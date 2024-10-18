Глава МЗС Франції Барро на вихідних приїде в Україну

Глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро цими вихідними відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку від Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Барро заявив в ефірі телеканалу France Inter, повідомляє Le Monde.

Міністр має вилетіти в п'ятницю, 18 жовтня і провести вихідні в Україні, де він зустрінеться з главою Міністерства закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Я їду в Україну, щоб донести голос Франції, нагадати, що Франція не відвертається від жодної кризи, сказати, що на карту в Україні поставлена безпека нашого континенту, включаючи продовольчу та енергетичну безпеку", – сказав Жан-Ноель Барро.

Посадовець також підкреслив, що на кону в Україні стоїть також "гуманітарна катастрофа", уточнивши, що присвятить "частину цієї поїздки долі дітей України", зокрема дітей, викрадених і депортованих росіянами.

За словами міністра, капітуляція України перед Росією неприпустима, тому що це "освятить право найсильнішого", що неприйнятно для Франції.

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