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Белый дом об участии солдат КНДР в войне в Украине: Новый уровень отчаяния Путина

Військові КНДР можуть воювати в Україні

Подтверждение участия военных из Северной Кореи на стороне России в войне против Украины подтвердится, это будет означать существенное углубление отношений между Россией и Северной Кореей. Однако пока Белый дом не имеет независимого подтверждения сообщений о привлечении Россией северокорейских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Голос Америки", об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

"Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения. Но эти сообщения нас беспокоят, в частности сама мысль о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне России. Если это правда, это может означать существенное углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР, отношений о которых мы уже говорим месяцы, которые прорастали, укреплялись и углублялись", - заявил Кирби.

Кроме углубления отношений между Россией и КНДР, подтверждение информации об участии северокорейских солдат в войне на стороне России "может означать новые уровни отчаяния Путина, который пытается продолжить попытки достичь прогресса в Украине".

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Советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности администрации Байдена отмечает, что хоть информация о военных из Северной Кореи не подтверждена, ее важно поместить в определенный контекст. "Если это правда, то это происходит в то время, когда Россия продолжает нести чрезвычайные потери в конфликте, который зашел так далеко", - говорит Кирби.

Напомним, государственные СМИ в Северной Корее заявляют, что за прошедшую неделю в армию КНДР вступили или вернулись около 1,4 миллиона молодых людей, включая студентов и представителей молодежных организаций.

Напомним, накануне Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. В Сеуле сообщили, что усилили бдительность и готовность.

Автор: 

КНДР (1223) россия (96095) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+14
З таким відчаєм хло і до Ла Маншу дійде.
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16.10.2024 06:54
+8
Вчора Кремль з Кореєю підписав договір про співпрацю у військовій сфері. Тут же Північна Корея підірвала всі дороги що сполучали її з Південною, заявила що "Молоді люди сповнені рішучості боротися у "священній війні знищення ворога зброєю революції", і почала мобілізацію. Якщо збираєшся нападати- дороги та мости не підривають. Не маю сумніву що завтра корейці будуть в Україні, а післязавтра- в Литві, Молдові, Польщі, Фінляндії... Так що ***** вирішив вести війну з НАТО. Росіяни в своїх пабліках уже волають про ;істарічєскає сабітіє;- ;васстанавлєніє ссср;.
Хрінова ситуація. Європа з розслабленими булками проспала початок Третьої Світової.
Скоро європейці, ті кого не виріжуть озвірілі азіати- а різати азіати вміють- дізнаються ціну миски рису раз на тиждень і взнають який смак має трава на витоптаному солдатськими чобітьми газоні.
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16.10.2024 07:11
+8
по суті, з Україною воює 4 держави, 3 з яких мають ядерну зброю - московія, кндр і кнр! ще одна - іран - на межі (а можливо вже й має) створення ядерної зброї
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16.10.2024 07:19
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З таким відчаєм хло і до Ла Маншу дійде.
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16.10.2024 06:54 Ответить
по суті, з Україною воює 4 держави, 3 з яких мають ядерну зброю - московія, кндр і кнр! ще одна - іран - на межі (а можливо вже й має) створення ядерної зброї
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16.10.2024 07:19 Ответить
хуцпа це те що з нами воює Китай.
якраз іранські свинособаки постачають пінвічним свиноскотам і шахеди і ракети.
Ізраїльскі заводи що роблять бпла 1 в 1 як в Ірану - таке міг вигадати тільки свинопес або зибіл.
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16.10.2024 10:23 Ответить
по суті - Україна легко здатна виготовити брудну бомбу і закинути її десь на кримський перешийок - і що?
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16.10.2024 14:00 Ответить
Чернова "занепокоеність"?
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16.10.2024 06:54 Ответить
"непокоять"... І це все.
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16.10.2024 06:58 Ответить
Все що завгодно аби нічого не робити і не дратувати виборців
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16.10.2024 07:02 Ответить
Що це ,як не драматична стурбованість!?
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16.10.2024 07:02 Ответить
Йди в дупу,кірбі.
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16.10.2024 07:03 Ответить
Вчора Кремль з Кореєю підписав договір про співпрацю у військовій сфері. Тут же Північна Корея підірвала всі дороги що сполучали її з Південною, заявила що "Молоді люди сповнені рішучості боротися у "священній війні знищення ворога зброєю революції", і почала мобілізацію. Якщо збираєшся нападати- дороги та мости не підривають. Не маю сумніву що завтра корейці будуть в Україні, а післязавтра- в Литві, Молдові, Польщі, Фінляндії... Так що ***** вирішив вести війну з НАТО. Росіяни в своїх пабліках уже волають про ;істарічєскає сабітіє;- ;васстанавлєніє ссср;.
Хрінова ситуація. Європа з розслабленими булками проспала початок Третьої Світової.
Скоро європейці, ті кого не виріжуть озвірілі азіати- а різати азіати вміють- дізнаються ціну миски рису раз на тиждень і взнають який смак має трава на витоптаному солдатськими чобітьми газоні.
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16.10.2024 07:11 Ответить
вся надія на потужного Лідора, його воїна Татарова і мудрий нарід.
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16.10.2024 07:54 Ответить
Новии рівень відчаю Заходу
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16.10.2024 08:01 Ответить
Це новий рівень пофігізму дорогі наші партнери якщо можно вас так назвати.
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16.10.2024 08:05 Ответить
Бідний путін , самі суцільні відчаї - то іранські шахеди , то прихована допомога китаю , то корейські снаряди та рсзв , то іранські ракети , так зараз ще й корейська армія . Добре що Україні такі відчаї не загрожують .У України " союзники " демократи , а не якісь там диктатори , завжди допоможуть стурбованість'ю та обговорюваннями .
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16.10.2024 08:46 Ответить
Щось раптове та невідворотнє сталося з автором?
Інсульт? Інфаркт? Влучання?
Я переживаю!

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16.10.2024 10:08 Ответить
 
 