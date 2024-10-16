Байден планирует обсудить с Шольцом, Макроном, Стармером поддержку Украины
Президент США Джо Байден, как ожидается, посетит Германию на этой неделе для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на трех западных чиновников, знакомых с планами.
"Байден, как ожидается, все же проведет встречу с канцлером Германии Шольцом, президентом Франции Макроном и премьер-министром Великобритании Стармером в Берлине на этой неделе, поскольку главные поставщики оружия Украине решают судьбу будущей поддержки конфликта", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба германской авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.
По данным СМИ, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.
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ого! оце так зʼїздив ішак в штати
План перемоги від зе
1. Посадити Порошенко
2. Звільнити з посади мера Києва Кличко
3. Всі у всьому винуваті
4. Зеленський ні в чому не винуватий
5. Потужно
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