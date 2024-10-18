Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду через північнокорейських військових у РФ, - Bloomberg
У п'ятницю, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Під час наради присутні "обмінювалися інформацією про нещодавнє переміщення північнокорейських військ у Росію та їх підтримку у війні".
Bloomberg пише, що існують суперечливі твердження щодо чисельності потенційного розгортання.
Yonhap News цитуючи невідомого офіційного представника розвідувального агентства Південної Кореї пише, що Пхеньян нещодавно вирішив направити 12 000 військових в Україну і що вони почали рухатися.
Що передувало?
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
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- закупівля бітуму в КНР за завищеними цінами виробництва КНДР
- побудова автомагістралей через лінію розмежування
- розмінування територій, прилеглих до цих автомагістралей
- відведення сил оборони в глиб країни
- стратегію "подивитись в очі"
- створення вихідного дня на честь КНДР і народних гулянь у цей день по всій країні
Чи це я не про ту країну написав? 🤔
П.С. при Прищі, міністр оборони Гриценко розпродав половину Української Армії під приводом "налдишкового майна".
А от при Янику вже почали розпродавати і танки Т-72, і трохи винищувачів Міг-29. І чудовий ЗРК С-200 (саме ним збили кацапський А-50) посписували і розпродавали саме при Янику.
А зараз...корейці можуть відкривати шампусік: 8 млн снарядів полетять не їм, а на українські голови. Ще й північнокорейських солдатів утилізують руками українців.
Що б там не казали боягузи - союзники.
Повторюється 1939-й рік, і на Заході повно чемберленів, які все ще сподіваються умиротворити агресорів, і обійтись малою кров'ю.
Історія таки нічому не вчить!