Война может перейти на Азию, - глава МИД Франции Барро о солдатах КНДР на войне в Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что решение отправить военных КНДР для участия в войне России против Украины выведет войну на новый масштаб эскалации и может перенести ее на Азию.

Об этом глава французского МИД сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы это было правдой - и мы прислушиваемся к мнению украинских партнеров - то, я думаю, если бы такое решение было принято, оно бы имело серьезные последствия, поскольку это ведет войну в новый масштаб эскалации. И есть риски, что эта война перейдет на территорию Азии",- заявил Барро.

В то же время министр считает, что информация о привлечении северокорейских военных свидетельствует, что Россия имеет все больше трудностей в войне, которую она начала против Украины.

Напомним, что в субботу, 19 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с официальным двухдневным визитом в Киев.

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Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

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