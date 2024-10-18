Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание из-за северокорейских военных в РФ, - Bloomberg
В пятницу, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить перемещение войск КНДР в Россию.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Во время совещания присутствующие "обменивались информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию и их поддержке в войне".
Bloomberg пишет, что существуют противоречивые утверждения относительно численности потенциального развертывания.
Yonhap News цитируя неизвестного официального представителя разведывательного агентства Южной Кореи пишет, что Пхеньян недавно решил направить 12 000 военных в Украину и что они начали двигаться.
Что предшествовало?
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
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- закупівля бітуму в КНР за завищеними цінами виробництва КНДР
- побудова автомагістралей через лінію розмежування
- розмінування територій, прилеглих до цих автомагістралей
- відведення сил оборони в глиб країни
- стратегію "подивитись в очі"
- створення вихідного дня на честь КНДР і народних гулянь у цей день по всій країні
Чи це я не про ту країну написав? 🤔
П.С. при Прищі, міністр оборони Гриценко розпродав половину Української Армії під приводом "налдишкового майна".
А от при Янику вже почали розпродавати і танки Т-72, і трохи винищувачів Міг-29. І чудовий ЗРК С-200 (саме ним збили кацапський А-50) посписували і розпродавали саме при Янику.
А зараз...корейці можуть відкривати шампусік: 8 млн снарядів полетять не їм, а на українські голови. Ще й північнокорейських солдатів утилізують руками українців.
Що б там не казали боягузи - союзники.
Повторюється 1939-й рік, і на Заході повно чемберленів, які все ще сподіваються умиротворити агресорів, і обійтись малою кров'ю.
Історія таки нічому не вчить!