Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание из-за северокорейских военных в РФ, - Bloomberg

В пятницу, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить перемещение войск КНДР в Россию.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Во время совещания присутствующие "обменивались информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию и их поддержке в войне".

Bloomberg пишет, что существуют противоречивые утверждения относительно численности потенциального развертывания.

Yonhap News цитируя неизвестного официального представителя разведывательного агентства Южной Кореи пишет, что Пхеньян недавно решил направить 12 000 военных в Украину и что они начали двигаться.

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Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

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