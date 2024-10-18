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СтратКом показал, как северокорейские солдаты получают российское снаряжение на полигоне в РФ. ВИДЕО

СтратКом обнародовал видео, где военные КНДР на одном из полигонов РФ получают российское снаряжение. Кадры сняты на Дальнем Востоке РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте в соцсети Facebook.

В ведомстве говорят, что снятым кадрам не более 72 часов. Место события - Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России.

"Эксклюзив. Как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина призвала НАТО к обмену разведданными относительно участия военных КНДР в войне, - Умеров

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В пятницу, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить перемещение войск КНДР в Россию.

Читайте также: КНДР, вероятно, отправила в РФ гражданский персонал, а не войска, – Минобороны Южной Кореи

Автор: 

КНДР (1224) россия (96139) сотрудничество (756)


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Топ комментарии
+26
перевага тоталітарних режимів полягає в тому ,що ціна життя ,абсолютно нічого не варта
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18.10.2024 22:12 Ответить
+20
Зато наши так называемые союзники соберутся в 100500-й раз чтобы обявить озабоченность и недопущение Украиной ысккаллациии
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18.10.2024 22:15 Ответить
+17
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18.10.2024 22:24 Ответить
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і що, зєля обмежиться тжартом? чи об'яве КНДР війну?
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18.10.2024 21:59 Ответить
З якою метою? Чим ми можемо вдарити по півічній кореї?
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18.10.2024 23:03 Ответить
ну так не було, чи тобі в глову насрав?
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19.10.2024 07:07 Ответить
Хоч для самоповаги. Бо це вже лайно якесь відбувається, зєля зробив з України тєрпіл
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18.10.2024 23:40 Ответить
Помахати у повітрі кулачками для....самоповаги?
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18.10.2024 23:48 Ответить
Японія й досі з рашкою у війні. А так вийде що Україну може хто хочеш ялозити буєм по морді?
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18.10.2024 23:50 Ответить
Наступним має бути відео, як у рамках цієї заурядної ескалації на одному з полігонів на заході України польські чи балтійські солдати получають українську військову форму, а не підколюють нас - що бачите ніхто з українців не вступає в центр рекрутингу в Любліні.
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18.10.2024 22:06 Ответить
перевага тоталітарних режимів полягає в тому ,що ціна життя ,абсолютно нічого не варта
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18.10.2024 22:12 Ответить
перевага тоталітарних режимів полягає в тому ,що ціна життя ,абсолютно нічого не варта .
Во-во.А ось до речі Портніков і пропонує знецінити життя українців.
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22.10.2024 18:44 Ответить
Вже є.
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19.10.2024 08:36 Ответить
маскуються під бурятів...
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18.10.2024 22:07 Ответить
а можна квартал-95 на 95?
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18.10.2024 22:10 Ответить
можна, але тільки після війни
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18.10.2024 22:11 Ответить
після війни 95 кагал в кращому випадку буде сидіти, а в гіршому висіти
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19.10.2024 07:08 Ответить
Відібрали найбільш вмотивованих,пропаганда сказала що проти США воюватимуть...а іншого світу корейці і не знають і не бачили,за Ина будуть йти на штурм.навіть з портретом Ина.
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18.10.2024 22:10 Ответить
та фіг його знає, все-таки і у них там і мобілки є і з китаю багато чого пре, і південнокорейські фільми втиху дивляться.
питання, чи це справді кацапи закінчуються, шо потрібні оці?
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18.10.2024 22:11 Ответить
Якщо б не були потрібні,то б не набирали.)(уйло не відступить і не піде ні на які поступки. На жаль наші партнери,цього не розуміють ,або не хочуть розуміти.
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18.10.2024 22:15 Ответить
тобто раз вони потрібні, то кацапи значить закінчуються? просто в це реально складно повірити. говорили, шо техніка - таки да, сакінчиться, але самі кацапи ж - ніколи. і тут таке. насправді, як би це дико не звучало, це хороший сигнал.
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18.10.2024 22:47 Ответить
кончаются кацапы, которых можно купить. А те, которых можно мобилизовать при новой мобилизации на срашьке, еще и не начинались.
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19.10.2024 00:26 Ответить
Можливо ці коштують для пуйла дешевше
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19.10.2024 00:30 Ответить
Скорее всего. Отгрузит на Корею спизженное в Украине зерно, и в рассчете.
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19.10.2024 00:59 Ответить
з одного боку так, з іншого мобілізація-22 показала, шо з цим теж не так просто.
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19.10.2024 10:01 Ответить
Кацапи фактично ввесь час мали доступ до інтернету, але як послухати, що у них в головах то можна ох..ть.
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18.10.2024 22:16 Ответить
а ви послухайте, в шо вірять ті ж трампісти та кью-аноністи? чи ті ж ультра-ліві прихильники демпартії. можливо, ви навіть корейців полюбите.
питання, чи будуть вони тах само лізти здихати. у кацапів там сильна машина примусу і залякування, а от чи зможуть вони достаньо залякати корейців йти на м'ясо?
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18.10.2024 22:51 Ответить
а от чи зможуть вони достаньо залякати корейців йти на м'ясо

Ви мислите як вільна людина, а вони рабами народились - рабами й подохнуть. І запитувати їх ніхто не буде - хочуть вони йти на м'ясо чи ні, а для стимулювання русаки кількох розстріляють.

