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Новини
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До Києва прибув новий глава МЗС Франції Барро

Жан-Ноель Барро приїде в Україну

Сьогодні, 19 жовтня 2024 року, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з офіційним дводенним візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Жан-Ноель Барро.

Як зазначається, це його перший візит в Україну. Міністр закордонних справ Франції зустрінеться з українським колегою Андрієм Сибігою. Мета візиту Барро - підтвердити підтримку України з боку Франції, обговорити "План перемоги" України, ситуацію на фронті, а також умови життя українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Франції Барро на вихідних приїде в Україну

Автор: 

Франція (3102) Сибіга Андрій (494)


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Топ коментарі
+4
Пан прихильник цьоці з косою? Вона ж приятелька путлєра, а ніяка не апазиція.
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19.10.2024 11:14 Відповісти
+2
Декілька тижнів тому, наприкінці одного з моїх виступів у Дюссельдорфі, пролунало запитання з публіки: «Скажіть, чим ще можна допомогти Україні? В чому на сьогодні ваша найбільша потреба?» Пані, яка про це запитувала, ніби випереджуючи мою найімовірнішу реакцію, тут-таки додала: «Відповідь "Більше зброї" не приймається. Ми, цивільні люди, зброєю не розпоряджаємося».

Я зрозумів: пацифістська свідомість, якою дощенту просякнуті європейські суспільства, зокрема німецьке, звично шукає обхідних шляхів для самозаспокоєння. Наприклад: як допомогти дорогим українцям, але щоб від цього не гинули дорогі росіяни. Тому що завгодно - лиш не зброя. Бо зброя - ескалація. Тож будь-яка допомога, але винятково гуманітарна. Назвіть, яких харчів, медикаментів, уживаних дитячих іграшок, свічок і теплих ковдр на зиму вам бракує - будь ласка, ми знову напружимось і зберемо. Але не повторюйте вже своє настобісіле «більше зброї».

Найкраща ваша нам допомога, відповідав я, це ваша допомога самим собі. По-перше, перестаньте боятися.
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19.10.2024 10:46 Відповісти
+1
Зробіть таке зусилля над собою - й допоможіть собі не боятися. Завдяки цьому ви, по-друге, проголосуєте на виборах за правильних політиків. Тих, які надаватимуть нам і послідовнішу, і рішучішу, і незмірно більшу підтримку. Тобто в кінцевому підсумку - все одно більше зброї. І в цьому сенсі ви, хоч і люди цивільні, дуже навіть нею, зброєю, розпоряджаєтеся.

А по-третє, ви дуже нам (і собі) допоможете, якщо переосмислите цю війну. Передумаєте її, так би мовити. Якщо усвідомите, що вона не лише проти України. Зрозумієте, що проти Німеччини теж. Це - не лише наша війна, а й ваша також.

Гадаю, переважна більшість присутніх зрозуміла те моє «по-третє» як метафору. Але розуміти його слід дослівно. І завдання, яке я ставлю собі на подальші зустрічі такого штибу, - зробити відчутною, увиразнити ту дослівність: Німеччина й загалом Європа теж у війні, хоча на разі про це не здогадуються. У ХХІ сторіччі трапляється й таке: на вас уже напали, а вам усе здається, що ви спритно не даєтеся спровокувати й витончено уникаєте ескалації.
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19.10.2024 10:52 Відповісти
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Декілька тижнів тому, наприкінці одного з моїх виступів у Дюссельдорфі, пролунало запитання з публіки: «Скажіть, чим ще можна допомогти Україні? В чому на сьогодні ваша найбільша потреба?» Пані, яка про це запитувала, ніби випереджуючи мою найімовірнішу реакцію, тут-таки додала: «Відповідь "Більше зброї" не приймається. Ми, цивільні люди, зброєю не розпоряджаємося».

Я зрозумів: пацифістська свідомість, якою дощенту просякнуті європейські суспільства, зокрема німецьке, звично шукає обхідних шляхів для самозаспокоєння. Наприклад: як допомогти дорогим українцям, але щоб від цього не гинули дорогі росіяни. Тому що завгодно - лиш не зброя. Бо зброя - ескалація. Тож будь-яка допомога, але винятково гуманітарна. Назвіть, яких харчів, медикаментів, уживаних дитячих іграшок, свічок і теплих ковдр на зиму вам бракує - будь ласка, ми знову напружимось і зберемо. Але не повторюйте вже своє настобісіле «більше зброї».

