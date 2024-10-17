РФ планує підготувати 10 тис. військових КНДР для війни проти України, - Зеленський

Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих територіях України. Вони тренуються та тренують російських солдатів.

Глава держави зауважив, що йдеться не лише про піхоту, а й про інші роди військ.

"Не знаю яка кількість офіцерів. Але за даними розвідки, Росія розраховує на таке підсилення, оскільки РФ не встигає з мобілізацією та має забагато втрат на полі бою", - додав Зеленський.

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За словами Зеленського, також є дані, що "зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати й щоб вони воювали проти України".

"Це дуже нагальна річ (для реакції партнерів України - ред.). Бо це вже фактично офіційне підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України як контингент. Це крок серйозний", - резюмував президент.

Що передувало?

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.