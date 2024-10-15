КНДР підірвала частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю, - ЗМІ
Північна Корея підірвала свою частину доріг, що з'єднують її з Південною Кореєю. У Сеулі повідомили, що посилили пильність та готовність.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap та Reuters.
Дві Кореї з'єднані автомобільними і залізничними дорогами поблизу прикордонних міст Пхаджу та Кесон, а також вздовж східного узбережжя.
Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів, КНДР підірвала свою частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю та колись вважалися символами міжкорейської співпраці.
"Близько полудня північнокорейці підірвали частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії", - йдеться у повідомленні.
Водночас військові Південної Кореї заявили, що посилили спостереження та готовність до дій.
Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" КНДР від Південної Кореї.
І заявили, що проінформували американських військових про цей крок, щоб "запобігти будь-якій помилковій оцінці дій і випадковому конфлікту".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гвоздики треба ж реалізовувати на "дєньпобєди"...
Але і Південна Корея нікуди наступати не збирається.
Але КНДР, за принципами чучхе, має бути завжди напоготові.
Тоді пояснення цьому може бути в тому, що КНДР збирається значно послабити воєнну присутність на власній території, і ускладнює ворогу можливу інтервенцію, готуючись стримувати його меншими силами.
Не важко здогадатись, куди пончик збирається перекинути відчутну масу військ.
Шляхом знищення транспортної інфраструктури зі свого боку?
Щоб для розвитку наступу використовувати лише ресурси "праклятих капіталістаф"