Найкраща ваша нам допомога, відповідав я, це ваша допомога самим собі. По-перше, перестаньте боятися.
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19.10.2024 10:46 Відповісти
Зробіть таке зусилля над собою - й допоможіть собі не боятися. Завдяки цьому ви, по-друге, проголосуєте на виборах за правильних політиків. Тих, які надаватимуть нам і послідовнішу, і рішучішу, і незмірно більшу підтримку. Тобто в кінцевому підсумку - все одно більше зброї. І в цьому сенсі ви, хоч і люди цивільні, дуже навіть нею, зброєю, розпоряджаєтеся.

А по-третє, ви дуже нам (і собі) допоможете, якщо переосмислите цю війну. Передумаєте її, так би мовити. Якщо усвідомите, що вона не лише проти України. Зрозумієте, що проти Німеччини теж. Це - не лише наша війна, а й ваша також.

Гадаю, переважна більшість присутніх зрозуміла те моє «по-третє» як метафору. Але розуміти його слід дослівно. І завдання, яке я ставлю собі на подальші зустрічі такого штибу, - зробити відчутною, увиразнити ту дослівність: Німеччина й загалом Європа теж у війні, хоча на разі про це не здогадуються. У ХХІ сторіччі трапляється й таке: на вас уже напали, а вам усе здається, що ви спритно не даєтеся спровокувати й витончено уникаєте ескалації.
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19.10.2024 10:52 Відповісти
Дослівність, про яку мені йдеться, - в самій природі російської агресивності. Не лише на Україну Росія дивиться як на потенційну здобич - на Європу теж і тим більше. Але європейські країни не зазнаватимуть відкритого нападу росіян так довго, як довго Україна чинитиме опір і цей опір буде успішний. Так, Росія буде й надалі воювати проти Європи гібридно: втручаючись у вибори, фінансуючи «аґентів впливу» і тролів, здійснюючи незліченні кібератаки, розбудовуючи шпигунські мережі, організовуючи саботажні акції з підпалами й вибухами та «випадкові» появи над територіями країн ЄС усяких дронів чи навіть ракет або якихось «НЛО» на зразок нез'ясованих «метеорологічних явищ».

Але великого вторгнення не буде, поки Україна є і бореться.

За це Україна заслуговує на велетенську й невимовну вдячність. Натомість вона не отримує навіть мінімального розуміння.
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19.10.2024 10:53 Відповісти
Найгіршою помилкою переважної більшості європейців є вважати, що коли Україна програє, себто капітулює, себто перестане боротися, Росія заспокоїться і зупиниться. Отоді, мовляв, усі і заживуть у новій реальності, де знову запанує мир і розцвіте взаємовигідна економічна співпраця. Що в тій новій реальності вже не буде України - ех, ну така її доля. Все ж таки мільйони українців виживуть, на них перестануть сипатися бомби й ракети, й це найголовніше. Спільно з Росією та Європою українці, що вижили, почнуть відновлювати свої міста, налагоджувати нормальне мирне життя. Розумний пан Орбан має рацію: цей дикий, не зрозумілий більшості європейців конфлікт двох братерських (великого й не дуже) народів якось уже надто затягнувся, його слід завершувати.

Найпевніший спосіб, як цього досягти, - перестати озброювати Україну. В міру вичерпування переданих дотепер збройних запасів вона порозумнішає й відмовиться від нереалістичних претензій на свої ж території. Так, Україну треба примусити до миру, бо ж, чорт забирай, як довго ще можна тримати на паузі бізнесування з Росією? Як довго ще можна боятися третьої світової війни та ядерної катастрофи? Досить!

Абсурдність такого штибу риторики мала би бути очевидною перш усього нашим безпосереднім сусідам, країнам так званої Центрально-Східної Європи, які всі до одної свого часу стрімголов побігли від російського братерства як лиш могли далеко - в НАТО та ЄС. Тільки от чомусь якраз із їхнього боку (на разі головно з Будапешта і Братислави) «миротворчі ініціативи» озвучуються найголосніше.
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19.10.2024 10:55 Відповісти
Насправді майже все визначає не якась там приналежність до напівміфічної центральноєвропейської спільноти, а простіша, бо суто географічна реальність: є у вас кордон з Росією чи немає. І якщо його навіть немає фізично, то чи є він хоча б ментально. Можливо, саме тому підтримка України в її визвольній війні з боку «нецентральноєвропейських» країн Балтії, а також Фінляндії, Швеції або Данії так позитивно відрізняється від квазіпідтримки центральноєвропейськими Угорщиною або Словаччиною, ба навіть Польщею.
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19.10.2024 10:57 Відповісти
Електоральні ж успіхи Орбана й Фіцо не в останню чергу витікають із активно проштовхуваної «доктрини замирення», де для України передбачено лиш один варіант - здатися на милість агресора. Ну і якщо вже понад 60 відсотків угорців проти членства України в ЄС, то куди від них подінеться їхній прем'єр? Звісно, він, як і належить класичному популістові, теж буде проти.

