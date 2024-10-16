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Новини
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Білий дім про участь солдатів КНДР у війні в Україні: Новий рівень відчаю Путіна

Військові КНДР можуть воювати в Україні

Підтвердження участі військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю. Проте наразі Білий дім не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це  радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

"Ми не можемо незалежно підтвердити ці повідомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались", - заявив Кірбі.

Окрім поглиблення відносин між Росією та КНДР, підтвердження інформації про участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії "може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні".

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Радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки адміністрації Байдена наголошує, що хоч інформація про військових з Північної Кореї не підтверджена, її важливо помістити в певний контекст. "Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко", – говорить Кірбі.

Нагадаємо, державні ЗМІ у Північній Кореї заявляють, що за минулий тиждень в армію КНДР вступли або повернулись близько 1,4 мільйона молодих людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій.

Напередодні Північна Корея підірвала свою частину доріг, що з'єднують ї

Автор: 

КНДР (1247) росія (65908) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+14
З таким відчаєм хло і до Ла Маншу дійде.
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16.10.2024 06:54
+8
Вчора Кремль з Кореєю підписав договір про співпрацю у військовій сфері. Тут же Північна Корея підірвала всі дороги що сполучали її з Південною, заявила що "Молоді люди сповнені рішучості боротися у "священній війні знищення ворога зброєю революції", і почала мобілізацію. Якщо збираєшся нападати- дороги та мости не підривають. Не маю сумніву що завтра корейці будуть в Україні, а післязавтра- в Литві, Молдові, Польщі, Фінляндії... Так що ***** вирішив вести війну з НАТО. Росіяни в своїх пабліках уже волають про ;істарічєскає сабітіє;- ;васстанавлєніє ссср;.
Хрінова ситуація. Європа з розслабленими булками проспала початок Третьої Світової.
Скоро європейці, ті кого не виріжуть озвірілі азіати- а різати азіати вміють- дізнаються ціну миски рису раз на тиждень і взнають який смак має трава на витоптаному солдатськими чобітьми газоні.
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16.10.2024 07:11
+8
по суті, з Україною воює 4 держави, 3 з яких мають ядерну зброю - московія, кндр і кнр! ще одна - іран - на межі (а можливо вже й має) створення ядерної зброї
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16.10.2024 07:19
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З таким відчаєм хло і до Ла Маншу дійде.
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16.10.2024 06:54 Відповісти
по суті, з Україною воює 4 держави, 3 з яких мають ядерну зброю - московія, кндр і кнр! ще одна - іран - на межі (а можливо вже й має) створення ядерної зброї
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16.10.2024 07:19 Відповісти
хуцпа це те що з нами воює Китай.
якраз іранські свинособаки постачають пінвічним свиноскотам і шахеди і ракети.
Ізраїльскі заводи що роблять бпла 1 в 1 як в Ірану - таке міг вигадати тільки свинопес або зибіл.
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16.10.2024 10:23 Відповісти
по суті - Україна легко здатна виготовити брудну бомбу і закинути її десь на кримський перешийок - і що?
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16.10.2024 14:00 Відповісти
Чернова "занепокоеність"?
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16.10.2024 06:54 Відповісти
"непокоять"... І це все.
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16.10.2024 06:58 Відповісти
Все що завгодно аби нічого не робити і не дратувати виборців
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16.10.2024 07:02 Відповісти
Що це ,як не драматична стурбованість!?
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16.10.2024 07:02 Відповісти
Йди в дупу,кірбі.
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16.10.2024 07:03 Відповісти
Вчора Кремль з Кореєю підписав договір про співпрацю у військовій сфері. Тут же Північна Корея підірвала всі дороги що сполучали її з Південною, заявила що "Молоді люди сповнені рішучості боротися у "священній війні знищення ворога зброєю революції", і почала мобілізацію. Якщо збираєшся нападати- дороги та мости не підривають. Не маю сумніву що завтра корейці будуть в Україні, а післязавтра- в Литві, Молдові, Польщі, Фінляндії... Так що ***** вирішив вести війну з НАТО. Росіяни в своїх пабліках уже волають про ;істарічєскає сабітіє;- ;васстанавлєніє ссср;.
Хрінова ситуація. Європа з розслабленими булками проспала початок Третьої Світової.
Скоро європейці, ті кого не виріжуть озвірілі азіати- а різати азіати вміють- дізнаються ціну миски рису раз на тиждень і взнають який смак має трава на витоптаному солдатськими чобітьми газоні.
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16.10.2024 07:11 Відповісти
вся надія на потужного Лідора, його воїна Татарова і мудрий нарід.
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16.10.2024 07:54 Відповісти
Новии рівень відчаю Заходу
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16.10.2024 08:01 Відповісти
Це новий рівень пофігізму дорогі наші партнери якщо можно вас так назвати.
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16.10.2024 08:05 Відповісти
Бідний путін , самі суцільні відчаї - то іранські шахеди , то прихована допомога китаю , то корейські снаряди та рсзв , то іранські ракети , так зараз ще й корейська армія . Добре що Україні такі відчаї не загрожують .У України " союзники " демократи , а не якісь там диктатори , завжди допоможуть стурбованість'ю та обговорюваннями .
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16.10.2024 08:46 Відповісти
Щось раптове та невідворотнє сталося з автором?
Інсульт? Інфаркт? Влучання?
Я переживаю!

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16.10.2024 10:08 Відповісти
 
 