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СтратКом показав, як північнокорейські солдати отримують російське спорядження на полігоні в РФ. ВIДЕО

СтратКом оприлюднив відео, де військові КНДР на одному із полігонів РФ отримують російське спорядження. Кадри зняті на Далекому Сході РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті у соцмережі Facebook.

У відомстві кажуть, що знятим кадрам не більше 72 години. Місце події - Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії.

"Ексклюзив. Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження", - йдеться у дописі.

Читайте також: Україна закликала НАТО до обміну розвідданими щодо участі військових КНДР у війні, - Умєров

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

У п'ятницю, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію.

Читайте також: КНДР, імовірно, відправила в РФ цивільний персонал, а не війська, - Міноборони Південної Кореї

Автор: 

КНДР (1250) росія (65974) співпраця (1068)


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Топ коментарі
+26
перевага тоталітарних режимів полягає в тому ,що ціна життя ,абсолютно нічого не варта
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18.10.2024 22:12 Відповісти
+20
Зато наши так называемые союзники соберутся в 100500-й раз чтобы обявить озабоченность и недопущение Украиной ысккаллациии
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18.10.2024 22:15 Відповісти
+17
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18.10.2024 22:24 Відповісти
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і що, зєля обмежиться тжартом? чи об'яве КНДР війну?
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18.10.2024 21:59 Відповісти
З якою метою? Чим ми можемо вдарити по півічній кореї?
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18.10.2024 23:03 Відповісти
ну так не було, чи тобі в глову насрав?
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19.10.2024 07:07 Відповісти
Хоч для самоповаги. Бо це вже лайно якесь відбувається, зєля зробив з України тєрпіл
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18.10.2024 23:40 Відповісти
Помахати у повітрі кулачками для....самоповаги?
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18.10.2024 23:48 Відповісти
Японія й досі з рашкою у війні. А так вийде що Україну може хто хочеш ялозити буєм по морді?
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18.10.2024 23:50 Відповісти
Наступним має бути відео, як у рамках цієї заурядної ескалації на одному з полігонів на заході України польські чи балтійські солдати получають українську військову форму, а не підколюють нас - що бачите ніхто з українців не вступає в центр рекрутингу в Любліні.
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18.10.2024 22:06 Відповісти
перевага тоталітарних режимів полягає в тому ,що ціна життя ,абсолютно нічого не варта
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18.10.2024 22:12 Відповісти
перевага тоталітарних режимів полягає в тому ,що ціна життя ,абсолютно нічого не варта .
Во-во.А ось до речі Портніков і пропонує знецінити життя українців.
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22.10.2024 18:44 Відповісти
Вже є.
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19.10.2024 08:36 Відповісти
маскуються під бурятів...
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18.10.2024 22:07 Відповісти
а можна квартал-95 на 95?
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18.10.2024 22:10 Відповісти
можна, але тільки після війни
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18.10.2024 22:11 Відповісти
після війни 95 кагал в кращому випадку буде сидіти, а в гіршому висіти
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19.10.2024 07:08 Відповісти
Відібрали найбільш вмотивованих,пропаганда сказала що проти США воюватимуть...а іншого світу корейці і не знають і не бачили,за Ина будуть йти на штурм.навіть з портретом Ина.
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18.10.2024 22:10 Відповісти
та фіг його знає, все-таки і у них там і мобілки є і з китаю багато чого пре, і південнокорейські фільми втиху дивляться.
питання, чи це справді кацапи закінчуються, шо потрібні оці?
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18.10.2024 22:11 Відповісти
Якщо б не були потрібні,то б не набирали.)(уйло не відступить і не піде ні на які поступки. На жаль наші партнери,цього не розуміють ,або не хочуть розуміти.
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18.10.2024 22:15 Відповісти
тобто раз вони потрібні, то кацапи значить закінчуються? просто в це реально складно повірити. говорили, шо техніка - таки да, сакінчиться, але самі кацапи ж - ніколи. і тут таке. насправді, як би це дико не звучало, це хороший сигнал.
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18.10.2024 22:47 Відповісти
кончаются кацапы, которых можно купить. А те, которых можно мобилизовать при новой мобилизации на срашьке, еще и не начинались.
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19.10.2024 00:26 Відповісти
Можливо ці коштують для пуйла дешевше
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19.10.2024 00:30 Відповісти
Скорее всего. Отгрузит на Корею спизженное в Украине зерно, и в рассчете.
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19.10.2024 00:59 Відповісти
з одного боку так, з іншого мобілізація-22 показала, шо з цим теж не так просто.
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19.10.2024 10:01 Відповісти
Кацапи фактично ввесь час мали доступ до інтернету, але як послухати, що у них в головах то можна ох..ть.
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18.10.2024 22:16 Відповісти
а ви послухайте, в шо вірять ті ж трампісти та кью-аноністи? чи ті ж ультра-ліві прихильники демпартії. можливо, ви навіть корейців полюбите.
питання, чи будуть вони тах само лізти здихати. у кацапів там сильна машина примусу і залякування, а от чи зможуть вони достаньо залякати корейців йти на м'ясо?
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18.10.2024 22:51 Відповісти
а от чи зможуть вони достаньо залякати корейців йти на м'ясо

Ви мислите як вільна людина, а вони рабами народились - рабами й подохнуть. І запитувати їх ніхто не буде - хочуть вони йти на м'ясо чи ні, а для стимулювання русаки кількох розстріляють.

