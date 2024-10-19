В Киев прибыл новый глава МИД Франции Барро
Сегодня, 19 октября 2024 года, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с официальным двухдневным визитом в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Жан-Ноэль Барро.
Как отмечается, это его первый визит в Украину. Министр иностранных дел Франции встретится с украинским коллегой Андреем Сибигой. Цель визита Барро - подтвердить поддержку Украины со стороны Франции, обсудить "План победы" Украины, ситуацию на фронте, а также условия жизни украинцев.
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Я зрозумів: пацифістська свідомість, якою дощенту просякнуті європейські суспільства, зокрема німецьке, звично шукає обхідних шляхів для самозаспокоєння. Наприклад: як допомогти дорогим українцям, але щоб від цього не гинули дорогі росіяни. Тому що завгодно - лиш не зброя. Бо зброя - ескалація. Тож будь-яка допомога, але винятково гуманітарна. Назвіть, яких харчів, медикаментів, уживаних дитячих іграшок, свічок і теплих ковдр на зиму вам бракує - будь ласка, ми знову напружимось і зберемо. Але не повторюйте вже своє настобісіле «більше зброї».
Найкраща ваша нам допомога, відповідав я, це ваша допомога самим собі. По-перше, перестаньте боятися.
А по-третє, ви дуже нам (і собі) допоможете, якщо переосмислите цю війну. Передумаєте її, так би мовити. Якщо усвідомите, що вона не лише проти України. Зрозумієте, що проти Німеччини теж. Це - не лише наша війна, а й ваша також.
Гадаю, переважна більшість присутніх зрозуміла те моє «по-третє» як метафору. Але розуміти його слід дослівно. І завдання, яке я ставлю собі на подальші зустрічі такого штибу, - зробити відчутною, увиразнити ту дослівність: Німеччина й загалом Європа теж у війні, хоча на разі про це не здогадуються. У ХХІ сторіччі трапляється й таке: на вас уже напали, а вам усе здається, що ви спритно не даєтеся спровокувати й витончено уникаєте ескалації.
Але великого вторгнення не буде, поки Україна є і бореться.
За це Україна заслуговує на велетенську й невимовну вдячність. Натомість вона не отримує навіть мінімального розуміння.
Найпевніший спосіб, як цього досягти, - перестати озброювати Україну. В міру вичерпування переданих дотепер збройних запасів вона порозумнішає й відмовиться від нереалістичних претензій на свої ж території. Так, Україну треба примусити до миру, бо ж, чорт забирай, як довго ще можна тримати на паузі бізнесування з Росією? Як довго ще можна боятися третьої світової війни та ядерної катастрофи? Досить!
Абсурдність такого штибу риторики мала би бути очевидною перш усього нашим безпосереднім сусідам, країнам так званої Центрально-Східної Європи, які всі до одної свого часу стрімголов побігли від російського братерства як лиш могли далеко - в НАТО та ЄС. Тільки от чомусь якраз із їхнього боку (на разі головно з Будапешта і Братислави) «миротворчі ініціативи» озвучуються найголосніше.
Але, крім пацифістського офіціозу лідерів, Центрально-Східною Європою гуляє й відверте мародерство дрібніших політиків. «Якщо Україна впаде, - заявляє голова ультраправої угорської партії, - ми будемо вимагати собі Закарпаття». 2022 року, вітаючи Польщу з Днем незалежності, він побажав їй «знову мати спільний з Угорщиною кордон». Якщо навіть це був жарт, то й він, гадаю, дуже зігрів не одне патріотичне польське серце.
Натомість голова румунських ультраправих закликає «реінтеґрувати румунську державу в її природних кордонах». «Північна Буковина не може бути забута, Південна Бесарабія, Герца, Закарпаття, все, що належало і належить румунській нації, має повернутися в кордони держави», - каже він наступного ж дня після заяви свого угорського колеги. Досить промовиста синхронізація, до того ж об'єднана спільним рефреном: якщо Україна впаде.
Якщо Україна впаде, Угорщина й Румунія справді можуть прирости деякими українськими шматками. От тільки чи надовго? Бо, крім нових територій, вони отримають ще й новий кордон - з Росією. Чи свідомі панове політики того, що на місці той кордон не стоятиме й обов'язково почне сунутися далі на Захід уже територіями їхніх країн? І його вже буде не зупинити? Бо - перепрошую, але процитую ще раз ці жахливі й цинічні слова - «якщо Україна впаде», то впадуть усі, хто там за нею й західніше. Повторю: впадуть усі. Ах, вони в такі дурниці не вірять? Тоді тим гірше для них і, на жаль, для всіх нас.
Можливо, їм у таке дійсно не віриться. Але якщо втілити в життя їхнє божевільне гасло «Припиніть озброювати Україну!», ця фантасмагорія неминуче стане реальністю.
На всіх одна війна. Юрій Андрухович
Тоді, коли вороги й їх симпатики гуртувалися навколо Януковича, ці "гІвна нації" впарювали народу про "в сортах гівна не розбираюсь". Тим самим розпорошивши а то й розбивши на друзки єднання опозиції.
З тих пір УКраїна почала свій шлях до трагедії.
Пан має підтвердження приятелювання? Які негаразди вона принесла Україні? Може, платіжки на газ були непід*ємні? Може не потрібно було забирати у Ахмєтки Криворизький комбінат?
Ану давайте, розкажіть нам, ЩО вона зробила поганого Україні? Тільки не на рівні тупого мичання "*******************************", а конкретно.
Втім, не переймайтеся. Ви ж вибираєте навіть не приятелів путіна, а його агентів. Всьо путьом.
АТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Я чекаю конкретну відповідь на моє питання. Навіть якщо ви старий чи молодий, але тупий.
Він сьогодні перебуває з робочим візитом в Києві.
https://www.facebook.com/valeria.aidina/posts/pfbid02g8PncwTC27ujz9LA7xRHFUxJjovpzgBagFyzfRTjgqKvqEkbZ6mq9Rzk12siJgxNl?__cft__[0]=AZWbeO-t2IA9eUDlKf6W14FDTKafNrR-4h3iFqDb0lh-PyWfmpMk1ylFHXmpg9DRcQLwhWK8mYQHbBoAp6gSdny7NtYaBijICv3KIrnQQo6jnj0BBX3ttFwOnS02rTcSy2GryhhilC4BVsmR0cW1Ym4RHZyJg8r0Hdrs9yvNMz0_dCd6ddmF1foqnwbC3cF1O8tlLgfgHc2sC3noF_SXkknZAWxENzpKktNfO0QkhcpLxA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 18 ч. ·
Орбан: Спецслужби перевіряють інформацію про те, що Україна нібито планує відновити ядерну зброю - розповів Орбан, хоч раніше Зеленський уже спростував це.
За словами угорського прем'єра, він особисто чув від українського президента, що планів створити ядерну зброю Україна не має, однак все одно така «перспектива лякає»
Тобто, те, що Іран, наприклад, розробляє ядерну зброю - нікого не лякає, а гіпотетична можливість таких дій України - лякає?
І наявність такої зброї у рф не лякає.
І чого ж це він так злякався?