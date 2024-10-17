Північнокорейські хакери вкрали $3 мільярди криптовалюти для ядерної програми КНДР

Хакери з КНДР від 2017 року викрали криптовалюти на суму близько $3 млрд, які режим Північної Кореї спрямував на розвиток ядерної та ракетної програм.

Про це сказано в звіті Microsoft про "Цифровий захист" (Digital Defence), передає Укрінформ.

Як повідомляється, минулого року було вкрадено майже третину цієї суми – від $600 млн до $1 млрд.

Вкраденими коштами Пхеньян профінансував більш ніж половину своїх ядерних розробок.

Як зазначається,з минулого року Microsoft виявила кілька нових північнокорейських хакерських груп, націлених на криптовалютні організації, зокрема Jade Sleet, Sapphire Sleet, Citrine Sleet та Moonstone Sleet. Остання розробила спеціальний варіант програми-вимагача та застосувала його проти невідомих організацій в аерокосмічному й оборонному секторах як для збору розвідданих, так і для отримання фінансової вигоди.

У Microsoft переконані, що поява нових хакерських груп свідчить про те, що північнокорейський режим розширює свою участь у діяльності програм-вимагачів, посилюючи використання інструментів кіберзлочинців для зміцнення своїх фінансових ресурсів та просування власних стратегічних інтересів.

Аналістики компанії констатували, що постійне зростання рівня технічної складності засобів, що застосовуються кіберзлочинцями, на тлі збільшення агресивності урядів окремих країн у кіберсфері, відображають збільшення їхніх інвестицій у ресурси та підготовку хакерів.

Як повідомлялося, напикінці липня США ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм Північної Кореї

Перед тим Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.