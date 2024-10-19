США про участь військ КНДР у війні проти України: Це ознака відчаю, а не сили Росії

Якщо Росія справді буде змушена звернутися до Північної Кореї за людською силою, це буде ознакою її відчаю, а не сили.

Про це заявив Шон Саветт, речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Ми не можемо підтвердити, чи ці повідомлення точні, але якщо це правда, це означатиме небезпечний розвиток війни Росії проти України", – сказав Саветт.

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З його слів, якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку".

У Раді нацбезпеки також кажуть, що такий крок також "свідчитиме про зростаючий відчай Росії, оскільки вона продовжує зазнавати надзвичайних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України".

"Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", – констатував Саветт.

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Тим часом дедалі більше доказів розширення військового партнерства між Північною Кореєю та Росією викликають нове занепокоєння у Вашингтоні, де офіційні особи розуміють, що Москва робить рішучий, але відчайдушний поштовх до просування у війні проти України, пишуть оглядачі.