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18.10.2024 23:05 Відповісти
я мислю як людина, які жодного разу не стикалась з північним корейцем. стверджувати шо у них в головах те саме, шо і 40 років назад я не можу. з усілякими сирійцями, кубинцями та африканцями у кацапів не дуже зайшло. чи вийде з корейцями тепер - відповідь не очевидна.
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18.10.2024 23:38 Відповісти
Бо африканців наймали за контрактом, а тут бартер з Кімом.
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18.10.2024 23:47 Відповісти
воно-то так, але наймані африканці не показали ту ж ефективність, шо і наймані кацапи.
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19.10.2024 10:03 Відповісти
Тому що багатьох з них вербували обманом, ніби на звичайну роботу, а корейці це домовленість з Кімом(і в цьому велика різниця). І як вимірюється ефективність - вони воюють, гинуть, попадають в полон, а ще вбивають. Те що їх на фоні росіян не так багато, то це не привід говорити про неефективність. І що стосується корейців - не відомо яка буде їх кількість 10тис чи 100тис, але доведеться додатково знаходити для противаги від 4 до 30 тис українських військових.
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19.10.2024 10:19 Відповісти
А точно будут? Бо было время у нас тоже ходили с портретами сралина, сралин с каждой стены смотрел, сралина цитировали , сралину песни слагали. А как война началась так моментально два миллиона в плен сдалось, оказалось люди за сралина умирать не хотят.
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19.10.2024 00:24 Відповісти
Здриснути з червоного концтабору за будь-яку ціну. Здадуться одразу, але де їх дівати? Х.З.
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18.10.2024 22:10 Відповісти
Ні, здаватися вони не будуть.
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18.10.2024 22:11 Відповісти
Не будуть, потікають ще до Улан-Уде.
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18.10.2024 22:16 Відповісти
В южную Корею отсылать.
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19.10.2024 00:27 Відповісти
ми їм тапками дозволили торгувать на либідскій,троєщині, барабашова, 7кілометр а вони через 20 років консолідували увесь тоталітарний світ - вершки це русня + свєвєрокорейци с іраном… се-ля-ві… і ї*башать тепер нас..
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18.10.2024 22:11 Відповісти
Содіваюсь, що серед них є розумні люди, що зроблять для себе єдиний вірний висновок - тікай! З концтабору Ина вирвався, а сховатися на московії - не проблема (в будь-якій дярьовнє живуть, мабуть, краще, ніж у них). Хіба що тих, кого послали на цю війну, шантажують життям їх родин...
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18.10.2024 22:12 Відповісти
навряд. Загранотряд ззаду не дасть їм цього зробити
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18.10.2024 22:33 Відповісти
А им и не нужно быть умными. Умные на войну подохнуть за диктатора не пойдут. А ети с ржавым автоматом побегут толпой под пулеметы брать наши позиции и будут радоваться если даже 1 из 100 добежит
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18.10.2024 22:17 Відповісти
Зато наши так называемые союзники соберутся в 100500-й раз чтобы обявить озабоченность и недопущение Украиной ысккаллациии
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18.10.2024 22:15 Відповісти
Тому що все іде по плану глобалів,посилання я вже вам давав.Тільки сліпий не побачить,що коїться.
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22.10.2024 18:31 Відповісти
Як написав Снайпер у своєму каналі - треба по лінії фронту понаставляти портретів пухляка і вони стріляти побояться, бо ще у фотку ідола влучать.
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18.10.2024 22:23 Відповісти
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18.10.2024 22:24 Відповісти
вкусную свино-собаку 🐷🐶 деликатес
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19.10.2024 07:45 Відповісти
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18.10.2024 23:20 Відповісти
Скоро побачимо які з них воякі.
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18.10.2024 22:24 Відповісти
Маленькі, недогодовані зомбаки. Пора готувати для них листівки корейською з інструкцією "хочу жить"
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18.10.2024 22:25 Відповісти
Партнерам пох, вони знову скажуть що доказів намає
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18.10.2024 22:32 Відповісти
На перший погляд - дисципліновані недогодовані смертники.
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18.10.2024 22:34 Відповісти
Если это единоразовая акция - не сильно изменится, а если это каждый месяц по 10 тысяч - это катастрофа.
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18.10.2024 23:00 Відповісти
нещасна Україна... за що нам це гі*но?....
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18.10.2024 22:34 Відповісти
За 2019р більш за все
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18.10.2024 23:43 Відповісти
За выборы президента в 1991 году. Как выбрали камуняку, от которых вроде только сдыхались, так и пошла страна по звизде.
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19.10.2024 00:33 Відповісти
Плешивий грамотно підбирає контингент на войну ( утилізіцію).
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18.10.2024 22:45 Відповісти
Морква вирощена на чорноземі удобреному північними корецями може називатися морквою по -корейськи ? ))
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18.10.2024 22:47 Відповісти
.. зміни у співіснуванні людей та тварин!!

