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Новини
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду через північнокорейських військових у РФ, - Bloomberg

Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

У п'ятницю, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду з питань безпеки, щоб обговорити переміщення військ КНДР в Росію.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Під час наради присутні  "обмінювалися інформацією про нещодавнє переміщення північнокорейських військ у Росію та їх підтримку у війні". 

Bloomberg пише, що існують суперечливі твердження щодо чисельності потенційного розгортання.

Yonhap News цитуючи невідомого офіційного представника розвідувального агентства Південної Кореї пише, що Пхеньян нещодавно вирішив направити 12 000 військових в Україну і що вони почали рухатися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР, імовірно, відправила в РФ цивільний персонал, а не війська, - Міноборони Південної Кореї

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Читайте також: Україна закликала НАТО до обміну розвідданими щодо участі військових КНДР у війні, - Умєров

Автор: 

армія (3777) КНДР (1250) Південна Корея (468)


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Топ коментарі
+20
Все на что способны наши так называемые союзники ето екстренно собирать заседание и обявлять озабоченность. Натоместь союзники ***** в один день и тысячи вагонов оружия могут прислать и свои армии без никаких ограничений и одобрений
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18.10.2024 20:50 Відповісти
+15
На нараді з питань безпеки Південної Кореї було обговорено:
- закупівля бітуму в КНР за завищеними цінами виробництва КНДР
- побудова автомагістралей через лінію розмежування
- розмінування територій, прилеглих до цих автомагістралей
- відведення сил оборони в глиб країни
- стратегію "подивитись в очі"
- створення вихідного дня на честь КНДР і народних гулянь у цей день по всій країні

Чи це я не про ту країну написав? 🤔
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18.10.2024 20:49 Відповісти
+8
Тільки ти забуваєш сказати, що ***** за це все бабки платить... Якби ми платили, тоі нам би більше зброї давали. А наші ж на шару все клянчать...
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18.10.2024 20:53 Відповісти
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На нараді з питань безпеки Південної Кореї було обговорено:
- закупівля бітуму в КНР за завищеними цінами виробництва КНДР
- побудова автомагістралей через лінію розмежування
- розмінування територій, прилеглих до цих автомагістралей
- відведення сил оборони в глиб країни
- стратегію "подивитись в очі"
- створення вихідного дня на честь КНДР і народних гулянь у цей день по всій країні

Чи це я не про ту країну написав? 🤔
показати весь коментар
18.10.2024 20:49 Відповісти
Все на что способны наши так называемые союзники ето екстренно собирать заседание и обявлять озабоченность. Натоместь союзники ***** в один день и тысячи вагонов оружия могут прислать и свои армии без никаких ограничений и одобрений
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18.10.2024 20:50 Відповісти
Тільки ти забуваєш сказати, що ***** за це все бабки платить... Якби ми платили, тоі нам би більше зброї давали. А наші ж на шару все клянчать...
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18.10.2024 20:53 Відповісти
На шару ми своє ЯО віддали, бомбардувальники і ракети, інше озброєння. А тепер кровʼю платимо за це, і за куколдів союзників.
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18.10.2024 21:17 Відповісти
Sergii Бомбардувальники і ракети,баба Юлька за газ путлу віддала.
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18.10.2024 21:21 Відповісти
Не було ніяких боргів, тебе наіб., обдурили…
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18.10.2024 21:25 Відповісти
Нагадайте, обізнаний ви наш, коли Тимошенко була президентом? Чи не в часи Порошенка керівником РНБО?
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18.10.2024 22:30 Відповісти
Ну поплач маленький повередуй .

П.С. при Прищі, міністр оборони Гриценко розпродав половину Української Армії під приводом "налдишкового майна".
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19.10.2024 13:42 Відповісти
А ви почитайте ті документи про продаж надлишкового майна. Яякраз при Гриценку дійсно розпродавали масово, але переважно застарілу техніку типу танків Т-55 і Т-62 (з яких всі ржуть, коли кацапи їх застосовують) БТР-60, чи літаків МіГ-23 і Су-17, знятих з озброєння ще Кравчуком і Кучмою в 90-х через свій вік, чи ЗРК С-125 розробки кінця 50-х, якими мало що зіб'єш зараз.

