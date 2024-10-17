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Новини Війна
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РФ планує підготувати 10 тис. військових КНДР для війни проти України, - Зеленський

Зеленський розповів деталі про підготовку Росією військових КНДР

Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих територіях України. Вони тренуються та тренують російських солдатів. 

Глава держави зауважив, що йдеться не лише про піхоту, а й про інші роди військ.

"Не знаю яка кількість офіцерів. Але за даними розвідки, Росія розраховує на таке підсилення, оскільки РФ не встигає з мобілізацією та має забагато втрат на полі бою", - додав Зеленський.

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За словами Зеленського, також є дані, що "зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати й щоб вони воювали проти України".

"Це дуже нагальна річ (для реакції партнерів України - ред.). Бо це вже фактично офіційне підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України як контингент. Це крок серйозний", - резюмував президент.

Що передувало? 

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) КНДР (1250) росія (65974)


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Топ коментарі
+3
"зеговорун" може вже нічого не говорити від слова "взагалі".Світове шоу "зеленого кварталу" за його участі, не має більше публіки,котра вірить в повсякденну "зелену муйню"
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17.10.2024 15:14 Відповісти
+3
прокачюй, нелох, кацапськy нефтю і не забувай звинувати ви всім партнерів за недостатні санкції на кацапню...
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17.10.2024 15:56 Відповісти
+2
ну і шо?
кітайці, корейці, кацапня - не бачю різниці кому пацани сраку розірвуть....
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17.10.2024 14:58 Відповісти
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ну і шо?
кітайці, корейці, кацапня - не бачю різниці кому пацани сраку розірвуть....
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17.10.2024 14:58 Відповісти
така ж сама різниця як між навченим ідейним та вмотивованим бійцем який буде битись до останнього як за свій дім та алкоголіком з 2-тижневою підготовкою який підписав контракт...
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17.10.2024 17:00 Відповісти
На 10 днів їх вистачить
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17.10.2024 14:59 Відповісти
І шо ім може помішати? - тільки зустріч з касетним снарядом
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17.10.2024 15:00 Відповісти
Хоч наїдяться. Дохлих кацапів.
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17.10.2024 15:06 Відповісти
Треба допомогать приютам з собаками та котами можемо відкупитися та більше моркаи і капусти садить
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17.10.2024 15:08 Відповісти
"зеговорун" може вже нічого не говорити від слова "взагалі".Світове шоу "зеленого кварталу" за його участі, не має більше публіки,котра вірить в повсякденну "зелену муйню"
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17.10.2024 15:14 Відповісти
не китай же розмінував Чонгар? чи, ****, він, і ми чогось не знаємо?
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17.10.2024 15:22 Відповісти
Пухляк сподівається відмінників відправляти на відкорм до ху.. ляндії, а кому повезе так ще і в Україні
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17.10.2024 15:25 Відповісти
пельмень - і сметанку на його накинути і в ніякому разі не їсти - тільки з добрих рук!
кращє сухаря з побратимом розламати на двох...
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17.10.2024 15:42 Відповісти
ну той що??
татаров усіх перестріляє
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17.10.2024 15:48 Відповісти
У цих зомбі хоч з'явиться реальна можливість втікти з півострова. Багато хто з них намагався тікати у Південну Корею, а тут можна бігти будь-куди, а краще всього в Україну, щоб у нас був доказ того, що чучхе безпосередньо вступило у війну на боці раські підараські.
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17.10.2024 15:48 Відповісти
Лiдор, учись, как выглядит ПЛАН !

Где в твоем пункте план "подготовить 10000 сомалийских наемников" ?
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17.10.2024 15:49 Відповісти
Не нагнетай, ****.
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17.10.2024 15:53 Відповісти
прокачюй, нелох, кацапськy нефтю і не забувай звинувати ви всім партнерів за недостатні санкції на кацапню...
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17.10.2024 15:56 Відповісти
погані новини. Кожен день все гірше за попередній
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18.10.2024 00:24 Відповісти
 
 