РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11505 посетителей онлайн
Новости Война
3 437 16

Война может перейти на Азию, - глава МИД Франции Барро о солдатах КНДР на войне в Украине

Барро про участь військ КНДР у війні РФ проти України

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что решение отправить военных КНДР для участия в войне России против Украины выведет войну на новый масштаб эскалации и может перенести ее на Азию.

Об этом глава французского МИД сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы это было правдой - и мы прислушиваемся к мнению украинских партнеров - то, я думаю, если бы такое решение было принято, оно бы имело серьезные последствия, поскольку это ведет войну в новый масштаб эскалации. И есть риски, что эта война перейдет на территорию Азии",- заявил Барро.

В то же время министр считает, что информация о привлечении северокорейских военных свидетельствует, что Россия имеет все больше трудностей в войне, которую она начала против Украины.

Напомним, что в субботу, 19 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с официальным двухдневным визитом в Киев.

Читайте также: Франция поддерживает "План победы" Зеленского, - глава МИД Барро

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

Смотрите также: СтратКом показал, как северокорейские солдаты получают российское снаряжение на полигоне в РФ. ВИДЕО

Автор: 

Азия (53) КНДР (1224) Франция (3540)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
19.10.2024 16:36 Ответить
+6
Помста неминуча
показать весь комментарий
19.10.2024 16:38 Ответить
+3
Типо, собачки задидываивале отомстят.
показать весь комментарий
19.10.2024 16:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.10.2024 16:36 Ответить
Помста неминуча
показать весь комментарий
19.10.2024 16:38 Ответить
Типо, собачки задидываивале отомстят.
показать весь комментарий
19.10.2024 16:56 Ответить
Десь у 2021 році дивилася блогера одного про Корею і він питав чи їсть ви супи з собачатини, а йому сказали, що таке їдять старші люди тільки, для молоді це неприпустимо.

Це було у Південній Кореї. Про Північну, а він був і у Північній такого не пам'ятаю, бо до бідних спілкуватися його не допустили, навіть не дивлячись на те, що він росіянин, а йому особисто собачатину не пропонували.
показать весь комментарий
19.10.2024 17:07 Ответить
А мене пригощали сирою...наші корейці українські...вимочену у спеціях з оцтом...потім печія була...бо дуже багато перцю..а так на смак нормально...
показать весь комментарий
19.10.2024 20:20 Ответить
ЗЕ після"плану"
може відправити війська з курщіни
в пхеньянщіну..
він такий..
показать весь комментарий
19.10.2024 16:38 Ответить
Залучення віиськ пупса до віини - свідчить про те шо рашка дурачків на стороні наиде
показать весь комментарий
19.10.2024 16:41 Ответить
"...виведе війну на новий масштаб ескалації..." Джерело:

От дурний. Бити по кацапах ракетами - ескалація.
показать весь комментарий
19.10.2024 16:41 Ответить
Корейців для війни путін має + гроші від нафти і газу, яку транспортує Україна своїми трубами, своєю територією путін має.............. Українців путін має чим і ким вбивати.
показать весь комментарий
19.10.2024 16:47 Ответить
так. потрібно закрити ці труби, що качають бабло для путіна через Україну. А це газопровід, нафтопровід, аміакопровід!
Це взагалі цирк - кормимо путіна орбана та фіцо, ще й пухляшу корейському перепада. пц.
показать весь комментарий
19.10.2024 17:17 Ответить
та скоріше б! угомонили того лупоглазого трідараса.
показать весь комментарий
19.10.2024 17:14 Ответить
"На погибель всем буржуям мировой пожар раздуем!"? Так це вже було!
показать весь комментарий
19.10.2024 17:38 Ответить
В Азії нічого не буде, війна дуже заважає бізнесу. А головний бізнесмен Азії саме Китай і йому треба щоб у регіоні було тиша і спокій, бо інвестиції повтікають.
показать весь комментарий
19.10.2024 17:41 Ответить
Яку Азіі невідомо,але пишуть що пес Патрон оголосив собачу мобілізацію.
З особистих причин.
Собаки в Україні помтяться за собак світу.
Цікаво,чи свинкі відчують різницю?
показать весь комментарий
19.10.2024 18:20 Ответить
Опаришу є ким воювати, м`яса в нього вдосталь, але їм треба платити, а пупсик своїх смертників надає безкоштовно. Ну як безкоштовно, за діжку жижі та балон газу за косооке рило.
показать весь комментарий
19.10.2024 18:24 Ответить
 
 