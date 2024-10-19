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Новини Війна
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США про участь військ КНДР у війні проти України: Це ознака відчаю, а не сили Росії

Війська КНДР

Якщо Росія справді буде змушена звернутися до Північної Кореї за людською силою, це буде ознакою її відчаю, а не сили.

Про це заявив Шон Саветт, речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Ми не можемо підтвердити, чи ці повідомлення точні, але якщо це правда, це означатиме небезпечний розвиток війни Росії проти України", – сказав Саветт.

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З його слів, якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку".

У Раді нацбезпеки також кажуть, що такий крок також "свідчитиме про зростаючий відчай Росії, оскільки вона продовжує зазнавати надзвичайних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України".

"Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", – констатував Саветт.

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Тим часом дедалі більше доказів розширення військового партнерства між Північною Кореєю та Росією викликають нове занепокоєння у Вашингтоні, де офіційні особи розуміють, що Москва робить рішучий, але відчайдушний поштовх до просування у війні проти України, пишуть оглядачі.

Автор: 

КНДР (1250) росія (66037) США (23390)


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Топ коментарі
+26
Це ознака того, що авторитарні режими за бажання змогли б вертіти вас на прутні будь-якими способами і у будь-яких позах!
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19.10.2024 20:04 Відповісти
+20
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19.10.2024 20:23 Відповісти
+10
А США буде силу демонструвати? Чи хоча би після виборів.
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19.10.2024 20:12 Відповісти
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Згадалося совєцьке, часів тїєї війни:
"Нємци трусліво наступалі"
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19.10.2024 20:04 Відповісти
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19.10.2024 20:23 Відповісти
Правильно буде "чучхістський ". Не забуваймо що є ще Республіка Корея.
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19.10.2024 21:42 Відповісти
Росіяни здатні тільки на понти і порожні погрози.

Київ за три дні, бомба на Вашингтон, танки на Берлін і обіцянка Жиріка зупинити Дніпро - ось єдина зброя скрєпних бездар.

Звісно, якби це знали наші західні партнери, то війна закінчилась би в березні 22-го, тож, не така й холоста зброя…

Росія використала всі можливості: всю армію, контрактників, зеків, чмонь, всю техніку і всі гроші, накачані з землі за час *****. Та якби залучення корейців могло змінити хід війни, невже їх би не задіяли до того, як закінчились всі гроші в ФНД?!

Тому певен, від тих чхучхеків нічого не зміниться. Хіба що собакам буде шанс помститись за з'їдених родичів.
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19.10.2024 21:52 Відповісти
>> ... собакам буде шанс помститись за з'їдених родичів.

😁😂😅
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19.10.2024 22:49 Відповісти
То ця листівка давно мережею гуляє?
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20.10.2024 09:35 Відповісти
Це ознака того, що авторитарні режими за бажання змогли б вертіти вас на прутні будь-якими способами і у будь-яких позах!
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19.10.2024 20:04 Відповісти
ко ко ко, нам фсе далжньі
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19.10.2024 20:25 Відповісти
Не та тепер америка Гудзон-річка не та.
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19.10.2024 20:06 Відповісти
Тепер у російських котів свято. Зникнуть всі дворняжки вздовж Транссибірської магістралі, аж до кордону з Україною.

Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.
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19.10.2024 20:07 Відповісти
ІМХО, мишей чекає така ж сумна доля, як собак та котиків. Боюся, що виграють таргани, і то тимчасово.
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19.10.2024 20:10 Відповісти
бо з сутінок повилазять тихоходи...
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19.10.2024 23:22 Відповісти
Мабуть, орки з відчаю пруть вперед одразу на декількох напрямках.
Не думайте, що я розганяю зраду. Мені теж хочеться, щоб ми якнайшвидше повернули усе, що наразі окуповане, а запорберик у нинішньому вигляді перестав існувати - і я переконаний, що так воно врешті-решт і буде. Але поки ворог ще дуже сильний, і ми маємо це розуміти.
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19.10.2024 20:07 Відповісти
Це небажання масово гнати всіх росіян на війну, бо минулого у 2022 році разу тікали росіяни з країни. Економить на людях - своїх бідних і дурних розбавляє дешевими найманцями. Спочатку це були ватники жителі з окупованого Донбасу, далі буряти, осетинці, злочинці кадирівці і вагнерівці, сирійці з кубинцями і індусами. Тепер он Північні Корейці.
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19.10.2024 20:10 Відповісти
З великої букви випадково написала. Такі ж самі скоти як і росіяни.
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19.10.2024 20:12 Відповісти
Причем бежали те кого никто не мобилизовывал. Благодаря этому я на Цензоре уже месяц читаю новость об этой дырке упавшей в дырку.

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19.10.2024 20:23 Відповісти
А США буде силу демонструвати? Чи хоча би після виборів.
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19.10.2024 20:12 Відповісти
Як там називають тих, хто тільки спостерігає за процесом, не пам'ятаю...
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19.10.2024 20:15 Відповісти
Куколд. )))

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19.10.2024 20:40 Відповісти
Вони хочуть сказати - запам'ятайте українці лише слабаки і зневірені хочуть допомоги партнерів. Ви ж не слабаки? Жодного відчаю.
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19.10.2024 20:12 Відповісти
якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку"Шановні США, а чи не могли б ви проконсультуватися із союзниками зараз, а коли півні-корейські приєднаються до кацапської агресії в Україні, то уже ДІЯТИ за узгодженим планом??? Реагувати продуктивніше на передбачення загрози, а не на її наслідки. Ваші консультації постфактум зазвичай коштують Україні занадто дорого.
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19.10.2024 20:19 Відповісти
>> Шановні США, а чи не могли б ви проконсультуватися із союзниками зараз...

Ні, не можуть. У Спрінґфілді іммігранти їдять котів, собак і інших домашніх тварин -- це серйозно.
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19.10.2024 20:53 Відповісти
Інженерні війська КНДР можуть спрямувати на підтримку армії РФ, повідомляла в червні 2024 року південнокорейська телекомпанія TV Chosun із посиланням на джерело в уряді Південної Кореї. За її даними, у Росію можуть перекинути від трьох до чотирьох інженерних бригад із Північної Кореї. Цей тип військ в армії КНДР залишається високоефективним завдяки суворій дисципліні та високій якості робіт.
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19.10.2024 20:20 Відповісти
Та какая высокоэффективность, все пишут что они сбежали из Курской волости, прямо из окопов.
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19.10.2024 20:25 Відповісти
"они сбежали из Курской волости, прямо из окопов" - бігли на Захід, просити притулку в Монако, але попутались.
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19.10.2024 20:31 Відповісти
Вміють заспокоіти
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19.10.2024 20:33 Відповісти
США: це ознака відчаю, а не сили росії.

і додали: не будемо опускайтись до рівня росіян. Ну і що, що в них 8 млн корейських снарядів, а тепер іноземна армія. Хіба це привід, що українцям треба допомогти відповідною кількістю снарядів і іноземним легіоном? Звісно ні.

