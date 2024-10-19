Війна може перейти на Азію, - глава МЗС Франції Барро про солдатів КНДР на війні в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що рішення відправити військових КНДР для участі у війні Росії проти України виведе війну на новий масштаб ескалації та може перенести її на Азію.

Про це очільник французького МЗС сказав на спільній пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо б це було правдою - і ми дослухаємося до думки українських партнерів - то, я думаю, якби таке рішення було прийняте, воно би мало серйозні наслідки, оскільки це веде війну у новий масштаб ескалації. І є ризики, що ця війна перейде на територію Азії",- заявив Барро.

Водночас міністр вважає, що інформація про залучення північнокорейських військових свідчить, що Росія має все більше труднощів у війні, яку вона розпочала проти України.

Нагадаємо, що у суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з офіційним дводенним візитом до Києва.

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Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

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