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18.10.2024 23:05 Ответить
я мислю як людина, які жодного разу не стикалась з північним корейцем. стверджувати шо у них в головах те саме, шо і 40 років назад я не можу. з усілякими сирійцями, кубинцями та африканцями у кацапів не дуже зайшло. чи вийде з корейцями тепер - відповідь не очевидна.
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18.10.2024 23:38 Ответить
Бо африканців наймали за контрактом, а тут бартер з Кімом.
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18.10.2024 23:47 Ответить
воно-то так, але наймані африканці не показали ту ж ефективність, шо і наймані кацапи.
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19.10.2024 10:03 Ответить
Тому що багатьох з них вербували обманом, ніби на звичайну роботу, а корейці це домовленість з Кімом(і в цьому велика різниця). І як вимірюється ефективність - вони воюють, гинуть, попадають в полон, а ще вбивають. Те що їх на фоні росіян не так багато, то це не привід говорити про неефективність. І що стосується корейців - не відомо яка буде їх кількість 10тис чи 100тис, але доведеться додатково знаходити для противаги від 4 до 30 тис українських військових.
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19.10.2024 10:19 Ответить
А точно будут? Бо было время у нас тоже ходили с портретами сралина, сралин с каждой стены смотрел, сралина цитировали , сралину песни слагали. А как война началась так моментально два миллиона в плен сдалось, оказалось люди за сралина умирать не хотят.
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19.10.2024 00:24 Ответить
Здриснути з червоного концтабору за будь-яку ціну. Здадуться одразу, але де їх дівати? Х.З.
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18.10.2024 22:10 Ответить
Ні, здаватися вони не будуть.
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18.10.2024 22:11 Ответить
Не будуть, потікають ще до Улан-Уде.
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18.10.2024 22:16 Ответить
В южную Корею отсылать.
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19.10.2024 00:27 Ответить
ми їм тапками дозволили торгувать на либідскій,троєщині, барабашова, 7кілометр а вони через 20 років консолідували увесь тоталітарний світ - вершки це русня + свєвєрокорейци с іраном… се-ля-ві… і ї*башать тепер нас..
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18.10.2024 22:11 Ответить
Содіваюсь, що серед них є розумні люди, що зроблять для себе єдиний вірний висновок - тікай! З концтабору Ина вирвався, а сховатися на московії - не проблема (в будь-якій дярьовнє живуть, мабуть, краще, ніж у них). Хіба що тих, кого послали на цю війну, шантажують життям їх родин...
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18.10.2024 22:12 Ответить
навряд. Загранотряд ззаду не дасть їм цього зробити
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18.10.2024 22:33 Ответить
А им и не нужно быть умными. Умные на войну подохнуть за диктатора не пойдут. А ети с ржавым автоматом побегут толпой под пулеметы брать наши позиции и будут радоваться если даже 1 из 100 добежит
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18.10.2024 22:17 Ответить
Зато наши так называемые союзники соберутся в 100500-й раз чтобы обявить озабоченность и недопущение Украиной ысккаллациии
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18.10.2024 22:15 Ответить
Тому що все іде по плану глобалів,посилання я вже вам давав.Тільки сліпий не побачить,що коїться.
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22.10.2024 18:31 Ответить
Як написав Снайпер у своєму каналі - треба по лінії фронту понаставляти портретів пухляка і вони стріляти побояться, бо ще у фотку ідола влучать.
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18.10.2024 22:23 Ответить
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18.10.2024 22:24 Ответить
вкусную свино-собаку 🐷🐶 деликатес
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19.10.2024 07:45 Ответить
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18.10.2024 23:20 Ответить
Скоро побачимо які з них воякі.
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18.10.2024 22:24 Ответить
Маленькі, недогодовані зомбаки. Пора готувати для них листівки корейською з інструкцією "хочу жить"
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18.10.2024 22:25 Ответить
Партнерам пох, вони знову скажуть що доказів намає
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18.10.2024 22:32 Ответить
На перший погляд - дисципліновані недогодовані смертники.
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18.10.2024 22:34 Ответить
Если это единоразовая акция - не сильно изменится, а если это каждый месяц по 10 тысяч - это катастрофа.
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18.10.2024 23:00 Ответить
нещасна Україна... за що нам це гі*но?....
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18.10.2024 22:34 Ответить
За 2019р більш за все
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18.10.2024 23:43 Ответить
За выборы президента в 1991 году. Как выбрали камуняку, от которых вроде только сдыхались, так и пошла страна по звизде.
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19.10.2024 00:33 Ответить
Плешивий грамотно підбирає контингент на войну ( утилізіцію).
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18.10.2024 22:45 Ответить
Морква вирощена на чорноземі удобреному північними корецями може називатися морквою по -корейськи ? ))
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18.10.2024 22:47 Ответить
.. зміни у співіснуванні людей та тварин!!

