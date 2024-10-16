НАТО пока не может подтвердить участие войск КНДР в войне, - Рютте

В НАТО не располагает информацией о том, что военные Северной Кореи участвуют в войне России против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Альянс информацию о логистических операциях по переброске войск Северной Кореи для их участия в войне против Украины Рютте сказал:

"Я не могу подтвердить такие сообщения, но очевидно, что они вызывают беспокойство. Что мы знаем - это то, что Северная Корея помогает подпитывать российскую агрессивную войну против Украины. Мы решительно осуждаем углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Но на этой стадии мы не можем подтвердить сообщения, на которые вы ссылаетесь".

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Также генсек НАТО добавил, что Северная Корея во взаимодействии с Китаем и Ираном помогает России в этой войне. При этом Россия также платит за такую поддержку и не всегда - деньгами, предоставляя взамен свои знания и технологии.

"Россия не получает эту поддержку безвозмездно. Они отдают свои знания, инсайты, инновации. Поэтому это двустороннее движение, которое не всегда выгодно для России. Но Северная Корея является большой проблемой для нас, и это очевидно", - резюмировал Рютте.

Что предшествовало?

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

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15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.