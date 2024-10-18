Подготовка к передаче Украине истребителей Mirage 2000 проходит по плану, - Умеров

Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что процесс подготовки к передаче Украине французских истребителей Mirage 2000 идет по плану.

Об этом министр обороны заявил во время брифинга в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Брюсселе Умеров провел встречу с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню.

По "Миражам" (французский истребитель Mirage 2000 - ред.) общались с министром обороны Франции, обсудили вопрос, когда, как проводится сотрудничество. Просто не хочу это анонсировать, потому что это будет делать французская сторона. Более того, я очень благодарен им, что они сейчас оснащают вооружением и военной техникой, готовят нашу бригаду, и скоро она уже будет у нас дома", - рассказал Умеров.

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Глава оборонного ведомства отметил, что подготовка к передаче истребителей происходит по плану.

"Они (НАТО - ред.) с нами, они работают с нами по разным трекам - некоторые публичные, некоторые не публичные. Второе, они тренируют наших воинов, они дают международную военную помощь. У нас кооперация на всех уровнях до самого высокого уровня", - добавил украинский министр.

Ранее сообщалось, что Франция в первом квартале 2025 года (январь-март) передаст Украине истребители Mirage 2000.

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