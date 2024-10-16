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Новости
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Байден планирует обсудить с Шольцом, Макроном, Стармером поддержку Украины

Джо Байден відвідає Німеччину, де зустрінеться з європейськими лідерами

Президент США Джо Байден, как ожидается, посетит Германию на этой неделе для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на трех западных чиновников, знакомых с планами.

"Байден, как ожидается, все же проведет встречу с канцлером Германии Шольцом, президентом Франции Макроном и премьер-министром Великобритании Стармером в Берлине на этой неделе, поскольку главные поставщики оружия Украине решают судьбу будущей поддержки конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба германской авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

По данным СМИ, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданам Германии мало объясняли необходимость помощи Украине, - Шольц

Автор: 

Байден Джо (2795) Макрон Эмманюэль (1359) Шольц Олаф (912) Стармер Кир (216)


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"засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом

ого! оце так зʼїздив ішак в штати
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16.10.2024 07:26 Ответить
Мабуть все таки зустрінутся,щоб виразити велике занепокоєння,шо кндр допомагає цапам.Їжте не обляпуйтесь дорогі Українці!
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16.10.2024 07:33 Ответить
А рояль буде?
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16.10.2024 07:36 Ответить
витримав паузу, щоб вова повернувся додому.
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16.10.2024 07:39 Ответить
А тепер хіт сезону:

План перемоги від зе

1. Посадити Порошенко

2. Звільнити з посади мера Києва Кличко

3. Всі у всьому винуваті

4. Зеленський ні в чому не винуватий

5. Потужно

6. Незламно
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16.10.2024 07:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DTbllGKNN0Q "Я разочарован": Бен Ходжес об отсутствии у США правильной стратегии
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16.10.2024 07:56 Ответить
Клуб ядерних держав - будуть думу думати?
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16.10.2024 08:10 Ответить
Нічого про Україну без України?
Це так виглядає?
Потужно!
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16.10.2024 10:01 Ответить
 
 