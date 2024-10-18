Участь військ КНДР у війні не змінить ситуації на фронті, - розвідка Естонії

Розвідка Естонії вважає, що відправка військ КНДР для участі у війні на боці РФ не змінить ситуації на фронті.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, відправка військових КНДР до Росії свідчить про проблеми армії РФ з підтриманням інтенсивності військової активності.

"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", - зазначив він.

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"Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3000 осіб або 10 000 осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", - додав Ківісельг.

Він пояснив, що надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах.

"Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому, – заявив глава розвідки Сил оборони Естонії, – Також військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні", - підсумував він.

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Відправка військ КНДР до Росії

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Своєю чергою 17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Крім того, видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

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