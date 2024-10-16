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Новости Война
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Привлечение войск КНДР к войне должно стать катализатором для приглашения Украины в НАТО, - Стефанчук

Стефанчук прокоментував залучення військ КНДР до війни проти України

Привлечение военных КНДР к войне РФ против Украины может стать катализатором для приглашения Украины в НАТО.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация меняется, в том числе и относительно привлечения военных из Северной Кореи. Она создает большую угрозу всему миру, и я думаю, что это должно стать катализатором для наших главных партнеров для принятия очень важного для Украины решения (о приглашении в НАТО. - Ред.)", - пояснил он.

"Приглашение в НАТО - это еще не членство в НАТО, но приглашение в НАТО - это мегаважный геополитический шаг, который мы должны сделать вместе с нашими партнерами", - добавил Стефанчук.

Спикер Рады отметил, что основная работа будет происходить с партнерами, которые еще колеблются в принятии решения о приглашении Украины в Североатлантический альянс.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда Украина может получить приглашение в НАТО, Стефанчук сказал: "Мы ожидаем его в ближайшее время".

Также читайте: Белый дом об участии солдат КНДР в войне в Украине: Новый уровень отчаяния Путина

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных на временно оккупированные территории Украины для поддержки войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": КНДР передает РФ не только оружие, но и личный состав для армии, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

КНДР (1223) НАТО (10054) членство в НАТО (1529) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+7
Пердь хряка у калюжу
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16.10.2024 15:25
+5
як це пов`язано?
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16.10.2024 15:24
+5
Коли тебе вже запросять у фітнес клуб,кабанюра?
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16.10.2024 15:25
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Одні надіі
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16.10.2024 15:22 Ответить
Балачки! Запрошення України до ЄС, НАТО, та взагалі будь куди, ставить вимогу, боротьби з корупцією!
А хренпіду, під бла-бла-бла не відповів навіть на петицію про відміну поправок Лззового, та дає можливість шахраям уникнути відповідальності, от і думайте

https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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16.10.2024 15:32 Ответить
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16.10.2024 15:24 Ответить
як це пов`язано?
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16.10.2024 15:24 Ответить
Має стати каталізатором того, що такі ригоанальні недобитки як поцманцев, стефанчук, татаров, дєрьмак зникнуть з української політики
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16.10.2024 15:24 Ответить
Пердь хряка у калюжу
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16.10.2024 15:25 Ответить
Зелені злочинці будуть сидіти пожиттево!
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16.10.2024 15:25 Ответить
Коли тебе вже запросять у фітнес клуб,кабанюра?
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16.10.2024 15:25 Ответить
Иого потрібно зняти з довольсвія
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16.10.2024 15:28 Ответить
Никакой связи .
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16.10.2024 15:25 Ответить
З якого хуня?
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16.10.2024 15:27 Ответить
Індуси, непальці, сирійці, негри, таджики, узбеки, ...
А от корейці якісь такі особливі?
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16.10.2024 16:13 Ответить
Мощний політик!
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16.10.2024 15:28 Ответить
якщо корейські макаки вступлять у війну, західні ліберали зіллють нас миттєво через страх бути реально втягнутими у війну. згадайте 2022-й, коли нам ледь дали десяток гаубиць 777 аби не дратувати кацапів.
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16.10.2024 15:29 Ответить
Аха, сча по-быстрому сдадим пол-Украины и сразу очутимся в НАТе.
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16.10.2024 15:29 Ответить
Війська НАТО запрошують-запрошують, благають з'явитись, а вони опираються і відмовляються, роблячи вигляд що дуже хотіли би потрапити на цей празнік жизні, але у них дуже плотний графік.
Хочу на це подивитись.
Ганьбитись так по повній програмі.
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16.10.2024 15:29 Ответить
Стефанчук - зегнидо у тебе мізки заплили зебарижнимжиром і ти не спроожний усвідомити подальший розвиток подій
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16.10.2024 15:30 Ответить
І коли вони такі слова вивчили?...
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16.10.2024 15:30 Ответить
Ну точно не це свиняче рило має про це говорити
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16.10.2024 15:33 Ответить
Зіц-головуючий видав потужну думку...Цікаво,коли продають най! стратегічні українські титанові руди проросійському азербайджанському магнату за ціною 2 літаків- його було не чути...Гроші - не пахнуть...дійсно
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16.10.2024 15:33 Ответить
А би не мовчки.
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16.10.2024 15:34 Ответить
Ті, хто мають запросити, реагують легким занепокоєнням.
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16.10.2024 15:38 Ответить
🥀Учасники акція на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти, котра проходила на Майдані незалежності прорвалися в урядовий квартал...
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16.10.2024 15:40 Ответить
Може це стане каталізатором для тебе щоб прикрити рот і похудати. Інакше тобі важко буде тікати коли прийдуть корейці.
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16.10.2024 15:40 Ответить
Проте в корейців буде потужне свято. Такого щура вони ще ніколи не їли
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16.10.2024 15:54 Ответить
Каталізатором стане прихід до влади патріотичних сил, вичищення влади від кротів, і реформи.
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16.10.2024 15:48 Ответить
Військові КНДР теж люди.
Вони не зможуть залучитися до війни рф проти України.
Спитайте у зеленського - він підтвердить.
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16.10.2024 15:52 Ответить
Цей хряк-каталізатор знов якусь фуйнь несе.
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16.10.2024 15:56 Ответить
Тоді й ми повинні починати запрошувати допомогу заордонних військових
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16.10.2024 16:10 Ответить
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16.10.2024 16:14 Ответить
Щось озабочена Європа ніяк не впорається з війною
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16.10.2024 16:12 Ответить
Ви там усі, блд, настільки ідіоти? НАТО бздить однієї паРаші, але коли до неї приєднається КНДР, то НАТО так осміліє, що відразу Україну до себе запросить? Викличте дурку цим олігофренам!
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16.10.2024 16:37 Ответить
Їх важко буде встрілити, тих корейців, бо вони дуже маленькі.
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16.10.2024 16:46 Ответить
 
 