СтратКом показал, как северокорейские солдаты получают российское снаряжение на полигоне в РФ. ВИДЕО

СтратКом обнародовал видео, где военные КНДР на одном из полигонов РФ получают российское снаряжение. Кадры сняты на Дальнем Востоке РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте в соцсети Facebook.

В ведомстве говорят, что снятым кадрам не более 72 часов. Место события - Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России.

"Эксклюзив. Как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В пятницу, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить перемещение войск КНДР в Россию.

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