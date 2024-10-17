Участь військових КНДР у війні проти України потребує твердої реакції світу, - Сибіга

Залучення Росією військових з КНДР для участі у війні проти України означає її масштабування і зростання загроз, це вимагає твердої реакції світу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейде пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії акцентував, що, за даними української розвідки, йдеться не про північнокорейських найманців, а про регулярні війська КНДР.

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"Це означає ескалацію війни проти України, зростання загроз, масштабування цієї війни… Це насправді загрозлива ситуація, яка вимагає твердої реакції світу", - сказав Сибіга.

Він додав, що це стосується також постачання Іраном балістичних ракет Росії, оскільки разом ці чинники можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою.

"Тому ми повинні цю реальність припиняти. Я маю на увазі додаткові санкції, нарощування військової допомоги Україні. І я знову хотів би наголосити на необхідності, і ми закликаємо наших партнерів, ухвалити вже зараз рішення про застосування Україною далекобійної зброї по військових цілях на території РФ", - зазначив Сибіга.

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Міністр також зауважив, що у Кремлі за рахунок втягування інших країн у війну намагаються розв'язати внутрішньополітичні проблеми і зняти напруженість, оскільки там розуміють, наскільки чутливим у російському суспільстві є питання мобілізації.