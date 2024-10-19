Франция поддерживает "План победы" Зеленского, - глава МИД Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который прибыл с официальным двухдневным визитом в Киев, заявил что Франция поддерживает "План победы" президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Барро сказал во время пресс-конференции с украинским главой МИД Андреем Сибигой в Киеве.

"Мы поддерживаем "План победы", потому что уже около 1 тыс. дней мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия", - сказал Барро.

Кроме того, он отметил важность дальнейшей поддержки Украины в различных сферах и добавил, что Украина должна сама решать, когда начинать переговоры о мире.

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По словам Барро, нужно приложить усилия, чтобы мирный план, предложенный Зеленским, привлек как можно больше стран к его реализации.

Также он напомнил, что 17 октября в Париже состоялась конференция по вопросам ядерной безопасности по пункту Формулы мира. Он отметил, что президент Зеленский был в Париже недавно, где представил президенту Франции Эммануэлю Макрону "План победы".

В свою очередь Сибига отметил, что "Франция действенно обеспечивает продвижение "Плана победы" Владимира Зеленского".

"У нас был длительный тет-а-тет, где мы обменялись мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения Плана Зеленского", - добавил он.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.