Але, крім пацифістського офіціозу лідерів, Центрально-Східною Європою гуляє й відверте мародерство дрібніших політиків. «Якщо Україна впаде, - заявляє голова ультраправої угорської партії, - ми будемо вимагати собі Закарпаття». 2022 року, вітаючи Польщу з Днем незалежності, він побажав їй «знову мати спільний з Угорщиною кордон». Якщо навіть це був жарт, то й він, гадаю, дуже зігрів не одне патріотичне польське серце.

Натомість голова румунських ультраправих закликає «реінтеґрувати румунську державу в її природних кордонах». «Північна Буковина не може бути забута, Південна Бесарабія, Герца, Закарпаття, все, що належало і належить румунській нації, має повернутися в кордони держави», - каже він наступного ж дня після заяви свого угорського колеги. Досить промовиста синхронізація, до того ж об'єднана спільним рефреном: якщо Україна впаде.

Якщо Україна впаде, Угорщина й Румунія справді можуть прирости деякими українськими шматками. От тільки чи надовго? Бо, крім нових територій, вони отримають ще й новий кордон - з Росією. Чи свідомі панове політики того, що на місці той кордон не стоятиме й обов'язково почне сунутися далі на Захід уже територіями їхніх країн? І його вже буде не зупинити? Бо - перепрошую, але процитую ще раз ці жахливі й цинічні слова - «якщо Україна впаде», то впадуть усі, хто там за нею й західніше. Повторю: впадуть усі. Ах, вони в такі дурниці не вірять? Тоді тим гірше для них і, на жаль, для всіх нас.
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19.10.2024 10:59 Відповісти
Чи панове Орбан і Фіцо справді хочуть, аби їхні країни отримали кордон із Росією? Чи їхні країни почуватимуться в такій ситуації безпечніше? Чи справді вони виключають перспективу вторгнення російських військ? Мається на увазі - відразу ж після того, як збудеться їхня найзаповітніша мрія й «Україна впаде». Чи європейці, східніші й західніші, почуватимуться щасливіше і впевненіше в завтрашньому дні, якщо повернуті в їхній бік російські або північнокорейські балістичні ракети базуватимуться вже десь під Львовом чи Ужгородом? Звідки час їхнього підльоту до Кракова й Кошице буде приблизно такий, як нині до Сум і Полтави? Їм така перспектива здається фантасмагорією? Їм не віриться, що іранські «шахеди» можуть стартувати в напрямку їхніх міст, заводів, електростанцій з Волині чи Буковини?

Можливо, їм у таке дійсно не віриться. Але якщо втілити в життя їхнє божевільне гасло «Припиніть озброювати Україну!», ця фантасмагорія неминуче стане реальністю.