В Україні тепер не корейці будуть жерти собак..а собаки будуть жерти корейців!!
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18.10.2024 23:46 Ответить
вам ще смішно після чмобиків і шахедів?? ну ну
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19.10.2024 01:06 Ответить

О том, как воевали китайцы, пишет в своем дневнике Анастасия Художина, жительница Владикавказа: «Бойня была страшная, потому что отряд китайцев, невесть откуда взявшийся в нашем городе, втащил на колокольню Александро-Невской церкви пулемет и стал всех кругом поливать огнем. «Дьяволы косые», - шипела мама и беспрестанно молилась. А китайцев этих была тьма-тьмущая, штук триста, не меньше».

И дальше: «Потом выяснилось, что перед уходом китайцы расстреляли уйму народа. Оказывается, они ходили ночью по домам - во Владикавказе было много отставных военных - и брали всех, кто служил в Белой армии или у кого находили наградное оружие либо фотографии сыновей в офицерской форме. Задерживали якобы для разбирательства и всех расстреливали за госпитальным кладбищем у кукурузных полей».
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18.10.2024 22:49 Ответить
Touchy story. But in what way it's related to Koreans sent to fight in Ukraine?
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19.10.2024 00:37 Ответить
That's all an American can write on a Ukrainian forum)) We appreciate your stories.
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19.10.2024 01:09 Ответить
Писали что они все уже трусливо сбежали.
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18.10.2024 23:44 Ответить
кацапи не готуються до зимування на своїх позиціях, значить в планах захопити якісь великі міста для цього. Що там наймудріший на це говорить?
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18.10.2024 23:45 Ответить
С виду годятся во внуки воинам ЗСУ.
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18.10.2024 23:48 Ответить
в маленького трудн1ше попасти
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18.10.2024 23:58 Ответить
У Хаймарса таких проблем не возникает.
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19.10.2024 00:43 Ответить
A это точно роиськое снаряжение? Кто-то хоть раз видел у козломордых зеленые сумки с ручками? Точно на рсуком ДВ снято? А то вдруг окажется, что восток то дальний, но не тот, а какой-нибудь Тайвань или Таиланд.
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19.10.2024 00:42 Ответить
територія і частина російські, сумки китайські
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19.10.2024 05:57 Ответить
На корейцях мабудь добре озимі ростуть...
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19.10.2024 00:48 Ответить
припиняйте цей хайп - насправді трупний яд отруює землю !
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19.10.2024 05:56 Ответить
Над русскими чмобиками шутили, над иранскими шахедами ухахатывались, над корейскими снарядами покатывались со смеху. Список можно продолжить.
Сейчас появились корейские солдаты. Они и узкоглазые, и трусливые, и их мало. А ничего, что рашка и корея подписывают договор о взаимной помощи. Регулярная армия Кореи - это где-то 1,2 миллионов плюс резерв ещё 5 миллионов. Сейчас потренируются на Украине, а потом полезут в Южную Корею.А Байден вместо обещанных $8 миллиардов дал пакет военной помощи на $475 миллионов. А там и выборы - и похоже Трамп и республиканская партия полностью придут к власти. И больше ничего Украина не получит - кто-бы, что-бы не говорил. И путлер сегодня заявил, что останавливать войну не собирается. А Трамп что-бы не говорил о мире, путлер плевать на это хотел. И запад от страха обоср..ся и только пустой риторикой и занимается. Всё хуже, чем себе даже можно представить.
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19.10.2024 02:06 Ответить
\\ Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко , що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
Джерело:

А це що за персонаж ?

\\ Лейтенант Андрій Коваленко Указом Президента України Володимира Зеленського №29/2024 від 26 січня 2024 р. призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
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19.10.2024 05:54 Ответить
Україна, у якої забрали ядерну зброю, воює проти трьох ядерних держав !?
Світова дипломатія 21-го століття - вона, ***, така....
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19.10.2024 07:03 Ответить
Договориться с Ю.Кореей о приеме пленных С. Кореи и обьявить об этом северокорейским бойцам. Вот и все. Будут валом валить в плен, с перспективой оказаться в Ю.Корее.
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19.10.2024 09:27 Ответить
.... поки шановні партнери шукають консенсус, диктатори об'єднуються.
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19.10.2024 09:51 Ответить
Мій дід колись після взяття Праги в 1945 поїхав в Корею воювати. А зараз мій брат буде воювати проти корейців в Україні
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19.10.2024 13:31 Ответить
 
 