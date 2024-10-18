СтратКом показав, як північнокорейські солдати отримують російське спорядження на полігоні в РФ. ВIДЕО
СтратКом оприлюднив відео, де військові КНДР на одному із полігонів РФ отримують російське спорядження. Кадри зняті на Далекому Сході РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті у соцмережі Facebook.
У відомстві кажуть, що знятим кадрам не більше 72 години. Місце події - Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії.
"Ексклюзив. Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження", - йдеться у дописі.
Що передувало?
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
У п'ятницю, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію.
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Во-во.А ось до речі Портніков і пропонує знецінити життя українців.
питання, чи це справді кацапи закінчуються, шо потрібні оці?
питання, чи будуть вони тах само лізти здихати. у кацапів там сильна машина примусу і залякування, а от чи зможуть вони достаньо залякати корейців йти на м'ясо?
Ви мислите як вільна людина, а вони рабами народились - рабами й подохнуть. І запитувати їх ніхто не буде - хочуть вони йти на м'ясо чи ні, а для стимулювання русаки кількох розстріляють.
В Україні тепер не корейці будуть жерти собак..а собаки будуть жерти корейців!!
О том, как воевали китайцы, пишет в своем дневнике Анастасия Художина, жительница Владикавказа: «Бойня была страшная, потому что отряд китайцев, невесть откуда взявшийся в нашем городе, втащил на колокольню Александро-Невской церкви пулемет и стал всех кругом поливать огнем. «Дьяволы косые», - шипела мама и беспрестанно молилась. А китайцев этих была тьма-тьмущая, штук триста, не меньше».
И дальше: «Потом выяснилось, что перед уходом китайцы расстреляли уйму народа. Оказывается, они ходили ночью по домам - во Владикавказе было много отставных военных - и брали всех, кто служил в Белой армии или у кого находили наградное оружие либо фотографии сыновей в офицерской форме. Задерживали якобы для разбирательства и всех расстреливали за госпитальным кладбищем у кукурузных полей».
Сейчас появились корейские солдаты. Они и узкоглазые, и трусливые, и их мало. А ничего, что рашка и корея подписывают договор о взаимной помощи. Регулярная армия Кореи - это где-то 1,2 миллионов плюс резерв ещё 5 миллионов. Сейчас потренируются на Украине, а потом полезут в Южную Корею.А Байден вместо обещанных $8 миллиардов дал пакет военной помощи на $475 миллионов. А там и выборы - и похоже Трамп и республиканская партия полностью придут к власти. И больше ничего Украина не получит - кто-бы, что-бы не говорил. И путлер сегодня заявил, что останавливать войну не собирается. А Трамп что-бы не говорил о мире, путлер плевать на это хотел. И запад от страха обоср..ся и только пустой риторикой и занимается. Всё хуже, чем себе даже можно представить.
Джерело:
А це що за персонаж ?
\\ Лейтенант Андрій Коваленко Указом Президента України Володимира Зеленського №29/2024 від 26 січня 2024 р. призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
Світова дипломатія 21-го століття - вона, ***, така....