КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. бійців сил спецоперацій, - The Telegraph

КНДР перекинула до російського Владивостока близько 1500 бійців сил спецоперацій.

Про це пише видання The Telegraph з посиланням на дані розвідки Південної Кореї, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідка Південної Кореї поділилась інформацією, що близько 1500 спецпризначенців КНДР перекинули у російський Владивосток.

Видання пише, що ці північнокорейські сили є одним із найсекретніших підрозділів такого роду у світі та є загадкою для західних держав.

Зазначається, що вони добре навчені, проте не мають передового військового обладнання.

За даними видання, КНДР має 200 тис. військовослужбовців ССО. Північна Корея використовує їх здебільшого для перевірки і випробування південнокорейської оборони.

До складу північнокорейський сил спеціальних операцій входять 12 бригад легкої піхоти, три розвідувальні підрозділи для дій у тилу противника, три повітряно-десантні дивізії і три загальні снайперські підрозділи.

Читайте також: Участь військ КНДР у війні проти України має стати "червоною лінією" для США і НАТО, - Голова комітету з питань розвідки Палати представників Тернер у листі до Байдена

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Читайте також: США про участь військ КНДР у війні проти України: Це ознака відчаю, а не сили Росії