УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9787 відвідувачів онлайн
Новини Війна
901 13

Україна закликала НАТО до обміну розвідданими щодо участі військових КНДР у війні, - Умєров

Умєров просить НАТО поділитися даними щодо участі КНДР у війні на боці РФ

Україна надала Північноатлантичному Альянсу розвідувальну інформацію щодо участі військових Північної Кореї у війні на боці Росії. Київ попросив поділитись відповідними даними розвідспільнот країн-членів НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник оборонного відомства розповів, що Україна попросила НАТО обмінятися розвідданими стосовно участі військ із Північної Кореї у війні.

"Ми їм надали докази, ми висловилися, що дуже будемо раді обмінюватися інформацією, отримати також від партнерів IP4 (Індо-Тихоокеанська четвірка - Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія та Японія, - ред.) їхню інформацію щодо Північної Кореї і надамо інформацію від нас. Але ми це висловили їм, що ми вже маємо якісь докази, тобто обмінялися думками і попросили, щоб розвідки зараз обмінялися даними",- сказав Умєров.

Читайте також: КНДР, імовірно, відправила в РФ цивільний персонал, а не війська, - Міноборони Південної Кореї

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Читайте також: Участь військ КНДР у війні не змінить ситуації на фронті, - розвідка Естонії

Автор: 

КНДР (1250) НАТО (6530) Умєров Рустем (641)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Та нехай дерьмак у ***** спитає.
показати весь коментар
18.10.2024 16:33 Відповісти
+3
Та нашо тобі те NATO - он зеленский у раді заявив - воюють на боці рашистів. Спитай у нього.
показати весь коментар
18.10.2024 16:32 Відповісти
+3
Умєров.Ти що не віриш самому "зе" і Буданофу???
показати весь коментар
18.10.2024 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та нашо тобі те NATO - он зеленский у раді заявив - воюють на боці рашистів. Спитай у нього.
показати весь коментар
18.10.2024 16:32 Відповісти
Давайте не сратись в тяжкі часи, в нас таке вже було.
Критикуєш - пропонуй.
Або пропонуйте конкретні пропозиції з цифрами, або ви дурак, або бот пуйловський
показати весь коментар
18.10.2024 16:51 Відповісти
Та нехай дерьмак у ***** спитає.
показати весь коментар
18.10.2024 16:33 Відповісти
Увлєкса парєнь? На кого пашешь?
показати весь коментар
18.10.2024 16:46 Відповісти
А ти, панянка? На дерьмака?
показати весь коментар
18.10.2024 17:23 Відповісти
Дааа, а якби не кравчук з кучмою, Україна могла б, просто знищити кндр, і НАТО ділилося б, тільки спогадами про неї...
показати весь коментар
18.10.2024 16:36 Відповісти
2 тисячі термоядерних боєголовок, невже це багато?
показати весь коментар
18.10.2024 16:48 Відповісти
Так, прокакали ядерний арсенал Кравчук і Кучма, але кожен наступний през приймав країну з її проблемами і ніхто навіть не пнувся щось відновити. Все тому, що за діяльність на посаді нема практиично ніякої віідповідальності.
показати весь коментар
18.10.2024 17:30 Відповісти
Умєров.Ти що не віриш самому "зе" і Буданофу???
показати весь коментар
18.10.2024 16:39 Відповісти
Зелені в@бл@дки хоч щось можуть робити тихо, а не 3,14здіти на весь Світ про такі речі?!
показати весь коментар
18.10.2024 16:41 Відповісти
НАТО буде тільки спостерігати, як Україна б"ється з кацапами,корейцями,іранцями,китайцями і т.д. та висловлювати кожного разу обєспокоєность,стурбованість,занепокоєність! А чого ви чекаєте від блоку сцикунів?
показати весь коментар
18.10.2024 16:49 Відповісти
Де ви ...лядь берете таких уйо керівників як умеров, єрмак, мавпочка арахамло, без ума безуглу і т.д. про говнокомандувача я вже промовчу, ви що їх з якогось непотрібу клонуєте?
показати весь коментар
18.10.2024 17:00 Відповісти
73%- ****...
показати весь коментар
18.10.2024 17:04 Відповісти
 
 