти
Полізуть, ще й як полізуть. Бо в них вдома іхні рідні залишаться в заручниках. Один іхній крок вбік або назад в Украіні- і полетять голови іхніх рідних у Кореі. І вони це знають. З тоі ж причини вони і в полон здаватися не будуть дуже....
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15.10.2024 01:42 Відповісти
не парся, прийдуть корейці і запакують тебе під землю 😂👍
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15.10.2024 00:07 Відповісти
"Якщо одна із сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно до законодавства Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки"
---------
Ще трохи і ми будемо в стані війни і з Північною Кореєю...?
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14.10.2024 22:44 Відповісти
Головне що вбивці посилаються на Статут ООН. Зацініть цинізм. 🙂
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14.10.2024 22:46 Відповісти
Так, кацапи ******* знущатися над здоровим глуздом.
Оруелл 1984: "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила."
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14.10.2024 22:52 Відповісти
І як тут не аплодувати Китаю ?!
У нього , тепер , 2 ручні "скажені собаки" - КНДР і раша !
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14.10.2024 22:48 Відповісти
Аплодувати потрібно великому стратегу і його геніальному наступу на Курськ.
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14.10.2024 23:06 Відповісти
Говорим Ын, подразумеваем Си. Ручная шавка товарища председателя. Без разрешения не гавкнет. Теперь и ***** официально в жучку старшего китайского брата превратилось. Все идет по плану.
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14.10.2024 22:52 Відповісти
Поки навпаки. Сі і Кі песики на службі Ху.
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14.10.2024 23:10 Відповісти
Корейське бидлоо буде знищене разом з кацапським бидлом! А правильна Корея в цей зможе ввести війська і повернути давно втрачену свою частину!
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14.10.2024 23:07 Відповісти
Что известно о Северной Корее и ее армии?

▪️Северная Корея - страна с населением около 26 миллионов человек, 99% из них - корейцы.
▪️Армия 5-я в мире по численности - 1.28 млн человек + 5.8 млн военнизированные подразделения и резерв.
▪️Призыв в армию осуществляется с 17 лет.
▪️Срок службы призывников в войсках 5-12 лет.
▪️КНДР тратит на содержание армии 27% нац дохода.
▪️В КНДР нет гражданских строительных компаний, всё в стране строят военные строители.
▪️На вооружении в армии находится около 3500 боевых танков, свыше 560 лёгких танков, более 2500 БТРов, около 21 000 артиллерийских систем и минометов.
▪️В 2007 году на вооружении ВВС состояло порядка 1100 самолётов и вертолётов, таким образом, военная авиация КНДР является одной из наиболее многочисленных в мире.

Опасность участия КНДР в войне в Украине заключается в их больших резервах и возможностях отправлять на войну мужское население. Для людей, которые на всю семью потребляют до 10 кг мяса в год - это хороший шанс заработать действительно много денег, заключив контракт с ВС РФ.

К тому-же, в КНДР жесточайшая цензура. Там даже если 1 млн погибнет, никто и слова не скажет. (с)
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14.10.2024 23:11 Відповісти
А ми як знизимо мобілізаційний вік, як почнемо жінок мобілізовувати - так всіх і переможемо, за версією Портнікових, Диких, Костенків і т.д.
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14.10.2024 23:44 Відповісти
портніков ніколи за таке не казав
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14.10.2024 23:54 Відповісти
або мобілізуватись, або здохнути під кацапо-корейцями

кожен вибирає своє
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15.10.2024 00:09 Відповісти
Портніков ніколи таку чухню не казав, цю чухню несе Дикий і "блогери" його рівня
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15.10.2024 01:08 Відповісти
Буквально на днях говорил Портников такое. Но там был "прогноз", что если война продлится еще 5 лет, то придется мобилизовать и женщин.
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15.10.2024 06:02 Відповісти
Перед "Вечірніи Львів" Портніков сказав що це нас жде
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15.10.2024 07:38 Відповісти
маніпуляція, Портніков сказав, що нас таке чекає якщо війна не закінчиться ближайших 5 років
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15.10.2024 08:57 Відповісти
Якщо, чи коли? Ви бачите тенденцію до закінчення?
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15.10.2024 09:16 Відповісти
Якщо, чи коли?

