Байден планирует обсудить с Шольцом, Макроном, Стармером поддержку Украины

Президент США Джо Байден, как ожидается, посетит Германию на этой неделе для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на трех западных чиновников, знакомых с планами.

"Байден, как ожидается, все же проведет встречу с канцлером Германии Шольцом, президентом Франции Макроном и премьер-министром Великобритании Стармером в Берлине на этой неделе, поскольку главные поставщики оружия Украине решают судьбу будущей поддержки конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба германской авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

По данным СМИ, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.

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