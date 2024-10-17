УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9064 відвідувача онлайн
Новини
1 391 11

Участь військових КНДР у війні проти України потребує твердої реакції світу, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Залучення Росією військових з КНДР для участі у війні проти України означає її масштабування і зростання загроз, це вимагає твердої реакції світу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейде пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії акцентував, що, за даними української розвідки, йдеться не про північнокорейських найманців, а про регулярні війська КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ планує підготувати 10 тис. військових КНДР для війни проти України, - Зеленський

"Це означає ескалацію війни проти України, зростання загроз, масштабування цієї війни… Це насправді загрозлива ситуація, яка вимагає твердої реакції світу", - сказав Сибіга.

Він додав, що це стосується також постачання Іраном балістичних ракет Росії, оскільки разом ці чинники можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою.

"Тому ми повинні цю реальність припиняти. Я маю на увазі додаткові санкції, нарощування військової допомоги Україні. І я знову хотів би наголосити на необхідності, і ми закликаємо наших партнерів, ухвалити вже зараз рішення про застосування Україною далекобійної зброї по військових цілях на території РФ", - зазначив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО поки не може підтвердити участь військ КНДР у війні, - Рютте

Міністр також зауважив, що у Кремлі за рахунок втягування інших країн у війну намагаються розв'язати внутрішньополітичні проблеми і зняти напруженість, оскільки там розуміють, наскільки чутливим у російському суспільстві є питання мобілізації.

Автор: 

КНДР (1250) санкції (12079) Сибіга Андрій (489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Будуть дууууже занепокоєні.))))
показати весь коментар
17.10.2024 17:58 Відповісти
+6
захід ****** і цей момент, і дочекається що вісь зла стане такою товстою, що буде на ній крутити весь демократичний світ.
показати весь коментар
17.10.2024 18:07 Відповісти
+2
а казали, що сибіга, ********* жосткій.
і воно ж туди ж.
на табуретку біля єрмачини.
показати весь коментар
17.10.2024 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будуть дууууже занепокоєні.))))
показати весь коментар
17.10.2024 17:58 Відповісти
а казали, що сибіга, ********* жосткій.
і воно ж туди ж.
на табуретку біля єрмачини.
показати весь коментар
17.10.2024 17:59 Відповісти
захід ****** і цей момент, і дочекається що вісь зла стане такою товстою, що буде на ній крутити весь демократичний світ.
показати весь коментар
17.10.2024 18:07 Відповісти
Ага. Будет твердая озабоченность и не более. Мир будет реагировать только тогда когда Украина будет разбирать всю инфраструктуру Сосии по кирпичам.
показати весь коментар
17.10.2024 18:12 Відповісти
можна навіть сказати твердої ерекції але це всерівно нічого не змінить)
показати весь коментар
17.10.2024 18:47 Відповісти
стосовно Вови - да.
показати весь коментар
17.10.2024 18:50 Відповісти
такої ж твердої як і з інших питань, коли лише ковтались і жувались соплі?
показати весь коментар
17.10.2024 18:49 Відповісти
Да залишите ви хлопців в спокою, вони пожерти приїхали, а не воювати, а якщо остануться живи їх свої вб'ють щоб вони не розповіли як жили в ху... лостані
показати весь коментар
17.10.2024 18:50 Відповісти
Україні ВЛАСНУ Ядерку!!!
показати весь коментар
17.10.2024 19:02 Відповісти
на відміну від західних імпотентів з їхньою "деескалаією" Ізраіль послідовно усуває загрози своєму існуванню. Яхья Сінвар знищений, з чим ізраїльтян вітаю.
показати весь коментар
17.10.2024 19:11 Відповісти
хіба тих жертв і руйнувань, що понесла Україна, замало? Захід це виродки, які згодні зі знищенням України, аби їм самим жилось добре. Україні ВЛАСНУ Ядерку!!!
показати весь коментар
17.10.2024 20:35 Відповісти
 
 