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Новини Війна
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Участь військ КНДР у війні не змінить ситуації на фронті, - розвідка Естонії

Росія та КНДР підписали угоду, яка передбачає допомогу в разі агресії

Розвідка Естонії вважає, що відправка військ КНДР для участі у війні на боці РФ не змінить ситуації на фронті.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, відправка військових КНДР до Росії свідчить про проблеми армії РФ з підтриманням інтенсивності військової активності.

"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", - зазначив він.

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"Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3000 осіб або 10 000 осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", - додав Ківісельг.

Він пояснив, що надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах.

"Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому, – заявив глава розвідки Сил оборони Естонії, – Також військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР, імовірно, відправила в РФ цивільний персонал, а не війська, - Міноборони Південної Кореї

Відправка військ КНДР до Росії

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Своєю чергою 17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Крім того, видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Також читайте: Участь військових КНДР у війні проти України потребує твердої реакції світу, - Сибіга

Автор: 

армія рф (17784) КНДР (1250) зовнішня розвідка (477)


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Топ коментарі
+11
Скільки наших Героїв загине, допоки знищать 10 тисяч вузькоглазих і кривожопих.
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18.10.2024 14:58 Відповісти
+7
де 10 там і 100
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18.10.2024 15:12 Відповісти
+5
Гра 'Хто хоче стати мільйонером'. Фінальне запитання:

Якою буде потужна відповідь на напад півн. кореї на Україну?

a) Французи введуть іноземний легіон

b) Півд. Корея виконає обіцянку про пряму військову допомогу Україні

c) Захід продемонструє глибоке занепокоєння і передасть ковток свіжого повітря.

d) В інтернеті запустять мем про відновлення ядерки в Україні за 2 тижні . А зе запише потужний вечірній відосик
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18.10.2024 15:01 Відповісти
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Скільки наших Героїв загине, допоки знищать 10 тисяч вузькоглазих і кривожопих.
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18.10.2024 14:58 Відповісти
де 10 там і 100
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18.10.2024 15:12 Відповісти
рашка щомісяця набирає 30 тис. м'яса

корейці ще не адаптовані до ******** війни і толку з них буде не більше, ніж від чмобіка.

але тенденція тішить - буйло вимітає рештки свого біосміття - бажаючих здихати на фронті все менше
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18.10.2024 15:22 Відповісти
Гра 'Хто хоче стати мільйонером'. Фінальне запитання:

Якою буде потужна відповідь на напад півн. кореї на Україну?

a) Французи введуть іноземний легіон

b) Півд. Корея виконає обіцянку про пряму військову допомогу Україні

c) Захід продемонструє глибоке занепокоєння і передасть ковток свіжого повітря.

d) В інтернеті запустять мем про відновлення ядерки в Україні за 2 тижні . А зе запише потужний вечірній відосик
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18.10.2024 15:01 Відповісти
25 млн. північ. корейців півтораміліардний Китай може забезпечити хоч омарами на сніданок.

до чого патякання про санкції?
Кім реально в китайськом домікє

.
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18.10.2024 15:25 Відповісти
Не може, Китай в першу чергу про себе дбае.
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18.10.2024 15:30 Відповісти
Може, тим більше потрібно зменшити поголів'я чоловіків

сильний дисбаланс.
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18.10.2024 15:50 Відповісти
В Китаї вже давно спад народжуваності, альо.
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18.10.2024 17:32 Відповісти
ви навіть не зрозуміли, про що я написав...
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18.10.2024 17:34 Відповісти
Ну якщо розвідка доповідає що вони на курськ. То ніхто нічого робити і буде. То ж не територія України.
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18.10.2024 15:34 Відповісти
Вміють же вони заспокоіти
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18.10.2024 15:04 Відповісти
а чого паритись ?

у рашки населення 130 млн., додайте ще 25 млн.

щось кардинально міняється ?
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18.10.2024 15:26 Відповісти
Населення може бути небагато -- там армія більше 1 млн
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18.10.2024 15:29 Відповісти
Звичайно, що не змінить буде важко як і раніше.
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18.10.2024 15:09 Відповісти
Враховуючи що це мотивовані і добре підготовлені військові, згадайте як совкові контигенти воювали закордоном, туди спочатку посилали спецпризначенців і як в совку був промитий мозок в людей, то можуть і змінити на якомусь напрямку.

Тому це чергове занепокоєння і п..ш, по друге якщо це пройде без реакції заходу там і більше може опинитись.

А ми мабуть дальше по програмі ООН відправляємо в КНДР пшеницю, а японські та американські компанії продають свою продукцію в тому числі і мабуть електроніку.
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18.10.2024 15:20 Відповісти
не меліть пургу!

вмирати не хочуть навіть корейці, хоча солдати із них гарні і хоробрі
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18.10.2024 15:28 Відповісти
Мій родич сам написав заяву в 81 році в контингент в Афганістан отримав там багато медалів, тепер жаліє за те все, каже що був молодим і дурним.

