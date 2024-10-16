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Новости Война
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НАТО пока не может подтвердить участие войск КНДР в войне, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

В НАТО не располагает информацией о том, что военные Северной Кореи участвуют в войне России против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Альянс информацию о логистических операциях по переброске войск Северной Кореи для их участия в войне против Украины Рютте сказал:

"Я не могу подтвердить такие сообщения, но очевидно, что они вызывают беспокойство. Что мы знаем - это то, что Северная Корея помогает подпитывать российскую агрессивную войну против Украины. Мы решительно осуждаем углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Но на этой стадии мы не можем подтвердить сообщения, на которые вы ссылаетесь".

Также читайте: Привлечение войск КНДР к войне должно стать катализатором для приглашения Украины в НАТО, - Стефанчук

Также генсек НАТО добавил, что Северная Корея во взаимодействии с Китаем и Ираном помогает России в этой войне. При этом Россия также платит за такую поддержку и не всегда - деньгами, предоставляя взамен свои знания и технологии.

"Россия не получает эту поддержку безвозмездно. Они отдают свои знания, инсайты, инновации. Поэтому это двустороннее движение, которое не всегда выгодно для России. Но Северная Корея является большой проблемой для нас, и это очевидно", - резюмировал Рютте.

Что предшествовало?

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

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15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Также сообщалось, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Автор: 

КНДР (1223) НАТО (10054) Рютте Марк (377)


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Топ комментарии
+9
Коли взимку побачите мертвих пінгвінів з автоматами, то корейці...
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16.10.2024 19:36
+5
Так ви ракет та шахедів на своїй території не бачите!
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16.10.2024 20:12
+5
НАТО пока может только пукнуть незаметно
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16.10.2024 20:25
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А що ви можете? Тому що у нас вже є дурні, які хочуть до вас частинами, тобто за кацапським сценарієм. І ці дурні не із зелених.
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16.10.2024 19:36 Ответить
Коли взимку побачите мертвих пінгвінів з автоматами, то корейці...
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16.10.2024 19:36 Ответить
це він так товсто намекує, шо дєрьмозека брехло? ))
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16.10.2024 20:04 Ответить
А що військові НАТО на "0" ??? І ведуть прямий репортаж??
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16.10.2024 20:10 Ответить
Так ви ракет та шахедів на своїй території не бачите!
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16.10.2024 20:12 Ответить
А як це підтвердити, якщо вони в ху....лостані буряти
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16.10.2024 20:14 Ответить
НАТО пока может только пукнуть незаметно
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16.10.2024 20:25 Ответить
ясен пень !!! ни ххххх не вижу , ни ххххх не слышу !!!)))) ни ракет не видели ,ни дронов и то что 2х поляков убило тоже не знаем кто ???!!!! ой ,а мне так хочется чтоб вам корейцы надавали люлей собачих ,чтоб проснулись наконец !!! Укрину подставили ,а сами по кустам разбежались , ....ки !!!(!!
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16.10.2024 20:26 Ответить
Fact-checking is for losers. Serious players create their own reality - and make it real for everyone else.
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16.10.2024 20:29 Ответить
У северных корейцев же нет интернета, нет мобильных телефонов, твиттера, телеграма, нет сайтов и блоггеров....

Поэтому НАТО и не может подтвердить
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16.10.2024 20:49 Ответить
 
 