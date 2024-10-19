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Франция поддерживает "План победы" Зеленского, - глава МИД Барро

Жан-Ноель Барро про

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который прибыл с официальным двухдневным визитом в Киев, заявил что Франция поддерживает "План победы" президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Барро сказал во время пресс-конференции с украинским главой МИД Андреем Сибигой в Киеве.

"Мы поддерживаем "План победы", потому что уже около 1 тыс. дней мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия", - сказал Барро.

Кроме того, он отметил важность дальнейшей поддержки Украины в различных сферах и добавил, что Украина должна сама решать, когда начинать переговоры о мире.

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По словам Барро, нужно приложить усилия, чтобы мирный план, предложенный Зеленским, привлек как можно больше стран к его реализации.

Также он напомнил, что 17 октября в Париже состоялась конференция по вопросам ядерной безопасности по пункту Формулы мира. Он отметил, что президент Зеленский был в Париже недавно, где представил президенту Франции Эммануэлю Макрону "План победы".

В свою очередь Сибига отметил, что "Франция действенно обеспечивает продвижение "Плана победы" Владимира Зеленского".

"У нас был длительный тет-а-тет, где мы обменялись мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения Плана Зеленского", - добавил он.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Автор: 

Франция (3540) План победы (85)


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Топ комментарии
+4
Молодці французи. Чітко і зрозуміло, без усіляких "але": "Франція підтримує "План перемоги" президента України Володимира Зеленського". А ось американці дивують. Напевно, вибори впливають, у чому й полягає недолік демократії. Кращої системи людство ще не вигадало, тож демократія - наше ВСЕ, з усіма перевагами і недоліками.
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19.10.2024 14:35 Ответить
+3
на словах підтримує, а на ділі не може нашкребти 4 мрд евриків для виконання зобовязання що дали зелі.
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19.10.2024 14:48 Ответить
+2
чітко і зрозуміло підтримують, але через дефіцит бюджету не можуть виділити 4 мрд еіро на обіцяну зброю, виділии тільки половину.
а дурачки радіють, невиправні..
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19.10.2024 14:50 Ответить
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Наш план перемоги може врятує Вашингтон від заглади русскіми.
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19.10.2024 14:01 Ответить
"У нас був тривалий тет-а-тет..." - сибіга довго чекав дЄрмака із таємними додатками до плану
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19.10.2024 14:02 Ответить
Молодці французи. Чітко і зрозуміло, без усіляких "але": "Франція підтримує "План перемоги" президента України Володимира Зеленського". А ось американці дивують. Напевно, вибори впливають, у чому й полягає недолік демократії. Кращої системи людство ще не вигадало, тож демократія - наше ВСЕ, з усіма перевагами і недоліками.
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19.10.2024 14:35 Ответить
В усіх усталених демократичних суспільствах жодна політична партія перед виборами не робить різких/рішучих кроків/рішень у внутрішній і зовнішній політиці, щоб не злякати здобич (виборця). Це аксіома політичного процесу.
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19.10.2024 14:55 Ответить
чітко і зрозуміло підтримують, але через дефіцит бюджету не можуть виділити 4 мрд еіро на обіцяну зброю, виділии тільки половину.
а дурачки радіють, невиправні..
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19.10.2024 14:50 Ответить
Поки українці будуть оцінювати партнерів по "чітких і зрозумілих" словах - доти і будемо воювати. В них на нас свої плани.
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19.10.2024 15:00 Ответить
Цікаво, анумо, які плани щодо нас??? Цікаві у нас дописувачі на форумі: винні у війні плани союзників, а не кацапський нацизм/імперіалізм.
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19.10.2024 15:19 Ответить
Де було сказано про винних у війні союзників? Ви не поткжнічайте тут. Вчора Шольц https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/18/7480285/ сказав : "Ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи." От і весь їх план. Пофіг що тут буде, аби не перелізло на НАТО. А ви далі вірте, що от от американці передадуть Зірку Смерті, і як побіжимо до кордонів 91-го року, або й взагалі на мацкву.
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19.10.2024 15:27 Ответить
Байдужість до нашої долі/жертв, аби не втягнути у війну НАТО - це не план союзників. Байдужості немає, навпаки, емпатія потужна. Інакше для чого вони третій рік поспіль усім загалом утримують нас економічно і військово??? Іхні дії не є плановими, а є реакцією на поточні обставини. Вам відомі реальні військові і ресурсні можливості НАТО??? Звісно, ні. А Шольцу відомі, і на них він зважує у власних рішеннях. Якби кацапстан можна було просто зачавити як таргана, це б уже давно зробили. На нас напали звірі - ми і воюємо. А хто, окрім нас?? Добре, що допомагають нині та запевняють у подальшій підтримці. А нам слід рішуче мобілізувати наше суспільство економічно і військово, а не безпідставно критикувати союзників і вигадувати якісь їхні підступні плани щодо нас.
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19.10.2024 15:59 Ответить
Емпатія "потужна". А допомагають, бо їм однаково не вигідна "перемога" України - себто поразка росії на полі бою в Україні, та окупація України. Бо путін злетить з котушок і попре на НАТО, або відчує смак перемоги і теж попре далі. Якби емпатія будо потужною, за 3 роки б вже надали всю необхідну зброю для відновлення міжнародно визнаних кордонів України.
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19.10.2024 17:22 Ответить
аааа...так оцей міністр в Києві...зрозуміло що підтримує...і план і перемогу і Україну.
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19.10.2024 14:38 Ответить
на словах підтримує, а на ділі не може нашкребти 4 мрд евриків для виконання зобовязання що дали зелі.
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19.10.2024 14:48 Ответить
 
 