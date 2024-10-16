Белый дом об участии солдат КНДР в войне в Украине: Новый уровень отчаяния Путина

Подтверждение участия военных из Северной Кореи на стороне России в войне против Украины подтвердится, это будет означать существенное углубление отношений между Россией и Северной Кореей. Однако пока Белый дом не имеет независимого подтверждения сообщений о привлечении Россией северокорейских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Голос Америки", об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

"Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения. Но эти сообщения нас беспокоят, в частности сама мысль о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне России. Если это правда, это может означать существенное углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР, отношений о которых мы уже говорим месяцы, которые прорастали, укреплялись и углублялись", - заявил Кирби.

Кроме углубления отношений между Россией и КНДР, подтверждение информации об участии северокорейских солдат в войне на стороне России "может означать новые уровни отчаяния Путина, который пытается продолжить попытки достичь прогресса в Украине".

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Советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности администрации Байдена отмечает, что хоть информация о военных из Северной Кореи не подтверждена, ее важно поместить в определенный контекст. "Если это правда, то это происходит в то время, когда Россия продолжает нести чрезвычайные потери в конфликте, который зашел так далеко", - говорит Кирби.

Напомним, государственные СМИ в Северной Корее заявляют, что за прошедшую неделю в армию КНДР вступили или вернулись около 1,4 миллиона молодых людей, включая студентов и представителей молодежных организаций.

Напомним, накануне Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. В Сеуле сообщили, что усилили бдительность и готовность.