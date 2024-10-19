США про участь військ КНДР у війні проти України: Це ознака відчаю, а не сили Росії
Якщо Росія справді буде змушена звернутися до Північної Кореї за людською силою, це буде ознакою її відчаю, а не сили.
Про це заявив Шон Саветт, речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
"Ми не можемо підтвердити, чи ці повідомлення точні, але якщо це правда, це означатиме небезпечний розвиток війни Росії проти України", – сказав Саветт.
З його слів, якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку".
У Раді нацбезпеки також кажуть, що такий крок також "свідчитиме про зростаючий відчай Росії, оскільки вона продовжує зазнавати надзвичайних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України".
"Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", – констатував Саветт.
Тим часом дедалі більше доказів розширення військового партнерства між Північною Кореєю та Росією викликають нове занепокоєння у Вашингтоні, де офіційні особи розуміють, що Москва робить рішучий, але відчайдушний поштовх до просування у війні проти України, пишуть оглядачі.
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"Нємци трусліво наступалі"
Київ за три дні, бомба на Вашингтон, танки на Берлін і обіцянка Жиріка зупинити Дніпро - ось єдина зброя скрєпних бездар.
Звісно, якби це знали наші західні партнери, то війна закінчилась би в березні 22-го, тож, не така й холоста зброя…
Росія використала всі можливості: всю армію, контрактників, зеків, чмонь, всю техніку і всі гроші, накачані з землі за час *****. Та якби залучення корейців могло змінити хід війни, невже їх би не задіяли до того, як закінчились всі гроші в ФНД?!
Тому певен, від тих чхучхеків нічого не зміниться. Хіба що собакам буде шанс помститись за з'їдених родичів.
😁😂😅
Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.
Не думайте, що я розганяю зраду. Мені теж хочеться, щоб ми якнайшвидше повернули усе, що наразі окуповане, а запорберик у нинішньому вигляді перестав існувати - і я переконаний, що так воно врешті-решт і буде. Але поки ворог ще дуже сильний, і ми маємо це розуміти.
Ні, не можуть. У Спрінґфілді іммігранти їдять котів, собак і інших домашніх тварин -- це серйозно.
і додали: не будемо опускайтись до рівня росіян. Ну і що, що в них 8 млн корейських снарядів, а тепер іноземна армія. Хіба це привід, що українцям треба допомогти відповідною кількістю снарядів і іноземним легіоном? Звісно ні.
і в кінці: вмирайте трошки тихіше. І тоді ми будемо з Україною - до кінця. Українці - ви такі неймовірні і потужні
на статевий орган в стані єрекціїперемовин і домовлятися як саме хоче відсмоктати президент США у злодіїв світу.
p.s. Вибачте, але я ******** яскраві образи.
Якщо все буде добре - щоб не оголошувати призова в параші - будуть воювати раби з кореї.
Там їх мільйон ин продасть за копійки.
І фуйлу абсолютно все похер, всілякі занепокоєння.
В нього є ядерна зброя.
Ну так реагуйте! Дайте нам ефективну зброю, та зніміть всі обмеження на її використання! 🤬
Ще простіше х.йлу і пончик таким чином можна здійснити окупацію, скажімо, Грузії для тренування.
Не впевнений, що НАТО захоче воювати з ядерною кндр, за якою стоять ще більш ядерні параша і Китай.
А потім вже мільйонна корейська армія увійде в Польщу та Німеччину і так далі. Теж особливого спротиву не буде. Але вже в Німеччину та Західну Європу приїдуть 300- 400 мільйонів китайців і проголосять китайські республіки.
Приблизно саме така схема відпрацьовується зараз кацапстаном в Україні.
Можно также констатировать, что очередная констатация от США, это признак слабости администрации Байден+Камала
А может им просто это выгоднее?