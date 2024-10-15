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Новини
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КНДР підірвала частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю, - ЗМІ

Північна Корея підірвала свою частину доріг, що з'єднують її з Південною Кореєю. У Сеулі повідомили, що посилили пильність та готовність. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap та Reuters.

Дві Кореї з'єднані автомобільними і залізничними дорогами поблизу прикордонних міст Пхаджу та Кесон, а також вздовж східного узбережжя.

Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів, КНДР підірвала свою частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю та колись вважалися символами міжкорейської співпраці.

КНДР підірвала частину доріг з Південною Кореєю

"Близько полудня північнокорейці підірвали частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії", - йдеться у повідомленні.

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Водночас військові Південної Кореї заявили, що посилили спостереження та готовність до дій. 

Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" КНДР від Південної Кореї.

І заявили, що проінформували американських військових про цей крок, щоб "запобігти будь-якій помилковій оцінці дій і випадковому конфлікту".

Читайте також: КНДР перевела у бойову готовність війська на кордоні з Південною Кореєю, - ЗМІ

Автор: 

КНДР (1247) Південна Корея (468)


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Топ коментарі
+23
Це саме те що мала би зробити наша влада на початку 2022го, але ніт, навіщо.
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15.10.2024 08:21
+17
Бачите північні корейці настільки сурові що самі собі путі наступу підривають і х*й знає як будуть наступати сухопутними військами але то таке мелочі жизні кім член ін сам розбереться а у нас ***** Єрмак з Верещук наоборот розмінували чонгар і запросили гостей до хати
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15.10.2024 08:23
+12
Чем ближе американские выборы тем сильнее бушуют и пугают весь мир друзья Трампа. Но некоторые дебилоиды до сих пор верят что Трамп тут непричем.
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15.10.2024 08:28
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було би добре, щоб так само зробили кацапи!
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15.10.2024 08:17 Відповісти
Так і буде, я навіть не сумніваюсь
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15.10.2024 08:19 Відповісти
Лопатоїди не дріб'язкують - раптом що, одразу самі мацкву палять.
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16.10.2024 00:35 Відповісти
Как же теперь друг Ына Трамп приедет к нему в гости
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15.10.2024 08:19 Відповісти
Чем ближе американские выборы тем сильнее бушуют и пугают весь мир друзья Трампа. Но некоторые дебилоиды до сих пор верят что Трамп тут непричем.
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15.10.2024 08:28 Відповісти
Це саме те що мала би зробити наша влада на початку 2022го, але ніт, навіщо.
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15.10.2024 08:21 Відповісти
Ну - дещо встигли підірвать... Але не влада... І загальмували наступ кацапів на Київ... А пісця цього на Банковій "рвали і метали" - чому це без "височайшого дозволу" це було зроблено... Тодішній начальник СБУ навіть кримінальним переслідуванням погрожував... (До речі - головний міст через Десну ("Шестовицький" - на об"їзній) уже відбудували. І не тільки відбудудували - але й модернізували - зробили його "двоповерховим". Верхній - прямий проїзд (як і був) Нижній - розворот круговий - для руху в протилежному напрямку...)
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15.10.2024 09:08 Відповісти
Згоден, слава богу що знайшлись люди які діяли не як упороті совки "за вказівкою" а приймали рішення на місці виходячи з оцінки обстановки.
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15.10.2024 10:32 Відповісти
Ничего, потом ООН восстановит, когда КНДР в очередной раз обратится за помощью с продовольствием...
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15.10.2024 08:23 Відповісти
Так у них тепер є пАртньЙор *****
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15.10.2024 08:36 Відповісти
Коли животікі начнкть пухнути кімерсенічка побіжить в оони і буде махати ядеркой і волати давайте рису бо жахну. Всі ті гуреріши обдристаються в трусікі занепокоювання та екскалація буде висловлена а,….а потім побудують ті дороги і з південної Кореї начнуть возити фурами по відбудованої дорозі рис.
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15.10.2024 08:39 Відповісти
Бачите північні корейці настільки сурові що самі собі путі наступу підривають і х*й знає як будуть наступати сухопутними військами але то таке мелочі жизні кім член ін сам розбереться а у нас ***** Єрмак з Верещук наоборот розмінували чонгар і запросили гостей до хати
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15.10.2024 08:23 Відповісти
Скорее всего ето они себя хотят обезопасит от наступления южной кореи когда Ын с ****** двинут свои армии на Европу
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15.10.2024 09:05 Відповісти
Не виключено... Уже перший контингент корейських артилеристів розпочав тренування під Сартаною...
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15.10.2024 09:19 Відповісти
Корейці надіються на свої ракети... Для них мости не потрібні. А ще - на тунелі - вони їх десятки років копали під демаркаційною лінією...
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15.10.2024 09:10 Відповісти
Наступний крок приєднання до РФ, друга чечня буде та друга Білорусь
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15.10.2024 08:23 Відповісти
Там вже Грузія в черзі.
Гвоздики треба ж реалізовувати на "дєньпобєди"...
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15.10.2024 08:27 Відповісти
дикі люди, що з їх взяти
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15.10.2024 08:27 Відповісти
От би кацапи так зробили...
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15.10.2024 08:34 Відповісти
Дороги не підривають перед наступом своїх військ.
Але і Південна Корея нікуди наступати не збирається.
Але КНДР, за принципами чучхе, має бути завжди напоготові.
Тоді пояснення цьому може бути в тому, що КНДР збирається значно послабити воєнну присутність на власній території, і ускладнює ворогу можливу інтервенцію, готуючись стримувати його меншими силами.
Не важко здогадатись, куди пончик збирається перекинути відчутну масу військ.
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15.10.2024 08:45 Відповісти
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15.10.2024 08:48 Відповісти
как то в носе ковыряя, мне там лишнее на кой, с удивленьем замечаю зуб дракона пред собой.. а под зубом украинцы, здоровенны как Кличко, все форме пехотинцы и я сел вдруг на очко..
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15.10.2024 09:06 Відповісти
Можна подібне тільки вітать!!! "Дуракам закон не писан...".
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15.10.2024 09:12 Відповісти
Північнокорейці дурні-дурні, але розумні. Якби наша влада те саме зробила на передодні повномасштабного вторгнення, то можливо, зараз би ми мали іншу ситуацію
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15.10.2024 09:04 Відповісти
от як би.....баба була дівков
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15.10.2024 09:21 Відповісти
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15.10.2024 09:08 Відповісти
Пухлик буде домомагати ***** захоплювати Європу, так що перестраховується, щоб Південна Корея не напала.
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15.10.2024 09:17 Відповісти
У Північній Кореї на дорогах стоять бетонні перегороди,підперті деревяними кілками..вибиваєш кілок і бетонна брила падає на дорогу
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15.10.2024 09:20 Відповісти
Треба їм Верещучку віддати - все розмінує, створить хаб, відкриє аптеку, запустить "шаттли"...
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15.10.2024 09:23 Відповісти
А США попередили, що це понарошку)) щоб лишнього не подумали і не знесли нахер ина разом з памʼятниками
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15.10.2024 09:35 Відповісти
Це вони так вторгнення на Південь готують?
Шляхом знищення транспортної інфраструктури зі свого боку?
Щоб для розвитку наступу використовувати лише ресурси "праклятих капіталістаф"
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15.10.2024 09:42 Відповісти
Це якраз про те що підготовка КНДР до участі у війні в Україні начебто вигадка. Вони забезпечують собі укріплення у разі покарання за підтримку росії.
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15.10.2024 10:16 Відповісти
 
 