На всіх одна війна. Юрій Андрухович
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19.10.2024 11:01 Відповісти
Андрухович може наразі триндіти , що завгодно. Найважливішу справу свого життя він вже зробив давно. Разом з Забужкою, братами Капрановими та іншими інтелігентами - "гівном нації".
Тоді, коли вороги й їх симпатики гуртувалися навколо Януковича, ці "гІвна нації" впарювали народу про "в сортах гівна не розбираюсь". Тим самим розпорошивши а то й розбивши на друзки єднання опозиції.
З тих пір УКраїна почала свій шлях до трагедії.
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19.10.2024 11:09 Відповісти
Пан прихильник цьоці з косою? Вона ж приятелька путлєра, а ніяка не апазиція.
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19.10.2024 11:14 Відповісти
Не пан, а пані. Я прихильниця аналітики.
Пан має підтвердження приятелювання? Які негаразди вона принесла Україні? Може, платіжки на газ були непід*ємні? Може не потрібно було забирати у Ахмєтки Криворизький комбінат?
Ану давайте, розкажіть нам, ЩО вона зробила поганого Україні? Тільки не на рівні тупого мичання "*******************************", а конкретно.
Втім, не переймайтеся. Ви ж вибираєте навіть не приятелів путіна, а його агентів. Всьо путьом.
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19.10.2024 11:18 Відповісти
Вперше зустрічаю прихильницю, а не прихильника. Ну хіба що Вам понад 52 роки. "Криворизький" це круто - у Вас вимова як у косистої.
АТ «Криворізький залізорудний комбінат».
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19.10.2024 12:54 Відповісти
Я не питала вас, як часто ви зустрічаєете прихильників ТИмошекно. Я радію за вас, що ви зустрічаєте прихильників ЗЕ. Але мова не про те. Вам ваєко відповісти на мої питання? Тому починіється маніпуляція з вікомґ. з кольором волосні на причинному місці і таке інше?
Я чекаю конкретну відповідь на моє питання. Навіть якщо ви старий чи молодий, але тупий.
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19.10.2024 16:28 Відповісти
А що сталось? Зʼявились круасани з присмаком плутонію? Українці не хочуть тихо і повільно помирати
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19.10.2024 11:19 Відповісти
Байден, Шольц, Макрон і Стармер вчора публічно «підтвердили свою рішучість підтримувати Україну у забезпеченні справедливого миру відповідно до міжнародного права та поваги до її суверенітету та територіальної цілісності». Байден публічно бажає Україні перемоги у цій війні, а для цього слід забезпечити Україну необхідними ресурсами. Саме тому президент США скликав "Рамштайн" на рівні лідерів, щоб проговорити цей момент та внесок в оборону України з боку деяких союзників та партнерів. Обговорювався і перший пункт плану перемоги України, презентованого Зеленським особисто кожному лідеру країни. Встановлено, що сьогодні категорично проти членства України в НАТО виступають Німеччина, Словаччина, Угорщина та Туреччина. Локомотивом та головним лобістом вступу України в НАТО є Франція. Великобританія - не проти, але з деякими застереженнями стосовно внутрішньополітичного курсу влади України. США відклали вирішення своєї позиції по вступу України в НАТО після визначення результатів виборів в своїй країні.
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19.10.2024 11:20 Відповісти
e у нас два выбора или НАТА или ЯО
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19.10.2024 11:46 Відповісти
❗️Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку 2025 року - глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро

Він сьогодні перебуває з робочим візитом в Києві.
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19.10.2024 11:44 Відповісти
https://www.facebook.com/valeria.aidina?__cft__[0]=AZWbeO-t2IA9eUDlKf6W14FDTKafNrR-4h3iFqDb0lh-PyWfmpMk1ylFHXmpg9DRcQLwhWK8mYQHbBoAp6gSdny7NtYaBijICv3KIrnQQo6jnj0BBX3ttFwOnS02rTcSy2GryhhilC4BVsmR0cW1Ym4RHZyJg8r0Hdrs9yvNMz0_dCd6ddmF1foqnwbC3cF1O8tlLgfgHc2sC3noF_SXkknZAWxENzpKktNfO0QkhcpLxA&__tn__=-UC%2CP-y-R Валерія Айдіна

https://www.facebook.com/valeria.aidina/posts/pfbid02g8PncwTC27ujz9LA7xRHFUxJjovpzgBagFyzfRTjgqKvqEkbZ6mq9Rzk12siJgxNl?__cft__[0]=AZWbeO-t2IA9eUDlKf6W14FDTKafNrR-4h3iFqDb0lh-PyWfmpMk1ylFHXmpg9DRcQLwhWK8mYQHbBoAp6gSdny7NtYaBijICv3KIrnQQo6jnj0BBX3ttFwOnS02rTcSy2GryhhilC4BVsmR0cW1Ym4RHZyJg8r0Hdrs9yvNMz0_dCd6ddmF1foqnwbC3cF1O8tlLgfgHc2sC3noF_SXkknZAWxENzpKktNfO0QkhcpLxA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 18 ч. ·

Орбан: Спецслужби перевіряють інформацію про те, що Україна нібито планує відновити ядерну зброю - розповів Орбан, хоч раніше Зеленський уже спростував це.

За словами угорського прем'єра, він особисто чув від українського президента, що планів створити ядерну зброю Україна не має, однак все одно така «перспектива лякає»

Тобто, те, що Іран, наприклад, розробляє ядерну зброю - нікого не лякає, а гіпотетична можливість таких дій України - лякає?

І наявність такої зброї у рф не лякає.

І чого ж це він так злякався?
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19.10.2024 12:36 Відповісти
 
 