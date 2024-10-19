КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. бійців сил спецоперацій, - The Telegraph
КНДР перекинула до російського Владивостока близько 1500 бійців сил спецоперацій.
Про це пише видання The Telegraph з посиланням на дані розвідки Південної Кореї, інформує Цензор.НЕТ.
Розвідка Південної Кореї поділилась інформацією, що близько 1500 спецпризначенців КНДР перекинули у російський Владивосток.
Видання пише, що ці північнокорейські сили є одним із найсекретніших підрозділів такого роду у світі та є загадкою для західних держав.
Зазначається, що вони добре навчені, проте не мають передового військового обладнання.
За даними видання, КНДР має 200 тис. військовослужбовців ССО. Північна Корея використовує їх здебільшого для перевірки і випробування південнокорейської оборони.
До складу північнокорейський сил спеціальних операцій входять 12 бригад легкої піхоти, три розвідувальні підрозділи для дій у тилу противника, три повітряно-десантні дивізії і три загальні снайперські підрозділи.
Що передувало?
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
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По друге, який саме досвід? Південна Корея і Україна не одне і те саме.
Бой у острова Ёнпхёндо 2010 года -- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%81%D0%BD%D0%BF%D1%85%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент_в_районе_острова_Ёнпхёндо
Атака на президентский дворец 1968 года -- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B8_(1968) https://ru.wikipedia.org/wiki/Покушение_на_Пак_Чон_Хи_(1968)
2. Кім і його генералітет вочевидь знають, що вони безнадійно програють "гонку озброєнь" з Південною Кореєю, не кажучі вже про програш на "ідеологічному фронті". Тому і пішли на поглиблення "союзництва" з ******. Сподіваючись, що "якщо що", ***** допоможе.
Ну а в ***** - очевидно, відчай. Бо такі речі роблять тільки коли реально край з людським ресурсом.
Де б..ть порядок? Його нема і ніколи не було... Це все слова... Європа себе захищати не буде... Втікнуть всі хто має гроші... Україна яскравий приклад цього...
Порядок б...ть. це смішно.
Північнокорейці використовуватимуть російську техніку та **********, а першу групу з 2 600 солдатів відправлять на захід Курської області Росії, де Україна утримує низку населених пунктів.
Раніше цього тижня путін представив закон про ратифікацію військового пакту, який він уклав з Кімом Чен Ином. У ньому йдеться про зобов'язання Росії і Північної Кореї допомагати одна одній у разі "агресії" проти будь-якої з країн.
Розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейські війська тренуються на базах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.
"Вони могли би охороняти окремі ділянки російсько-українського кордону, що звільнило би російські підрозділи для бойових дій деінде", - вважає редактор українського видання Defense Express Валерій Рябих.
"Я б виключив можливість, що ці підрозділи одразу з'являться на передовій", - додав він.
"Мовний бар'єр" додається за 1 (одну) добу шляхом опанування трьох "рускіх" лексем:
1. ***********;
2. ***************;
3. ****!
дадаєтьсядолається
На фоні 550'000 окупаційного контингенту - ані 1'000 північнокорейців, ані 10'000 північнокорейців - ніяк "погоду" не змінять для *****. ЗСУ щомісячно виводить з ладу 35-40 тисяч особового складу засрашки.
Нагадую, що Північна Корея програла "гонку озброєнь" та "ідеологічний фронт". Як програла економічні змагання. Як і демографічні - їхній основний "ворог", Південна Корея має вдвічі більше населення та в 25 разів більшу економіку.
Тож "величезними" постачання м'яса з Північної Кореї не можуть бути принципово.
По друге у корейців досить хороші ракетні комплекси ближньої дії, привіт американським дирявим санкціям та торгівлю Японії з ними.
Також скоріше всього китайці передали їм технології твердопаливних тактичних ракет. Вони уже давно не 60 роки. Амери в своїй дружбі з Китаєм пропустили важливу річ що той озброює всіх навколо за гроші які заробляє на торгівлі з ними.
За оцінками південнокорейських та американських військових фахівців, ракети мають дальність до 420 км та висоту верхньої точки траєкторії до 50 км. Вони запускаються з мобільної установки і зовні нагадують аеробалістичні ракети російського комплексу «Іскандер-М», здатні здійснювати маневрування на кінцевій ділянці траєкторії, що дозволяє ракеті після повернення в атмосферу атакувати мету під кутом 90 градусів, забезпечуючи велику можливість подолання засобів ППО та ПРО
Для держав чи для журналістів?
тепер "червоні лініі"
треба пересувати до уралу
https://www.youtube.com/watch?v=Pv3L2knNodU&t=155s
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