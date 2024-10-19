До Києва прибув новий глава МЗС Франції Барро

Сьогодні, 19 жовтня 2024 року, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з офіційним дводенним візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Жан-Ноель Барро.

Як зазначається, це його перший візит в Україну. Міністр закордонних справ Франції зустрінеться з українським колегою Андрієм Сибігою. Мета візиту Барро - підтвердити підтримку України з боку Франції, обговорити "План перемоги" України, ситуацію на фронті, а також умови життя українців.

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