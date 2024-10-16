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Новини
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Байден планує обговорити з Шольцом, Макроном, Стармером підтримку України

Джо Байден відвідає Німеччину, де зустрінеться з європейськими лідерами

Президент США Джо Байден , як очікується, відвідає Німеччину цього тижня для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телекомпанія CNN із посиланням на трьох західних посадовців, обізнаних із планами. 

"Байден, як очікується, все ж таки проведе зустріч із канцлером Німеччини Шольцом, президентом Франції Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Стармером у Берліні цього тижня, оскільки головні постачальники зброї Україні вирішують долю майбутньої підтримки конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

За даними ЗМІ, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадянам Німеччини мало пояснювали необхідність допомоги Україні, - Шольц

Автор: 

Байден Джо (2892) Макрон Емманюель (1510) Шольц Олаф (1142) Стармер Кір (219)


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"засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом

ого! оце так зʼїздив ішак в штати
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16.10.2024 07:26 Відповісти
Мабуть все таки зустрінутся,щоб виразити велике занепокоєння,шо кндр допомагає цапам.Їжте не обляпуйтесь дорогі Українці!
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16.10.2024 07:33 Відповісти
А рояль буде?
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16.10.2024 07:36 Відповісти
витримав паузу, щоб вова повернувся додому.
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16.10.2024 07:39 Відповісти
А тепер хіт сезону:

План перемоги від зе

1. Посадити Порошенко

2. Звільнити з посади мера Києва Кличко

3. Всі у всьому винуваті

4. Зеленський ні в чому не винуватий

5. Потужно

6. Незламно
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16.10.2024 07:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DTbllGKNN0Q "Я разочарован": Бен Ходжес об отсутствии у США правильной стратегии
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16.10.2024 07:56 Відповісти
Клуб ядерних держав - будуть думу думати?
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16.10.2024 08:10 Відповісти
Нічого про Україну без України?
Це так виглядає?
Потужно!
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16.10.2024 10:01 Відповісти
 
 