В Україні тепер не корейці будуть жерти собак..а собаки будуть жерти корейців!!
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18.10.2024 23:46 Відповісти
вам ще смішно після чмобиків і шахедів?? ну ну
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19.10.2024 01:06 Відповісти

О том, как воевали китайцы, пишет в своем дневнике Анастасия Художина, жительница Владикавказа: «Бойня была страшная, потому что отряд китайцев, невесть откуда взявшийся в нашем городе, втащил на колокольню Александро-Невской церкви пулемет и стал всех кругом поливать огнем. «Дьяволы косые», - шипела мама и беспрестанно молилась. А китайцев этих была тьма-тьмущая, штук триста, не меньше».

И дальше: «Потом выяснилось, что перед уходом китайцы расстреляли уйму народа. Оказывается, они ходили ночью по домам - во Владикавказе было много отставных военных - и брали всех, кто служил в Белой армии или у кого находили наградное оружие либо фотографии сыновей в офицерской форме. Задерживали якобы для разбирательства и всех расстреливали за госпитальным кладбищем у кукурузных полей».
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18.10.2024 22:49 Відповісти
Touchy story. But in what way it's related to Koreans sent to fight in Ukraine?
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19.10.2024 00:37 Відповісти
That's all an American can write on a Ukrainian forum)) We appreciate your stories.
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19.10.2024 01:09 Відповісти
Писали что они все уже трусливо сбежали.
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18.10.2024 23:44 Відповісти
кацапи не готуються до зимування на своїх позиціях, значить в планах захопити якісь великі міста для цього. Що там наймудріший на це говорить?
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18.10.2024 23:45 Відповісти
С виду годятся во внуки воинам ЗСУ.
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18.10.2024 23:48 Відповісти
в маленького трудн1ше попасти
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18.10.2024 23:58 Відповісти
У Хаймарса таких проблем не возникает.
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19.10.2024 00:43 Відповісти
A это точно роиськое снаряжение? Кто-то хоть раз видел у козломордых зеленые сумки с ручками? Точно на рсуком ДВ снято? А то вдруг окажется, что восток то дальний, но не тот, а какой-нибудь Тайвань или Таиланд.
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19.10.2024 00:42 Відповісти
територія і частина російські, сумки китайські
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19.10.2024 05:57 Відповісти
На корейцях мабудь добре озимі ростуть...
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19.10.2024 00:48 Відповісти
припиняйте цей хайп - насправді трупний яд отруює землю !
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19.10.2024 05:56 Відповісти
Над русскими чмобиками шутили, над иранскими шахедами ухахатывались, над корейскими снарядами покатывались со смеху. Список можно продолжить.
Сейчас появились корейские солдаты. Они и узкоглазые, и трусливые, и их мало. А ничего, что рашка и корея подписывают договор о взаимной помощи. Регулярная армия Кореи - это где-то 1,2 миллионов плюс резерв ещё 5 миллионов. Сейчас потренируются на Украине, а потом полезут в Южную Корею.А Байден вместо обещанных $8 миллиардов дал пакет военной помощи на $475 миллионов. А там и выборы - и похоже Трамп и республиканская партия полностью придут к власти. И больше ничего Украина не получит - кто-бы, что-бы не говорил. И путлер сегодня заявил, что останавливать войну не собирается. А Трамп что-бы не говорил о мире, путлер плевать на это хотел. И запад от страха обоср..ся и только пустой риторикой и занимается. Всё хуже, чем себе даже можно представить.
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19.10.2024 02:06 Відповісти
\\ Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко , що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
Джерело:

А це що за персонаж ?

\\ Лейтенант Андрій Коваленко Указом Президента України Володимира Зеленського №29/2024 від 26 січня 2024 р. призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
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19.10.2024 05:54 Відповісти
Україна, у якої забрали ядерну зброю, воює проти трьох ядерних держав !?
Світова дипломатія 21-го століття - вона, ***, така....
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19.10.2024 07:03 Відповісти
Договориться с Ю.Кореей о приеме пленных С. Кореи и обьявить об этом северокорейским бойцам. Вот и все. Будут валом валить в плен, с перспективой оказаться в Ю.Корее.
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19.10.2024 09:27 Відповісти
.... поки шановні партнери шукають консенсус, диктатори об'єднуються.
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19.10.2024 09:51 Відповісти
Мій дід колись після взяття Праги в 1945 поїхав в Корею воювати. А зараз мій брат буде воювати проти корейців в Україні
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19.10.2024 13:31 Відповісти
 
 