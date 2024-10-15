КНДР підірвала частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю, - ЗМІ

Північна Корея підірвала свою частину доріг, що з'єднують її з Південною Кореєю. У Сеулі повідомили, що посилили пильність та готовність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap та Reuters.

Дві Кореї з'єднані автомобільними і залізничними дорогами поблизу прикордонних міст Пхаджу та Кесон, а також вздовж східного узбережжя.

Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів, КНДР підірвала свою частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю та колись вважалися символами міжкорейської співпраці.

"Близько полудня північнокорейці підірвали частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії", - йдеться у повідомленні.

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Водночас військові Південної Кореї заявили, що посилили спостереження та готовність до дій.

Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" КНДР від Південної Кореї.

І заявили, що проінформували американських військових про цей крок, щоб "запобігти будь-якій помилковій оцінці дій і випадковому конфлікту".

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