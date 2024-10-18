Глава МЗС Франції Барро на вихідних приїде в Україну
Глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро цими вихідними відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку від Франції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Барро заявив в ефірі телеканалу France Inter, повідомляє Le Monde.
Міністр має вилетіти в п'ятницю, 18 жовтня і провести вихідні в Україні, де він зустрінеться з главою Міністерства закордонних справ України Андрієм Сибігою.
"Я їду в Україну, щоб донести голос Франції, нагадати, що Франція не відвертається від жодної кризи, сказати, що на карту в Україні поставлена безпека нашого континенту, включаючи продовольчу та енергетичну безпеку", – сказав Жан-Ноель Барро.
Посадовець також підкреслив, що на кону в Україні стоїть також "гуманітарна катастрофа", уточнивши, що присвятить "частину цієї поїздки долі дітей України", зокрема дітей, викрадених і депортованих росіянами.
За словами міністра, капітуляція України перед Росією неприпустима, тому що це "освятить право найсильнішого", що неприйнятно для Франції.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zK2zvsHfSiad234hLfzjJR3XiBAtCVUJZFo93x2q9FjP4GqWA2Dj8GqohJoPik2sl&id=100008635568660&__cft__[0]=AZUAv80yytuvxkzU9TfNm19mSDqqVNQCHCRWVkMb80CIOTs8kNTZ626z0FKtc3kC3oQvFVUqKMLX4dAG7deTKqSB_fRu2EAWYUb7-lTiNdq-N9UYhk_epOt5KZSYilAcLAv3AbZEElKcf3d83qoIzTWPchSJlgT3MSXf-PN-29xPWw&__tn__=%2CO%2CP-R 11 сентябрь ·
5 вересня президент Франції Емманюель Макрон призначив на посаду прем'єр-міністра представника партії «Республіканці» Мішеля Барньє. Українські ЗМІ прохолодно оцінили нове призначення, стверджуючи, що пан Барньє «на попередніх посадах не опікувався Україною і лише дотично перетинався з «українськими» питанням".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Farticles%2F2024%2F09%2F5%2F7193611%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1ISRy6s7FQrSkADpxjeXUuDuBaVAJjXDLTchWjb1bD7zYXyOXzRrq7lJk_aem_JhVaqnR-LO56elL_PiwQzg&h=AT3czE0bm3kAQBE5A_p6SAyVx6qHTDIxoZdAjIgUx4HRE-rB-JjHn1cSE2HVRz8vreW6Sd-uIxntHyvim42f_Scb3p_iSVrK_7qBgU9ewDmFn-YoBweZ9wXnIepsyEsAKE0Nc1xsqDTkM05r59GJZnSJlQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT08oS0SVBLAnv2_Ix69b5sLlob_hHHtqJIDWjVZk1bsSohDAHW6XAhk9pF0-7j2aBnYOhUquO6PR3sHcny2S11DCSaCVZ20CKyGuK6lY9VZFw9nh-c0XR5s5OK8fdwjUckZ2ESaqsdVbcOWEuWI8c3b7IjYvgY9zL82070Mvc4udrQxGpkj https://www.eurointegration.com.ua/art.../2024/09/5/7193611/
Але насправді все було інакше. https://www.facebook.com/yurii.kostenko.official?__cft__[0]=AZUAv80yytuvxkzU9TfNm19mSDqqVNQCHCRWVkMb80CIOTs8kNTZ626z0FKtc3kC3oQvFVUqKMLX4dAG7deTKqSB_fRu2EAWYUb7-lTiNdq-N9UYhk_epOt5KZSYilAcLAv3AbZEElKcf3d83qoIzTWPchSJlgT3MSXf-PN-29xPWw&__tn__=-]K-R Юрій Костенко згадує, як Мішель Барньє 1995 року на посаді міністра довкілля Франції побував на аварійній Чорнобильській АЕС, реально ризикував, підіймаючись на дах об'єкту «Укриття», на якому було до тисячі квадратних метрів щілин, і після цього візиту країни «Великої сімки» нарешті почули про масштаб проблеми.
Було започатковано переговорний процес і Україна отримала фінансову допомогу на реалізацію найважливіших чорнобильських програм на суму 10 млрд дол. США (що важливо - це були гранти, тобто безоплатна допомога).
https://www.facebook.com/FranceenUkraine?__cft__[0]=AZUAv80yytuvxkzU9TfNm19mSDqqVNQCHCRWVkMb80CIOTs8kNTZ626z0FKtc3kC3oQvFVUqKMLX4dAG7deTKqSB_fRu2EAWYUb7-lTiNdq-N9UYhk_epOt5KZSYilAcLAv3AbZEElKcf3d83qoIzTWPchSJlgT3MSXf-PN-29xPWw&__tn__=-]K-R Ambassade de France en Ukraine https://www.facebook.com/MarusykT?__cft__[0]=AZUAv80yytuvxkzU9TfNm19mSDqqVNQCHCRWVkMb80CIOTs8kNTZ626z0FKtc3kC3oQvFVUqKMLX4dAG7deTKqSB_fRu2EAWYUb7-lTiNdq-N9UYhk_epOt5KZSYilAcLAv3AbZEElKcf3d83qoIzTWPchSJlgT3MSXf-PN-29xPWw&__tn__=-]K-R Тарас Марусик
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fpublications%2Fnovij-premjer-frantsiji-pro-shcho-varto-znati-ukrajinskim-zhurnalistam-1019713.html%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1ISRy6s7FQrSkADpxjeXUuDuBaVAJjXDLTchWjb1bD7zYXyOXzRrq7lJk_aem_JhVaqnR-LO56elL_PiwQzg&h=AT0SI52CKJoNUpvtyNq9HRxuy5GS0j-pxRKNlrN6C3lUbcqbluk20F_3ylG9FgoB4oLFBVADst4BpqPUcalxRbTI4yxk7ZWK046WmfpWsF0KbmoEEiLXebyjHzR_DtSF-Kwc6Kl0FJI8KdH2j5_kz1lmrw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT08oS0SVBLAnv2_Ix69b5sLlob_hHHtqJIDWjVZk1bsSohDAHW6XAhk9pF0-7j2aBnYOhUquO6PR3sHcny2S11DCSaCVZ20CKyGuK6lY9VZFw9nh-c0XR5s5OK8fdwjUckZ2ESaqsdVbcOWEuWI8c3b7IjYvgY9zL82070Mvc4udrQxGpkj https://glavcom.ua/.../novij-premjer-frantsiji-pro-shcho...
Так что французов нужно крепко брать за яйца и сильно давить не давая подличать и подставлять.
Разумеется французы гораздо честнее ванек и конечно куда лучше. Это даже и сравнивать нельзя. Ваньки самый подлый народец на планете и этим ну вообще верить нельзя.