мій дядько в погранвійськах в Таджикістані, тоді також написав рапорт щоб його добровільно в 80 році відправили туди але мав нормального командира що порвав їх рапорти і відправив в наряди надовго і їм перехотілось воювати.

Батько добровільно сам напросився в так звані радники в Вєтнамі, але йому повезло він тільки доставляв вантажі, а тепер каже що х.. б поїхав.

Тому не пишіть х...ню люди з промитими мозгами будуть воювати ще й як і добре воювати їх, готують там постійно.. єдине що вони не мають бойового досвіду, але якщо то спецпризначенці то легко втягнуться.
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18.10.2024 15:42 Відповісти
ну у вас і сімейка... упаси Боже
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18.10.2024 17:40 Відповісти
Ти б...ть розпитайся трохи в старших людей як воно було в реалі в совку, а то зараз багато навіть комсомолців та комуняк колишніх розповідають які вони були патріоти а в реалі постійно ходили Леніну квіти ставити.
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19.10.2024 11:32 Відповісти
всі мої родичі як могли відкошували від того, куди рвалися ваші родичі, б*ть. Так що мовчав би краще б в тряпочку і стидився недоумків в родині.
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19.10.2024 23:03 Відповісти
ВДВ чи Погранвійська в совку готували добре, набагато краще чим наших зараз військових, сержантів до прикладу учебка була 6 місяців, а ще були підрозділи ГУР які проводили операції по всьому світу. Не думаю що корея сюди просту піхоту відправила.

Нагадати вам штурм палацу Аміна чи різні революції успішні які совок проводив в Африці чи в Латинській Америці.
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18.10.2024 15:46 Відповісти
>> "если они так добре подготовленные как их генералисимусы медалированны за заслуги то волноваться нечего"

1. Ну з тупих чмобіків українська спільнота теж спочатку сміялась.

2. корейці можуть вивільнити підготовлених росіян зі спокійних напрямків : рокіровка .
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18.10.2024 16:26 Відповісти
В якому місті вони мотивовані і в якому місці вони добре підготовлений. Де КНДР воювала окрім парадів у Пхеньяні де в генералів було більше орденів ніж у сина Кадирова.
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18.10.2024 15:32 Відповісти
Ні США ні Японія ніяку електроніку в КНДР не продає.
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18.10.2024 15:34 Відповісти
Імпорт (нафта, машини, апарати, пшениця) г.ч. з Китаю (32https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Японії (17https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Росії (4,7https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Південної Кореї (4,3https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ). Експорт (мідь, залізні руди, машини, рис, женьшень, рибні продукти та фрукти, продукція хімічних виробництв, машинобудування і легкої промисловості) до Японії (27https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Південної Кореї (20https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ), Китаю (5,2https://uk.wikipedia.org/wiki/%25 % ).
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18.10.2024 15:47 Відповісти
В Естонії на полі бою з вітром, можливо і не змінить.

А гинути будь українці.
Але хіба це має турбувати Захід?

Хоча судячи з тону заяви Єстонії, таки ця тема їх турбує, рахують скільки ще часу українці триматимуть сзідниц кордон Європи і скільки часу ще є в них розваги та ліниве мирне життя.
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18.10.2024 15:28 Відповісти
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18.10.2024 15:47 Відповісти
Звичайно,не вплине...Навіть,якщо десять корейців уб'ють одного українця...
Просто це наші українці...
Невже і Штати,і Європа ще не зрозуміли,що вилізло світове зло?
І те,що вони щось там белькочуть про ескалацію,лише короткочасний перепочинок?Замість того,щоб гуртом знищити зло?
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18.10.2024 16:25 Відповісти
Что значит не изменит? сколько Украинского народу погибает , масштаб население кацапии +население китаези, окуеть , еще Залужный говорил союзникам, если Лукашенко с ****** пойдет против Украины мы не справимся . ЗЕ с протянутой рукой по всей Европе, не повлияеет , а ******..
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18.10.2024 16:31 Відповісти
Что значит не изменит? сколько Украинского народу погибает , масштаб население кацапии +население китаези, окуеть , еще Залужный говорил союзникам, если Лукашенко с ****** пойдет против Украины мы не справимся . ЗЕ с протянутой рукой по всей Европе, не повлияеет , а ******..Для полного окуения и Индию тоже в замес давай, покуй..
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18.10.2024 16:34 Відповісти
По*уй їм всі, до виборів в США, ніхто і пальцем не ворухне.
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18.10.2024 16:51 Відповісти
після них легше не стане
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18.10.2024 17:43 Відповісти
Перше відео з північнокорейськими покидьками на полігоні в кацапії:

https://streamable.com/l1mpra

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18.10.2024 18:20 Відповісти
 
 