що в твоєму розумінні значить "коли" ?
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15.10.2024 13:31 Відповісти
"Якщо" означає, що щось трапиться/не триапиться за якихось умов. "Коли" означає, що щось точно трапиться у майбутньому.
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15.10.2024 13:33 Відповісти
тобто портников сказав, що війна точно не закінчиться найближчі 5 років ?
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15.10.2024 13:43 Відповісти
як ТРУП може виносити законопроект?
він же ж ТРУП з холодильника
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14.10.2024 23:12 Відповісти
Собаче весілля зазвичай супроводжується €блею і гавкотом, а закінчується кров'якою і шматуванням. сталін з гітлером підтвердять.
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14.10.2024 23:14 Відповісти
Хм
Они может там все тупые ватники и даже сумасшедшие.
Но мы видим разницу между союзниками и партнёрами.
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14.10.2024 23:20 Відповісти
Як що Південна Корея цім нескористаеться...то вони лохи..
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14.10.2024 23:21 Відповісти
Не скористається,бо вони не самогубці ,аби лізти з війною на ядерну КНДР.
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14.10.2024 23:29 Відповісти
навіщо Півд.Кореї 26 міліонів комуністів-чучхістів з повернутими мізками ?
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15.10.2024 00:11 Відповісти
часи царя царів Навуходоносора, який захоплював євреїв і розширяв імперію закінчились -

золотому міліарду злидні НЕ потрібні
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15.10.2024 00:19 Відповісти
"зелені зрадники і вороги України " теж перед війною за гроші куйла проголосували у ВЗРаді проти звернення України до конгресу США.про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.
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14.10.2024 23:34 Відповісти
А коли США хоч раз заявляли що нададуть Україні такий статус ?
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15.10.2024 00:54 Відповісти
що куримо?Так це США потрібний цей статус,а чи Україні?Кому потрібно в магазині хліба,той його і просить.аналогія...
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15.10.2024 10:22 Відповісти
США він абсолютно не потрібний,бо вони ссикливі деескалатори.Їх 100 разів просили закрити небо над Україною чи хоча б дати запрошення в НАТО і шо це шось дало?
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15.10.2024 14:01 Відповісти
Тим часом Південна Корея -"Ми занепокоєні".
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14.10.2024 23:38 Відповісти
авжеж, всі протирають брудні ручонки - Україна розгрібає все гівно світу,

хіба що тільки хусіти не проти нас
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15.10.2024 00:13 Відповісти
***** конкретно налаштувало Кіма до війни з Південною Кореєю. Пончик вже готує напад та знищує дороги, які проходять між ними.
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14.10.2024 23:52 Відповісти
а хто буде "асвабаждать бамбас"?

свій непотріб вже закінчується
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15.10.2024 00:15 Відповісти
інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно до законодавства Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки". Джерело:
Вони ще й на ООН посилаються. Сюр🤯
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15.10.2024 00:30 Відповісти
Коллективный запад недооценил Китай, когда дал возможность стране подняться. Бабла опять схотелось большого и много и быстро. Увлеклись дешёвой рабсилой. Получили сразу почти всё. Но конячка с конюшни сорвалась на поля. Ну а пукин свой рваный козырь глядя на это, тоже кинул. А предоставь всё, что просила Украина в 22 г у запада, возможно бы война у нас пошла бы быстрей и результативней, и сложилась бы иная конфигурация в политике стран. Забздели, забрались, привыкли и даже поверили кацапам. Ну вот.
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15.10.2024 00:53 Відповісти
,,зажрались,,--- читать в последнем предложении комента выше.
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15.10.2024 00:55 Відповісти
Поки Захід клацає клювом, російські,корейські і іранські неонацисти кучкуються в велику коричневу субстанцію.Управляє нею ще один червонозадий дятел з Пекіна.Якшо Захід не хоче заляпати весь світ в ТСВ треба вже вводити санкції проти головного пекінського ляльковода.Втрати від санкцій будуть сотні мільярдів доларів,але втрати в разі ТСВ будуть трильйонними.
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15.10.2024 01:05 Відповісти
то тепер раша нападе на південну корею? треба ж дружбанам допомогти
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15.10.2024 01:14 Відповісти
Так як ця хвора краіна- росія вважає що вона нікуди не вторгалась, і ні накого не нападала, а вона нібито визволяє і захищає своі землі, і вона сама є обьектом нападу і агрессі зі сторони Украіни- то таким чином вони готують зі своєі точки зору юридисного виправдання і пояснення відкритого вступу у війну північноі Кореі на боці росіі...... Так, дійсно путін з його друзями з Ірану, Китаю та північноі Кореі все більше розпалють вогнище Третьоі світовоі.....
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15.10.2024 01:28 Відповісти
Вже розпалили
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15.10.2024 01:52 Відповісти
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15.10.2024 01:51 Відповісти
Ось якого хера треба було лізти до Курська? Тепер, крім усього іншого, ще й підстава для введення корейських військ.
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15.10.2024 07:57 Відповісти
То дурня, а не підстава. *****, при бажанні, здатен вигадати будь яку підставу
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15.10.2024 08:26 Відповісти
Я згоден, але навіщо йому допомагати? Весь світ бачив, що Росія напала на нещасну Україну, а зараз це просто свої слов'янські розбірки з обміном територіями. Тому допомагати нікому не варто. Нехай вони там самі розбiраються.
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15.10.2024 08:34 Відповісти
 
 