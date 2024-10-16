Білий дім про участь солдатів КНДР у війні в Україні: Новий рівень відчаю Путіна

Підтвердження участі військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю. Проте наразі Білий дім не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

"Ми не можемо незалежно підтвердити ці повідомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались", - заявив Кірбі.

Окрім поглиблення відносин між Росією та КНДР, підтвердження інформації про участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії "може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США занепокоєні можливою участю військ Північної Кореї у війні в Україні

Радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки адміністрації Байдена наголошує, що хоч інформація про військових з Північної Кореї не підтверджена, її важливо помістити в певний контекст. "Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко", – говорить Кірбі.

Нагадаємо, державні ЗМІ у Північній Кореї заявляють, що за минулий тиждень в армію КНДР вступли або повернулись близько 1,4 мільйона молодих людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій.

Напередодні Північна Корея підірвала свою частину доріг, що з'єднують ї