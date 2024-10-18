СтратКом показал, как северокорейские солдаты получают российское снаряжение на полигоне в РФ. ВИДЕО
СтратКом обнародовал видео, где военные КНДР на одном из полигонов РФ получают российское снаряжение. Кадры сняты на Дальнем Востоке РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте в соцсети Facebook.
В ведомстве говорят, что снятым кадрам не более 72 часов. Место события - Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России.
"Эксклюзив. Как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В пятницу, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить перемещение войск КНДР в Россию.
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Во-во.А ось до речі Портніков і пропонує знецінити життя українців.
питання, чи це справді кацапи закінчуються, шо потрібні оці?
питання, чи будуть вони тах само лізти здихати. у кацапів там сильна машина примусу і залякування, а от чи зможуть вони достаньо залякати корейців йти на м'ясо?
Ви мислите як вільна людина, а вони рабами народились - рабами й подохнуть. І запитувати їх ніхто не буде - хочуть вони йти на м'ясо чи ні, а для стимулювання русаки кількох розстріляють.
В Україні тепер не корейці будуть жерти собак..а собаки будуть жерти корейців!!
О том, как воевали китайцы, пишет в своем дневнике Анастасия Художина, жительница Владикавказа: «Бойня была страшная, потому что отряд китайцев, невесть откуда взявшийся в нашем городе, втащил на колокольню Александро-Невской церкви пулемет и стал всех кругом поливать огнем. «Дьяволы косые», - шипела мама и беспрестанно молилась. А китайцев этих была тьма-тьмущая, штук триста, не меньше».
И дальше: «Потом выяснилось, что перед уходом китайцы расстреляли уйму народа. Оказывается, они ходили ночью по домам - во Владикавказе было много отставных военных - и брали всех, кто служил в Белой армии или у кого находили наградное оружие либо фотографии сыновей в офицерской форме. Задерживали якобы для разбирательства и всех расстреливали за госпитальным кладбищем у кукурузных полей».
Сейчас появились корейские солдаты. Они и узкоглазые, и трусливые, и их мало. А ничего, что рашка и корея подписывают договор о взаимной помощи. Регулярная армия Кореи - это где-то 1,2 миллионов плюс резерв ещё 5 миллионов. Сейчас потренируются на Украине, а потом полезут в Южную Корею.А Байден вместо обещанных $8 миллиардов дал пакет военной помощи на $475 миллионов. А там и выборы - и похоже Трамп и республиканская партия полностью придут к власти. И больше ничего Украина не получит - кто-бы, что-бы не говорил. И путлер сегодня заявил, что останавливать войну не собирается. А Трамп что-бы не говорил о мире, путлер плевать на это хотел. И запад от страха обоср..ся и только пустой риторикой и занимается. Всё хуже, чем себе даже можно представить.
Джерело:
А це що за персонаж ?
\\ Лейтенант Андрій Коваленко Указом Президента України Володимира Зеленського №29/2024 від 26 січня 2024 р. призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
Світова дипломатія 21-го століття - вона, ***, така....