УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7113 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 437 16

Війна може перейти на Азію, - глава МЗС Франції Барро про солдатів КНДР на війні в Україні

Барро про участь військ КНДР у війні РФ проти України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що рішення відправити військових КНДР для участі у війні Росії проти України виведе війну на новий масштаб ескалації та може перенести її на Азію.

Про це очільник французького МЗС сказав на спільній пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо б це було правдою - і ми дослухаємося до думки українських партнерів - то, я думаю, якби таке рішення було прийняте, воно би мало серйозні наслідки, оскільки це веде війну у новий масштаб ескалації. І є ризики, що ця війна перейде на територію Азії",- заявив Барро.

Водночас міністр вважає, що інформація про залучення північнокорейських військових свідчить, що Росія має все більше труднощів у війні, яку вона розпочала проти України.

Нагадаємо, що у суботу, 19 жовтня,  міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з офіційним дводенним візитом до Києва.

Читайте також: Франція підтримує "План перемоги" Зеленського, - глава МЗС Барро

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Дивіться також: СтратКом показав, як північнокорейські солдати отримують російське спорядження на полігоні в РФ. ВIДЕО

Автор: 

Азія (82) КНДР (1250) Франція (3102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
19.10.2024 16:36 Відповісти
+6
Помста неминуча
показати весь коментар
19.10.2024 16:38 Відповісти
+3
Типо, собачки задидываивале отомстят.
показати весь коментар
19.10.2024 16:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.10.2024 16:36 Відповісти
Помста неминуча
показати весь коментар
19.10.2024 16:38 Відповісти
Типо, собачки задидываивале отомстят.
показати весь коментар
19.10.2024 16:56 Відповісти
Десь у 2021 році дивилася блогера одного про Корею і він питав чи їсть ви супи з собачатини, а йому сказали, що таке їдять старші люди тільки, для молоді це неприпустимо.

Це було у Південній Кореї. Про Північну, а він був і у Північній такого не пам'ятаю, бо до бідних спілкуватися його не допустили, навіть не дивлячись на те, що він росіянин, а йому особисто собачатину не пропонували.
показати весь коментар
19.10.2024 17:07 Відповісти
А мене пригощали сирою...наші корейці українські...вимочену у спеціях з оцтом...потім печія була...бо дуже багато перцю..а так на смак нормально...
показати весь коментар
19.10.2024 20:20 Відповісти
ЗЕ після"плану"
може відправити війська з курщіни
в пхеньянщіну..
він такий..
показати весь коментар
19.10.2024 16:38 Відповісти
Залучення віиськ пупса до віини - свідчить про те шо рашка дурачків на стороні наиде
показати весь коментар
19.10.2024 16:41 Відповісти
"...виведе війну на новий масштаб ескалації..." Джерело:

От дурний. Бити по кацапах ракетами - ескалація.
показати весь коментар
19.10.2024 16:41 Відповісти
Корейців для війни путін має + гроші від нафти і газу, яку транспортує Україна своїми трубами, своєю територією путін має.............. Українців путін має чим і ким вбивати.
показати весь коментар
19.10.2024 16:47 Відповісти
так. потрібно закрити ці труби, що качають бабло для путіна через Україну. А це газопровід, нафтопровід, аміакопровід!
Це взагалі цирк - кормимо путіна орбана та фіцо, ще й пухляшу корейському перепада. пц.
показати весь коментар
19.10.2024 17:17 Відповісти
та скоріше б! угомонили того лупоглазого трідараса.
показати весь коментар
19.10.2024 17:14 Відповісти
"На погибель всем буржуям мировой пожар раздуем!"? Так це вже було!
показати весь коментар
19.10.2024 17:38 Відповісти
В Азії нічого не буде, війна дуже заважає бізнесу. А головний бізнесмен Азії саме Китай і йому треба щоб у регіоні було тиша і спокій, бо інвестиції повтікають.
показати весь коментар
19.10.2024 17:41 Відповісти
Яку Азіі невідомо,але пишуть що пес Патрон оголосив собачу мобілізацію.
З особистих причин.
Собаки в Україні помтяться за собак світу.
Цікаво,чи свинкі відчують різницю?
показати весь коментар
19.10.2024 18:20 Відповісти
Опаришу є ким воювати, м`яса в нього вдосталь, але їм треба платити, а пупсик своїх смертників надає безкоштовно. Ну як безкоштовно, за діжку жижі та балон газу за косооке рило.
показати весь коментар
19.10.2024 18:24 Відповісти
 
 