і в кінці: вмирайте трошки тихіше. І тоді ми будемо з Україною - до кінця. Українці - ви такі неймовірні і потужні
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19.10.2024 20:34 Відповісти
Потужний у нас лише один.
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19.10.2024 21:45 Відповісти
це ознака безхребетності заходу поховали голови в пісок і думають що сховались сцикуни
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19.10.2024 20:49 Відповісти
Введення в Україну півньо-корейських підрозділів - це уже колективна агресія і фактичний початок 3-ї світової війни. Тут уже консультаціями не обмежитися.
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19.10.2024 20:49 Відповісти
Желізна логіка. Тоді виходе що Омериканьска неучасть у війні це навпаки ознака сили
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19.10.2024 20:54 Відповісти
США сейчас в положении абсолютной импотенции
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19.10.2024 20:54 Відповісти
Рада Нацбезбеки деремно відволікається від виборів. Після інавгурації трамп поїде до кндр і все порішає з ыном. А з путіним взагалі по тєлєфону.
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19.10.2024 21:04 Відповісти
Коли президента США будуть трахати у всі отвори якраз на столі орального кабінету, то Україна буде уважно спостерігати та коментувати сам процесс закликами до стриманості, недопущення єскалації та побажанням шановливого ставлення один до одного; а найкраще - це сісти за стіл на статевий орган в стані єрекції перемовин і домовлятися як саме хоче відсмоктати президент США у злодіїв світу.
p.s. Вибачте, але я ******** яскраві образи.
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19.10.2024 21:08 Відповісти
Санітари, на сцену!!! Пацієнт обнюхався чучхе.
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19.10.2024 21:14 Відповісти
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19.10.2024 21:13 Відповісти
Гм.. Це що, Пхеньяньська платформа? 🧐
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19.10.2024 22:51 Відповісти
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20.10.2024 11:38 Відповісти
Це ознака того, що ***** на Донбасі не зупиниться, а піде далі,до Київа
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19.10.2024 21:16 Відповісти
Це проба, як поведуть себе корейці, як ними керувати, на що вони здатні. Тест-драйв.
Якщо все буде добре - щоб не оголошувати призова в параші - будуть воювати раби з кореї.
Там їх мільйон ин продасть за копійки.
І фуйлу абсолютно все похер, всілякі занепокоєння.
В нього є ядерна зброя.
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19.10.2024 21:39 Відповісти
А оці всі безтолкові кукурікання США -це ознака чого? Нікчемності? Сцикливості? Куколдізма? Та все разом судячи з усього.
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19.10.2024 21:33 Відповісти
Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", - констатував Саветт.
Ну так реагуйте! Дайте нам ефективну зброю, та зніміть всі обмеження на її використання! 🤬
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19.10.2024 21:41 Відповісти
І ??? 🤔
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19.10.2024 21:44 Відповісти
Цікаво, що США заспівають, коли стотисячна корейська армія, наприклад, захопить балтійські країни? Казус Беллі придумають без проблем. Потім завезуть туди кілька мільйонів власних громадян і проголосять балтійську корейську автономну республіку в складі КНДР.
Ще простіше х.йлу і пончик таким чином можна здійснити окупацію, скажімо, Грузії для тренування.
Не впевнений, що НАТО захоче воювати з ядерною кндр, за якою стоять ще більш ядерні параша і Китай.
А потім вже мільйонна корейська армія увійде в Польщу та Німеччину і так далі. Теж особливого спротиву не буде. Але вже в Німеччину та Західну Європу приїдуть 300- 400 мільйонів китайців і проголосять китайські республіки.
Приблизно саме така схема відпрацьовується зараз кацапстаном в Україні.
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19.10.2024 22:10 Відповісти
Северокорейский диктатор имеет важную цель -это захват южнойКореи.
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19.10.2024 22:16 Відповісти
А страусина позиція США-це свідчення сили та авторитету цієї держави? Хочеться і рибку з'їсти,і в дівках залишитись.
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19.10.2024 23:00 Відповісти
краще б сша за свою сс*ливу позицію відповідало. Роззброїло Україну і тепер працює статистами і демагогами. потвори
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19.10.2024 23:27 Відповісти
"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не силы со стороны Кремля", - констатировал Саветт."

Можно также констатировать, что очередная констатация от США, это признак слабости администрации Байден+Камала
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20.10.2024 00:51 Відповісти
Москали начали отрицать убийство украинских пленных извергами из 155 -й бригады морской пехоты.
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20.10.2024 06:36 Відповісти
Саветтские выводы такие саветские 😀

А может им просто это выгоднее?
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20.10.2024 07:34 Відповісти
На , ближайши 100 років, емблема США буде не орел , а страус .
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20.10.2024 09:52 Відповісти
 
 