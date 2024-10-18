Україна закликала НАТО до обміну розвідданими щодо участі військових КНДР у війні, - Умєров

Україна надала Північноатлантичному Альянсу розвідувальну інформацію щодо участі військових Північної Кореї у війні на боці Росії. Київ попросив поділитись відповідними даними розвідспільнот країн-членів НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник оборонного відомства розповів, що Україна попросила НАТО обмінятися розвідданими стосовно участі військ із Північної Кореї у війні.

"Ми їм надали докази, ми висловилися, що дуже будемо раді обмінюватися інформацією, отримати також від партнерів IP4 (Індо-Тихоокеанська четвірка - Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія та Японія, - ред.) їхню інформацію щодо Північної Кореї і надамо інформацію від нас. Але ми це висловили їм, що ми вже маємо якісь докази, тобто обмінялися думками і попросили, щоб розвідки зараз обмінялися даними",- сказав Умєров.

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Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

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