А от при Янику вже почали розпродавати і танки Т-72, і трохи винищувачів Міг-29. І чудовий ЗРК С-200 (саме ним збили кацапський А-50) посписували і розпродавали саме при Янику.
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19.10.2024 22:18 Відповісти
Воно вата тупорила.
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20.10.2024 17:55 Відповісти
Південна Корея не була ніколи нашим союзником. Навіть 155 снаряди передавались виключно за круговою схемою, а то пітун нападе

А зараз...корейці можуть відкривати шампусік: 8 млн снарядів полетять не їм, а на українські голови. Ще й північнокорейських солдатів утилізують руками українців.
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18.10.2024 21:14 Відповісти
А вы думаете Ын просто так отдал ***** львиную долю боеприпасов и еще и свою армию? Ын надеется что ***** в благодарность поможет ему захватить южную корею. Тоесть если Украина падет то тогда на южную корею уже посыпятся не только северокорейские боеприпасы и и рашистские и украинские. То же касается и солдат что весь отстроенный *****м советский союз будет бить южную корею и никто ей не придет на помощь чтобы небыла ескалации.
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18.10.2024 21:26 Відповісти
Хворе марення.
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18.10.2024 22:19 Відповісти
Снарядів бібізяни і так наробили багацько, а зараз ще натренуються і тоді південній кореї товстенький песець. Всі це розуміють, але ніхто їй не допоможе якщо американці оберуть трампа.
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18.10.2024 21:26 Відповісти
Кореї як раз допоможуть.
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18.10.2024 22:21 Відповісти
це триндець роzіянам! нема штурмового м'яса! треба підіймати до 5 млн.ржублєй
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18.10.2024 20:56 Відповісти
Стурбованість?
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18.10.2024 21:09 Відповісти
Хто, як не південні корейці, мають навести місток спілкування зі своїми північними співгромадянами? От і нехай на рідній корейській мові пояснять своїм землякам, як перебити керівників росіян і стати підрозділом ЗСУ
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18.10.2024 21:16 Відповісти
Кому там пояснювати, кацапи деревʼяні до поясу, а ці повністю.
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18.10.2024 21:20 Відповісти
Ну так, ну так. А близько двадцяти корейців вже втікли з позицій в Україні
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19.10.2024 00:03 Відповісти
Наскільки я знаю, багато південнокорейських фірм досі мають бізнес з приполярною нігерією.
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18.10.2024 21:22 Відповісти
могли б допомогти з електронікою для дронів, це було б і в їх інтересах. Взагалі, їх існування залежить від США, але самі знаєте що там може трапитись...
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18.10.2024 21:23 Відповісти
Міркували що з новонавернутими громадянами робитимуть?
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18.10.2024 21:26 Відповісти
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18.10.2024 21:30 Відповісти
Насправді - це вже Третя світова війна!
Що б там не казали боягузи - союзники.
Повторюється 1939-й рік, і на Заході повно чемберленів, які все ще сподіваються умиротворити агресорів, і обійтись малою кров'ю.
Історія таки нічому не вчить!
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18.10.2024 22:23 Відповісти
схоже лише 1людина сберегла здоровий глузд і розуміє, чим обернеться південній кореї участь північної проти України. ДумайТе Юн Сок Йоль, поки не пізно, і робіть щось, крім базікання
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18.10.2024 22:50 Відповісти
Ко ко ко
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19.10.2024 13:46 Відповісти
Ядерку ж вкрали, гади буржуїзні
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19.10.2024 13:47 Відповісти
на Бога треба надіятись, а не на герів та серів
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21.10.2024 13:15 Відповісти
 
 