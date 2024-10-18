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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание из-за северокорейских военных в РФ, - Bloomberg

Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

В пятницу, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить перемещение войск КНДР в Россию.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Во время совещания присутствующие "обменивались информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию и их поддержке в войне".

Bloomberg пишет, что существуют противоречивые утверждения относительно численности потенциального развертывания.

Yonhap News цитируя неизвестного официального представителя разведывательного агентства Южной Кореи пишет, что Пхеньян недавно решил направить 12 000 военных в Украину и что они начали двигаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР, вероятно, отправила в РФ гражданский персонал, а не войска, - Минобороны Южной Кореи

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также: Участие военных КНДР в войне против Украины требует твердой реакции мира, - Сибига

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

Читайте также: Украина призвала НАТО к обмену разведданными об участии военных КНДР в войне, - Умеров

Автор: 

армия (8502) КНДР (1224) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+20
Все на что способны наши так называемые союзники ето екстренно собирать заседание и обявлять озабоченность. Натоместь союзники ***** в один день и тысячи вагонов оружия могут прислать и свои армии без никаких ограничений и одобрений
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18.10.2024 20:50 Ответить
+15
На нараді з питань безпеки Південної Кореї було обговорено:
- закупівля бітуму в КНР за завищеними цінами виробництва КНДР
- побудова автомагістралей через лінію розмежування
- розмінування територій, прилеглих до цих автомагістралей
- відведення сил оборони в глиб країни
- стратегію "подивитись в очі"
- створення вихідного дня на честь КНДР і народних гулянь у цей день по всій країні

Чи це я не про ту країну написав? 🤔
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18.10.2024 20:49 Ответить
+8
Тільки ти забуваєш сказати, що ***** за це все бабки платить... Якби ми платили, тоі нам би більше зброї давали. А наші ж на шару все клянчать...
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18.10.2024 20:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
На нараді з питань безпеки Південної Кореї було обговорено:
- закупівля бітуму в КНР за завищеними цінами виробництва КНДР
- побудова автомагістралей через лінію розмежування
- розмінування територій, прилеглих до цих автомагістралей
- відведення сил оборони в глиб країни
- стратегію "подивитись в очі"
- створення вихідного дня на честь КНДР і народних гулянь у цей день по всій країні

Чи це я не про ту країну написав? 🤔
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18.10.2024 20:49 Ответить
Все на что способны наши так называемые союзники ето екстренно собирать заседание и обявлять озабоченность. Натоместь союзники ***** в один день и тысячи вагонов оружия могут прислать и свои армии без никаких ограничений и одобрений
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18.10.2024 20:50 Ответить
Тільки ти забуваєш сказати, що ***** за це все бабки платить... Якби ми платили, тоі нам би більше зброї давали. А наші ж на шару все клянчать...
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18.10.2024 20:53 Ответить
На шару ми своє ЯО віддали, бомбардувальники і ракети, інше озброєння. А тепер кровʼю платимо за це, і за куколдів союзників.
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18.10.2024 21:17 Ответить
Sergii Бомбардувальники і ракети,баба Юлька за газ путлу віддала.
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18.10.2024 21:21 Ответить
Не було ніяких боргів, тебе наіб., обдурили…
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18.10.2024 21:25 Ответить
Нагадайте, обізнаний ви наш, коли Тимошенко була президентом? Чи не в часи Порошенка керівником РНБО?
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18.10.2024 22:30 Ответить
Ну поплач маленький повередуй .

П.С. при Прищі, міністр оборони Гриценко розпродав половину Української Армії під приводом "налдишкового майна".
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19.10.2024 13:42 Ответить
А ви почитайте ті документи про продаж надлишкового майна. Яякраз при Гриценку дійсно розпродавали масово, але переважно застарілу техніку типу танків Т-55 і Т-62 (з яких всі ржуть, коли кацапи їх застосовують) БТР-60, чи літаків МіГ-23 і Су-17, знятих з озброєння ще Кравчуком і Кучмою в 90-х через свій вік, чи ЗРК С-125 розробки кінця 50-х, якими мало що зіб'єш зараз.

А от при Янику вже почали розпродавати і танки Т-72, і трохи винищувачів Міг-29. І чудовий ЗРК С-200 (саме ним збили кацапський А-50) посписували і розпродавали саме при Янику.
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19.10.2024 22:18 Ответить
Воно вата тупорила.
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20.10.2024 17:55 Ответить
Південна Корея не була ніколи нашим союзником. Навіть 155 снаряди передавались виключно за круговою схемою, а то пітун нападе

А зараз...корейці можуть відкривати шампусік: 8 млн снарядів полетять не їм, а на українські голови. Ще й північнокорейських солдатів утилізують руками українців.
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18.10.2024 21:14 Ответить
А вы думаете Ын просто так отдал ***** львиную долю боеприпасов и еще и свою армию? Ын надеется что ***** в благодарность поможет ему захватить южную корею. Тоесть если Украина падет то тогда на южную корею уже посыпятся не только северокорейские боеприпасы и и рашистские и украинские. То же касается и солдат что весь отстроенный *****м советский союз будет бить южную корею и никто ей не придет на помощь чтобы небыла ескалации.
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18.10.2024 21:26 Ответить
Хворе марення.
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18.10.2024 22:19 Ответить
Снарядів бібізяни і так наробили багацько, а зараз ще натренуються і тоді південній кореї товстенький песець. Всі це розуміють, але ніхто їй не допоможе якщо американці оберуть трампа.
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18.10.2024 21:26 Ответить
Кореї як раз допоможуть.
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18.10.2024 22:21 Ответить
це триндець роzіянам! нема штурмового м'яса! треба підіймати до 5 млн.ржублєй
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18.10.2024 20:56 Ответить
Стурбованість?
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18.10.2024 21:09 Ответить
Хто, як не південні корейці, мають навести місток спілкування зі своїми північними співгромадянами? От і нехай на рідній корейській мові пояснять своїм землякам, як перебити керівників росіян і стати підрозділом ЗСУ
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18.10.2024 21:16 Ответить
Кому там пояснювати, кацапи деревʼяні до поясу, а ці повністю.
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18.10.2024 21:20 Ответить
Ну так, ну так. А близько двадцяти корейців вже втікли з позицій в Україні
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19.10.2024 00:03 Ответить
Наскільки я знаю, багато південнокорейських фірм досі мають бізнес з приполярною нігерією.
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18.10.2024 21:22 Ответить
могли б допомогти з електронікою для дронів, це було б і в їх інтересах. Взагалі, їх існування залежить від США, але самі знаєте що там може трапитись...
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18.10.2024 21:23 Ответить
Міркували що з новонавернутими громадянами робитимуть?
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18.10.2024 21:26 Ответить
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18.10.2024 21:30 Ответить
Насправді - це вже Третя світова війна!
Що б там не казали боягузи - союзники.
Повторюється 1939-й рік, і на Заході повно чемберленів, які все ще сподіваються умиротворити агресорів, і обійтись малою кров'ю.
Історія таки нічому не вчить!
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18.10.2024 22:23 Ответить
схоже лише 1людина сберегла здоровий глузд і розуміє, чим обернеться південній кореї участь північної проти України. ДумайТе Юн Сок Йоль, поки не пізно, і робіть щось, крім базікання
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18.10.2024 22:50 Ответить
Ко ко ко
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19.10.2024 13:46 Ответить
Ядерку ж вкрали, гади буржуїзні
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19.10.2024 13:47 Ответить
на Бога треба надіятись, а не на герів та серів
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21.10.2024 13:15 Ответить
 
 