Привлечение войск КНДР к войне должно стать катализатором для приглашения Украины в НАТО, - Стефанчук

Привлечение военных КНДР к войне РФ против Украины может стать катализатором для приглашения Украины в НАТО.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация меняется, в том числе и относительно привлечения военных из Северной Кореи. Она создает большую угрозу всему миру, и я думаю, что это должно стать катализатором для наших главных партнеров для принятия очень важного для Украины решения (о приглашении в НАТО. - Ред.)", - пояснил он.

"Приглашение в НАТО - это еще не членство в НАТО, но приглашение в НАТО - это мегаважный геополитический шаг, который мы должны сделать вместе с нашими партнерами", - добавил Стефанчук.

Спикер Рады отметил, что основная работа будет происходить с партнерами, которые еще колеблются в принятии решения о приглашении Украины в Североатлантический альянс.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда Украина может получить приглашение в НАТО, Стефанчук сказал: "Мы ожидаем его в ближайшее время".

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Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных на временно оккупированные территории Украины для поддержки войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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