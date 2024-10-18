Участь військ КНДР у війні не змінить ситуації на фронті, - розвідка Естонії
Розвідка Естонії вважає, що відправка військ КНДР для участі у війні на боці РФ не змінить ситуації на фронті.
Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За його словами, відправка військових КНДР до Росії свідчить про проблеми армії РФ з підтриманням інтенсивності військової активності.
"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", - зазначив він.
"Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3000 осіб або 10 000 осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", - додав Ківісельг.
Він пояснив, що надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах.
"Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому, – заявив глава розвідки Сил оборони Естонії, – Також військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні", - підсумував він.
Відправка військ КНДР до Росії
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Своєю чергою 17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Крім того, видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
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корейці ще не адаптовані до ******** війни і толку з них буде не більше, ніж від чмобіка.
але тенденція тішить - буйло вимітає рештки свого біосміття - бажаючих здихати на фронті все менше
Якою буде потужна відповідь на напад півн. кореї на Україну?
a) Французи введуть іноземний легіон
b) Півд. Корея виконає обіцянку про пряму військову допомогу Україні
c) Захід продемонструє глибоке занепокоєння і передасть ковток свіжого повітря.
d) В інтернеті запустять мем про відновлення ядерки в Україні за 2 тижні . А зе запише потужний вечірній відосик
до чого патякання про санкції?
Кім реально в китайськом домікє
.
сильний дисбаланс.
у рашки населення 130 млн., додайте ще 25 млн.
щось кардинально міняється ?
Тому це чергове занепокоєння і п..ш, по друге якщо це пройде без реакції заходу там і більше може опинитись.
А ми мабуть дальше по програмі ООН відправляємо в КНДР пшеницю, а японські та американські компанії продають свою продукцію в тому числі і мабуть електроніку.
вмирати не хочуть навіть корейці, хоча солдати із них гарні і хоробрі
мій дядько в погранвійськах в Таджикістані, тоді також написав рапорт щоб його добровільно в 80 році відправили туди але мав нормального командира що порвав їх рапорти і відправив в наряди надовго і їм перехотілось воювати.
Батько добровільно сам напросився в так звані радники в Вєтнамі, але йому повезло він тільки доставляв вантажі, а тепер каже що х.. б поїхав.
Тому не пишіть х...ню люди з промитими мозгами будуть воювати ще й як і добре воювати їх, готують там постійно.. єдине що вони не мають бойового досвіду, але якщо то спецпризначенці то легко втягнуться.
Нагадати вам штурм палацу Аміна чи різні революції успішні які совок проводив в Африці чи в Латинській Америці.
1. Ну з тупих чмобіків українська спільнота теж спочатку сміялась.
2. корейці можуть вивільнити підготовлених росіян зі спокійних напрямків : рокіровка .
А гинути будь українці.
Але хіба це має турбувати Захід?
Хоча судячи з тону заяви Єстонії, таки ця тема їх турбує, рахують скільки ще часу українці триматимуть сзідниц кордон Європи і скільки часу ще є в них розваги та ліниве мирне життя.
Просто це наші українці...
Невже і Штати,і Європа ще не зрозуміли,що вилізло світове зло?
І те,що вони щось там белькочуть про ескалацію,лише короткочасний перепочинок?Замість того,щоб гуртом знищити зло?
https://streamable.com/l1mpra