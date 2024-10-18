Байден прибув з візитом у Німеччину

У ніч з 17 на 18 жовтня президент США Джо Байден прибув до німецького Берліна для короткого візиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Байден приземлився пізно в четвер, 17 жовтня, у Берліні, де в п'ятницю, 18 жовтня, вранці проведе двосторонні переговори з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, після чого зустрінеться з лідерами Франції та Великої Британії. Вони обговорять вторгнення Росії в Україну та ситуацію на Близькому Сході.

Коментуючи поїздку Байдена, посадовець аміністрації американського президента, з яким поспілкувалися журналісти, зазначив, що "ситуація на полі бою в Україні, хід війни та те, як союзники можуть найкраще підтримати Україну, будуть предметом обговорення".

Очікується, що візит Байдена триватиме менше ніж 24 години.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден поговорить з Зеленським та оголосить про новий пакет військової підтримки України, - Білий дім