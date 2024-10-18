Байден прибыл с визитом в Германию

В ночь с 17 на 18 октября президент США Джо Байден прибыл в Берлин для короткого визита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Байден приземлился поздно в четверг, 17 октября, в Берлине, где в пятницу, 18 октября, утром проведет двусторонние переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом, после чего встретится с лидерами Франции и Великобритании. Они обсудят вторжение России в Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.

Комментируя поездку Байдена, чиновник администрации американского президента, с которым пообщались журналисты, отметил, что "ситуация на поле боя в Украине, ход войны и то, как союзники могут лучше поддержать Украину, будут предметом обсуждения".

Ожидается, что визит Байдена продлится менее 24 часов.

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