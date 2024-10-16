Байден планує обговорити з Шольцом, Макроном, Стармером підтримку України
Президент США Джо Байден , як очікується, відвідає Німеччину цього тижня для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телекомпанія CNN із посиланням на трьох західних посадовців, обізнаних із планами.
"Байден, як очікується, все ж таки проведе зустріч із канцлером Німеччини Шольцом, президентом Франції Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Стармером у Берліні цього тижня, оскільки головні постачальники зброї Україні вирішують долю майбутньої підтримки конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.
За даними ЗМІ, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.
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ого! оце так зʼїздив ішак в штати
План перемоги від зе
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